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Новости
324243 (1) Новости

Дата: 03.01.2017

Mercedes показал изображение обновленного кроссовера GLA

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Дата: 03.01.2017

Каким будет внедорожник компании Lamborghini

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Дата: 02.01.2017

Toyota выиграла первый этап «Дакара»

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Дата: 02.01.2017

В Россию привезут «китайский Qashqai»

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Дата: 01.01.2017

Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет

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550 Новости

Дата: 01.01.2017

Audi Q3 перейдет на электротягу

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Дата: 01.01.2017

Новый кроссовер SsangYong: сколько стоит и когда ждать в России

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Дата: 01.01.2017

В Россию придет обновленный Nissan Terrano

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Дата: 01.01.2017

Раскрыт концепт нового Infiniti QX50

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1 Комментариев
Тест-драйв Lexus RX 350 и Subaru Forester
Тест-драйв

Тест-драйв Lexus RX 350 и Subaru Forester

2 904 просмотров
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Статьи
Fiat сумел доказать, что его новый пикап Fullback превзошёл своего старшего брата Mitsubishi L200
Тест-драйв

Fiat сумел доказать, что его новый пикап Fullback превзошёл своего старшего брата Mitsubishi L200

15 просмотров
Дата: 04.01.2017

Совсем недавно Fiat представил свой новый проект Fullback, сделанный из Mitsubishi L200. Теперь же в компании решили доказать,...

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Second hand
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«Нива» – это не просто автомобиль

5 716 просмотров
Дата: 30.12.2016

«Нива» – это не просто автомобиль. Это особая философия, которую сначала надо постичь, а потом научиться с ней жить...

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Тюнинг

Тюнинг Jeep Hellcat

547 просмотров
Дата: 28.12.2016

После многих лет в офф-роуде даже небольшого внешнего импульса достаточно, чтобы проводить целые дни в мастерской в поисках...

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Подиум

Когда речь заходит о внешности полноразмерного внедорожника, обычные подходы и оценки можно забыть

1 527 просмотров
Дата: 25.12.2016

Когда речь заходит о полноразмерном внедорожнике, а тем более о его внешности, обычные подходы и оценки можно забыть....

Тест-драйв Lexus RX 350 и Subaru Forester
Тест-драйв
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Тест-драйв Lexus RX 350 и Subaru Forester

2 904 просмотров
Дата: 21.12.2016

Почему в парном тесте оказались два таких разных кроссовера? Потому что в этом году они победили в номинации...

Drill Winch – одно из самых универсальных тяговых средств марки Warn!
Аксессуары

Drill Winch – одно из самых универсальных тяговых средств марки Warn!

1 745 просмотров
Дата: 19.12.2016

Казалось бы, изобретать лебёдку – всё равно что изобретать велосипед. Но конструкторы Warn не унимаются. На этот раз...

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ATV Club

Чемпионат России по трофи-рейдам на квадроциклах 2016 года получил девиз «Расширяя границы»

193 просмотров
Дата: 16.12.2016

Чемпионат России по трофи-рейдам на квадроциклах 2016 года не случайно получил девиз «Расширяя границы». В течение сезона по...

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История

В начале 1975 года на рынке грузовиков появился новый игрок IVECO – международная корпорация производителей

2 022 просмотров
Дата: 14.12.2016

Первый топливный кризис 1973 года серьёзно ударил по мировому автопрому. И больше всех, как ни странно, от него...

Два снегохода Polaris – чемпион продаж и обладатель самой широкой гусеницы
ATV Club

Два снегохода Polaris – чемпион продаж и обладатель самой широкой гусеницы

690 просмотров
Дата: 12.12.2016

Два успешных снегохода Polaris – чемпион продаж и обладатель самой широкой гусеницы – готовы к морозным приключениям зимы...

Подробный рассказ о том, как провести группу из двух десятков машин по протяжённому маршруту
Путешествие

Подробный рассказ о том, как провести группу из двух десятков машин по протяжённому маршруту

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Дата: 10.12.2016

Кольский полуостров находится не так уж далеко от Центрального региона и имеет хорошие дороги, по которым можно быстро...

ТЮНИНГ

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Тюнинг Jeep Hellcat
Дата: 28.12.2016

После многих лет в офф-роуде даже небольшого внешнего импульса достаточно, чтобы проводить целые дни в мастерской в поисках новых тюнинговых решенийОчередной искрой, которая ярким пламенем разожгла мой энтузиазм, стал новый…

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SECOND HAND

2 Comments
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«Нива» – это не просто автомобиль
Дата: 30.12.2016

«Нива» – это не просто автомобиль. Это особая философия, которую сначала надо постичь, а потом научиться с ней житьДо «Шеви-Нивы» у меня было пять классических «Нив», начиная с ВАЗ-2121 ещё советского…

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Полоцк – город исторических событий и музеев на берегу Западной Двины

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Полоцк – город исторических событий и музеев на берегу Западной Двины

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Аксессуары

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Архив номеров за 2006 год

Декабрь №12 2006

Архив номеров за 2007 год

Декабрь №12 2007

Архив номеров за 2008 год

Декабрь №12 2008

Архив номеров за 2014 год

Декабрь №12 2014

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Архив номеров за 2015 год

Декабрь №12 2015

12-2016

Архив номеров за 2016 год

Декабрь 2016 — Январь 2017

12-2016

Архив номеров за 2017 год

Декабрь 2016 — Январь 2017

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Бортовой журнал. Hyundai Grand Santa Fe

Бортовой журнал

Бортовой журнал. Hyundai Grand Santa Fe

«Конденсаторные пусковые устройства»

Видео 4x4

4x4PRO. Конденсаторные пусковые устройства

Эволюция внедорожника

Внедорожная философия

Эволюция внедорожника

Компания Red Winches разрабатывает и производит свою продукцию в Великобритании и объявляет её лучшей на рынке

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Компания Red Winches разрабатывает и производит свою продукцию в Великобритании и объявляет её лучшей на рынке

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История

В начале 1975 года на рынке грузовиков появился новый игрок IVECO – международная корпорация производителей

324243 (1)

Новости

Mercedes показал изображение обновленного кроссовера GLA

Шиномонтаж в полевых условиях

Офф-роуд образование

Шиномонтаж в полевых условиях

Toyota_LandCruiser200_031_1

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Когда речь заходит о внешности полноразмерного внедорожника, обычные подходы и оценки можно забыть

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Фестиваль «Соболиные тропы». Гонки в классе туристических автомобилей «Гран Туризмо а-ля рюс»

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