Автодом-вездеход из обычного Ford Transit

Из нетрадиционных технических решений подчас рождаются очень интересные концепции. Например, можно скрестить микроавтобус-автодом и внедорожник, получив на выходе весьма оригинальный аппарат

С некоторых пор внедорожные путешествия стали довольно популярным видом отдыха в нашей стране. Оно и понятно: красивых мест в разы больше, чем ведущих к ним дорог. Чаще всего путешественники используют для своих поездок большие вместительные внедорожники, но представитель Чеховского внедорожного клуба Андрей Соколов пошёл по своему собственному пути. Сначала он катался по стране вдвоём с супругой на небольшом KIA Sportage, но вот подросли внуки (а их у Андрея трое), и семье стало тесно в небольшом салоне. Тогда Андрей приобрёл автодом компании Westfalia, построенный на базе Ford Transit. Машина была оснащена простым и экономичным атмосферным дизельным двигателем с механическим ТНВД, мощностью в 80 л.с. Несмотря на 1988 год выпуска, находилась она в отличном состоянии и имела небольшой пробег в 75 000 км, так как использовалась для редких путешествий по Европе – обычная история для автодома.

Скрестим мосты. Артикуляция новой подвески более

чем достаточная для движения по пересечённой местности, например,

в поисках лучшего места для лагеря

«Секундочку, – воскликнет внимательный читатель, – но ведь Transit – заднеприводный автомобиль!» Действительно, машина была предназначена для эксплуатации на асфальтированных дорогах и к бездорожью отношения не имела. Но Андрей посмотрел на проблему под другим углом. Рама есть, а значит, имеется исходная конструкция, на которой можно разместить необходимые узлы: неразрезные мосты и раздаточную коробку. Ведь только эти три составляющие, по большому счету, и отличают утилитарный внедорожник от городского моноприводного автомобиля. К тому же, семья Андрея очень кстати владеет в родном Чехове внедорожным тюнинг-центром, так что нужна была только концепция, а с воплощением её в жизнь особых проблем не предвиделось.

Купе. Передние сидения поворачиваются на 180 градусов, поднимается

раскладной столик, и салон превращается в уютную кают-компанию

Раскладываем. На ночь задний диван трансформируется в полноценную

двухспальную кровать, при этом в жилом модуле по-прежнему просторно

Камбуз. В задней части расположена удобная кухня с газовой плитой,

мойкой и холодильником. Рядом находится санузел

Для начала были приобретены мосты «спайсер» от UAZ Patriot, а раздаточную коробку взяли от Gelandewagen. По направлению вращения карданов идеально подошла модель 463. В передней и задней части рамы микроавтобуса выварили специальные подрамники, на которых и разместились новые мосты и элементы подвески. Также потребовалось изготовление траверсы под раздаточную коробку. Для облегчения стыковки инородных узлов с родной КПП штатный карданный вал модифицировали в промежуточный.

И вот машина была собрана, начались ходовые испытания. Сразу стало понятно, что немецкая раздатка, видимо, не приживётся. Проблемой стал сильный шум, который на свободном ходу издавали неподпружиненные синхронизаторы. В результате раздаточная коробка была заменена на косозубую от того же UAZ Patriot. Правда, пришлось изготовить переднюю крышку, так как на УАЗе КПП и РК стоят единым модулем. Таким образом, вопрос с трансмиссией был закрыт раз и навсегда. Колеса микроавтобус получил в родном размере новых мостов – 245/70 R16.

Поскольку вместо независимой передней подвески теперь стоял корпусной мост, рулевой редуктор был заменён на более подходящий по мощности от Jeep Grand Cherokee.

Силовая основа. Подрамник под неразрезной мост выполнен качественно и на совесть.

На ходу подвеска работает как родная – ни стуков, ни скрипов

Нет качке! Амортизаторы заднего моста поставили

вертикально, и машина стала менее валкой

А когда техническая часть была закончена, и Андрей остался вполне ей удовлетворён, наступило время заняться внедорожной подготовкой. Для начала Transit обзавёлся передней электрической лебёдкой с тяговым усилием в 12500 lbs. Появились боковой и задний свет на крыше, а для увеличения полезного объёма перевозимого скарба на задней части собрали внешний грузовой кофр, концепцию которого позаимствовали у междугородних автобусов. Но этим не ограничились и подготовили грузовой прицеп, в котором во время путешествий ездит резиновая лодка, мотор и… скутер. А почему бы и нет? Ведь после того, как лагерь разбит, машина превращается в стационарный дом, и для того, чтобы проехать по окрестностям, проще оседлать скутер, чем складывать развёрнутый из микроавтобуса лагерь. В кемпинговом положении салон полностью трансформируется. Передние сидения разворачиваются на 180 градусов, и между ними и задним диваном раскладывается стол. В задней части машины находится полностью готовая к эксплуатации кухня, остаётся лишь поднять крышки плиты и мойки. Крыша поднимается вверх, открывая доступ к трёхспальной кровати, а на ночь и нижний диван превращается в широкую кровать. Снаружи, со стороны боковой двери, растягивается полог-маркиза. В таком виде машина становится комфортабельным бунгало в любой точке мира, и всё, что требуется – это выбрать живописное место для лагеря. Но до этого живописного места ещё надо добраться. А как у автодома обстоят дела с проходимостью? С ней всё хорошо! Машина имеет достаточную артикуляцию подвески для движения по рельефу и тяговитый дизельный мотор, легко вращающий штатные УАЗовские колёса. Вес автомобиля не превышает 2 800 кг, расход на трассе держится в пределах десяти литров. Крейсерская скорость движения – 80 км/ч, при этом максимальная комфортная – 115 км/ч.

Внешне автомобиль выглядит органично, а высокая зависимая

подвеска радует глаз ценителей полного привода

Внешне машина на зависимой подвеске очень схожа с отечественным полноприводным «Соболем», и их часто путают в городе, но на трассе намётанный глаз дальнобойщиков не обманешь, и Ford вызывает живой интерес. Андрею нередко приходится рассказывать по рации о том, что это за автомобиль, и как он получил такую оригинальную внешность. С сотрудниками ГИБДД тоже нет особых проблем: если машину и останавливают, то лишь для того, чтобы лучше рассмотреть и задать пару вопросов о подготовке.

АВТОРЮКЗАК. На заднем борту расположен навесной багажник.

Всё снаряжение перевозится в нём, при этом салон остается свободным

Вот так и катается по просторам нашей родины небольшой полноприводный автодом с надписью «Соколов ковчег» на борту и семьей Соколовых внутри.