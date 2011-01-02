Трехдверная версия Suzuki Grand Vitara

Если ты устал перевозить холодильники для родственников, купи себе короткую Grand Vitara c мотором 2.4 л и «автоматом»… Трехдверная Grand Vitara подтверждает истину: короткая версия хорошо известного автомобиля – абсолютно другая машина…

С пониженной передачей и короткой колесной базой Vitara нигде не сдается

По-хорошему даже названия укороченных моделей нужно менять. Нельзя длинные и короткие версии именовать одинаково. Они различаются отнюдь не только количеством дверей или размером. Если ты автомобильный гурман, то найдешь в каждой из них столько нюансов, столько своеобразного, что уже никогда не поставишь в один ряд. И никогда не угадать заранее, какая версия лучше. Например, у Qashqai определенно длинная, а вот у Vitara, напротив, короткая.

ТОЛЬКО В «АШАН»

Пятидверная Suzuki Grand Vitara меня в свое время сильно разочаровала. Она разгонялась откровенно лениво даже на «механике». Ее кузов трясся всем телом после каждой трещины в асфальте. Кнопки на передней панели играли с водителем в прятки. От трехдверки я ожидал чего-то еще более отталкивающего. А именно – всего перечисленного плюс отсутствия багажника, пытку для задних пассажиров, неудобные двери, плохую курсовую устойчивость и в довершение откровенно женский имидж. Что может быть хуже? Только короткий розовый Qashqai.

Однако трехдверка оказалась гораздо резвее. Даже несмотря на «автомат». По паспорту она выигрывает в разгоне до сотни у пятидверки с МКПП всего 0.2 секунды. Но по субъективным ощущениям в нижнем диапазоне оборотов едет на порядок веселее. Ведь при одинаковом объеме мотора в 2.4 литра она на двести с лишним килограммов легче.

Видно, что дизайнеры старались… но эргономику им надо подучить

Кузов компактной Grand Vitara полностью забыл о том, что на свете существуют вибрации. Меньше дверных проемов – больше жесткость. Здесь кроется бонус в виде не только улучшенной плавности хода, но и более адекватной управляемости.

Геометрическая и тяговая проходимость – тоже лучше. Не только из-за меньшего веса, но и за счет более короткой базы. Не забудем о том, что сама по себе Grand Vitara уже обладает серьезным преимуществом перед другими кроссоверами, а именно пониженным рядом передач в трансмиссии. Да-да!

Раньше на короткую версию демультипликатор не ставили, а теперь он есть. С такой геометрией, малым весом и «понижайкой» Vitara может на бездорожье очень многое.

Еще один большой плюс компактной версии – объем багажника. Уже никто и никогда не заставит вас перевозить чужой холодильник на дачу. Да о чем я! Вы легко отмажетесь даже от мешка картошки. Никаких субботников. Полная свобода и куча личного времени по выходным. Максимум поход в «Ашан», поскольку на заднем сиденье сумок восемь с продуктами вместится.

Багажник вместит все необходимое. Не все подряд, а только то, что действительно нужно

ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ

В общем, если я когда-нибудь куплю Suzuki Grand Vitara, то именно в компактном исполнении. Несколько дней теста прошли почти в эйфории. Юркий, хорошо управляемый автомобиль лихо объезжал пробки по узким негабаритным проездам и дворам. Уверенно обгонял попутчиков на подмосковных трассах. Без усилий преодолевал препятствия в карьере. Справлялся с диагональным вывешиванием. В отличие от других одноклассников у него не подключаемый полный привод, а постоянный с межосевым дифференциалом. Нагружать его можно без жалости и без угрозы перегреть многодисковую муфту.

Глубину брода производитель не указывает. Значит, не более 300 мм

Таким образом, в соревновании длинной и короткой Suzuki Grand Vitara с большим отрывом побеждает последняя. Управляемость, комфорт, проходимость, динамика, расход бензина и количество обязанностей «по дому» – все у нее лучше. Единственная причина взять длинную – патологическая любовь к перевозке холодильников.