Volvo C303 Laplander редкий зверь

НАТО готовило его для боевых действий против СССР. Теперь же он служит нашим гражданам как охотничье-рыболовная машина… Во времена холодной войны за железным занавесом не дремали, а строили военную технику с прицелом на бездорожье Европейской части СССР…

Геометрическая проходимость просто на высочайшем уровне Геометрия кузова позволяет пролететь по лужам, почти не испачкавшись. После этого заезда автомобиль остался чистым

Уроки Второй мировой не прошли даром – вот и шведская армия обзавелась автомобилями, готовыми «топтать» знаменитые болота и лесовозные дороги Карелии. Аналогом нашей уазовской «буханки» стал Volvo C303, получивший прозвище Laplander. А поскольку ныне отношения между нашими странами вполне дружественные, эти машинки попадают и в нашу страну. Но из-за того, что в заводском исполнении они устраивают не всех, их частенько немного дорабатывают.



ПО ДАННЫМ РАЗВЕДКИ

Давайте посмотрим, что за зверь этот знаменитый Laplander, портальные мосты от которого так любят строители трофических «котлет» ТР3. Первые впечатления – гибрид «буханки» и ГАЗ-66. Причем от «уазика» остались только вагонная компоновка и некоторая аскетичность. А весь «низ» практически грузовой. Мощная рама лестничного типа приютила на себе рессорные подвески, двигатель и трансмиссию. Причем передачи переключаются как на грузовой машине – нет отдельного рычага раздаточной коробки. Надо включить демультипликатор (понижающую передачу) – отводишь рычаг КПП до упора от себя и двигаешь его до упора вперед. Хрусть – есть пониженная. Думаете, уже можно ехать? А вот и нет. Теперь надо передачу включить. Этим же, кстати, рычагом. А как же передний мост? Да красной кнопочкой. Трогательно тоненький руль с таким же подрулевым переключателем напомнил мне о «Победе». Левый и правый стеклоочистители включаются каждый отдельно. Их можно механически откинуть, разъединив с приводом. Тогда водительское стекло (лобовое!) можно открыть. Кстати, у форточек в дверях обе половинки сдвижные. В стандарте между отделениями водителя и пассажира идет перегородка, но для гражданской эксплуатации это неудобно, так что ее удалили. Как и стенку багажника, отделяющую военный груз от экипажа. Теперь в пассажирском отсеке живет диван, который можно разложить в гигантское спальное место. Под ним установили рундуки для всяческого барахла. Ну и стальные стены с потолком «обесшумили» и заделали ковролином. На потолке у водителя поселилась специальная полочка для рации, магнитолы и мелочей. Военный люк по центру крыши сделан так, что из него можно запросто вести огонь.

Тоненький руль и указатель поворотов пришли явно из шестидесятых годов прошлого века Весь салон отделали шумоизоляцией и ковролином Как же обойтись без кожаного дивана-кровати и столика для пикников? — Спальное место рассчитано на троих — В багажнике тоже притаился рундучок для инструмента и мелочей Под диваном спрятался сундук для всяких мелочей

КОЗЫРЬ – ПРОХОДИМОСТЬ

Двигатель машины – шестицилиндровый, бензиновый, рядный. Несмотря на старинную конструкцию, на передней панели есть предупреждающая надпись о том, что бензин должен быть с октановым числом не ниже 95. Интересно, где это шведская армия собиралась на нашей территории искать высокооктановое топливо? Видимо, надпись сделана для солдат, чтобы дизель не заливали. Потому что, по уверениям cпециалистов, Volvo C303 жрет любой бензин и разницы особо не замечает.

МАТЧАСТЬ: VOLVO C303 (LAPLANDER)









Самое же «вкусное» в этом аппарате – его портальные мосты. Рессоры лежат поверх них, так что клиренс Laplander составляет 380 мм. Заметьте, это на резине стандартного размера 280/85-16. На 100 мм больше, чем у «УАЗа» с военными мостами, и на 160, чем у «буханки». А практически отсутствующие свесы и короткая база делают геометрическую проходимость автомобиля просто невероятной. На наших глазах машинка влезала и перелезала через большие острые бугры, даже не цепляясь шасси за грунт, в местах, где нам удалось засадить немало лифтованных внедорожников. И это при том, что передний привод включить, как потом выяснилось, просто забыли. Заблокированного заднего моста оказалось достаточно.