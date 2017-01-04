Совсем недавно Fiat представил свой новый проект Fullback, сделанный из Mitsubishi L200. Теперь же в компании решили доказать, что их пикап не просто вобрал всё лучшее, что было у старшего…
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Статьи
Fiat сумел доказать, что его новый пикап Fullback превзошёл своего старшего брата Mitsubishi L200Дата: 04.01.2017
Совсем недавно Fiat представил свой новый проект Fullback, сделанный из Mitsubishi L200. Теперь же в компании решили доказать,...
«Нива» – это не просто автомобильДата: 30.12.2016
«Нива» – это не просто автомобиль. Это особая философия, которую сначала надо постичь, а потом научиться с ней жить...
Тюнинг Jeep HellcatДата: 28.12.2016
После многих лет в офф-роуде даже небольшого внешнего импульса достаточно, чтобы проводить целые дни в мастерской в поисках...
Когда речь заходит о внешности полноразмерного внедорожника, обычные подходы и оценки можно забытьДата: 25.12.2016
Когда речь заходит о полноразмерном внедорожнике, а тем более о его внешности, обычные подходы и оценки можно забыть....
Тест-драйв Lexus RX 350 и Subaru ForesterДата: 21.12.2016
Почему в парном тесте оказались два таких разных кроссовера? Потому что в этом году они победили в номинации...
Drill Winch – одно из самых универсальных тяговых средств марки Warn!Дата: 19.12.2016
Казалось бы, изобретать лебёдку – всё равно что изобретать велосипед. Но конструкторы Warn не унимаются. На этот раз...
Чемпионат России по трофи-рейдам на квадроциклах 2016 года получил девиз «Расширяя границы»Дата: 16.12.2016
Чемпионат России по трофи-рейдам на квадроциклах 2016 года не случайно получил девиз «Расширяя границы». В течение сезона по...
В начале 1975 года на рынке грузовиков появился новый игрок IVECO – международная корпорация производителейДата: 14.12.2016
Первый топливный кризис 1973 года серьёзно ударил по мировому автопрому. И больше всех, как ни странно, от него...
Два снегохода Polaris – чемпион продаж и обладатель самой широкой гусеницыДата: 12.12.2016
Два успешных снегохода Polaris – чемпион продаж и обладатель самой широкой гусеницы – готовы к морозным приключениям зимы...
Подробный рассказ о том, как провести группу из двух десятков машин по протяжённому маршрутуДата: 10.12.2016
Кольский полуостров находится не так уж далеко от Центрального региона и имеет хорошие дороги, по которым можно быстро...
ТЕСТ-ДРАЙВ
Fiat сумел доказать, что его новый пикап Fullback превзошёл своего старшего брата Mitsubishi L200Дата: 04.01.2017
ТЮНИНГ
Тюнинг Jeep HellcatДата: 28.12.2016
После многих лет в офф-роуде даже небольшого внешнего импульса достаточно, чтобы проводить целые дни в мастерской в поисках новых тюнинговых решенийОчередной искрой, которая ярким пламенем разожгла мой энтузиазм, стал новый…
SECOND HAND
«Нива» – это не просто автомобильДата: 30.12.2016
«Нива» – это не просто автомобиль. Это особая философия, которую сначала надо постичь, а потом научиться с ней житьДо «Шеви-Нивы» у меня было пять классических «Нив», начиная с ВАЗ-2121 ещё советского…
ПУТЕШЕСТВИЕ
Подробный рассказ о том, как провести группу из двух десятков машин по протяжённому маршрутуДата: 10.12.2016
Кольский полуостров находится не так уж далеко от Центрального региона и имеет хорошие дороги, по которым можно быстро добраться до красивейших мест природы и памятников истории. Немало там и дорог…