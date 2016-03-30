Renault Duster и Chevrolet Niva – далеко не прямые конкуренты. Может ли время сгладить разницу между ними?

В наше время мало кто воспринимает Renault Duster и Chevrolet Niva как прямых конкурентов, а с переходом на вторичный рынок пропасть между ними только растёт

Запущенный автожурналистами эпитет «убийца Шнивы», приклеился к Duster быстро и держался долго. Но лишь те, кто эксплуатировал обе эти машины, понимают: они настолько разные, что совершенно не подлежат сравнению. Поэтому и мы постараемся не сопоставлять их буквально, а лишь остановимся на тех моментах, к которым стоит внимательнее отнестись при выборе этих автомобилей.

ГОДЫ БЕРУТ СВОЕ

Итак, обе машины имеют несущий кузов. Силовыми элементами являются лонжероны, пороги и общая структура: стойки, крыша, даже стёкла. Поэтому на силовые элементы кузова в первую очередь и нужно обратить внимание. Даже если нет возможности воспользоваться подъёмником, попробуйте вывернуть колёса в крайнее положение и осмотреть передние части лонжеронов. У Niva они хорошо видны, если не прикрыты пластиковыми подкрылками. Но даже если прикрыты, можно рассмотреть трещины и складки, повреждения кронштейна амортизатора. То же можно сказать и о Duster. После общего внешнего осмотра первое, на что стоит обратить внимание – это места крепления амортизационных стоек. Повреждения там видны сразу, трещины лакокрасочного покрытия, следы ремонта или даже подкраски в этих местах убеждают в необходимости отказаться от покупки предлагаемого экземпляра. Ничто не помешает вам заглянуть и под порожки, чтобы убедиться, что в местах крепления раздаточной коробки Chevy и поперечной балки Renault нет замятостей, трещин и повреждений, следов сварки или правки на стенде. Кузова наших персонажей вполне прочные, и усталостные повреждения возникают только если эксплуатация была уж слишком тяжёлой.

Выбора нет. Chevrolet Niva не предлагает альтернатив мотору FAM1.

Найдете такую на рынке – сразу звоните в редакцию!

Выбор есть. Renault Duster предлагает целых три мотора.

Самый популярный – двухлитровый бензиновый

Мнение владельца:

Игорь, Chevrolet Niva GLS 2006

Взяли машину со скидкой, по цене предыдущего года, но новой. Выбирали максимальную комплектацию, чтобы и с рейлингами, и с кондиционером. За пару лет владения технически не подводил ни разу, хотя на гарантию мы сразу «забили» – обслуживали сами или на специализировавшихся на «нивах» сервисах. Раздражала только вибрация. Поменял пять комплектов карданов, включая ШРУСовые. Не помогло! И нечёткость включения первой передачи надоела. Да и багажник с ростом семьи стал маловат. Поменяли на Patriot. Duster? Это после «Патрика»-то? Смешно…

Мнение владельца:

Юрий, Renault Duster 2.0 AWD 2011

Машина была куплена новой в 2011 году. Скажу сразу, серьёзных поломок не было. Обслуживался только официально и проехал на ней чуть больше 80 000 км. Раз заменил колодки, раз задние амортизаторы и, как ни странно, обивку потолка. Появились какие-то тёмные пятна, сказали, мол, конденсат, и поменяли по гарантии. Ещё хочу отметить слабую окраску – у задних арок появились сколы, один даже «зацвёл». В общем, машиной доволен и вместимостью, и проходимостью. Вот только недавно поменял её на рестайлинговый Duster и снова доволен.

Коррозия поражает оба автомобиля неохотно и в разных местах. У всех Duster ржавые элементы подвески. Почему – точно сказать никто не может, но выглядит это чудовищно. Сколы и «жучки» появляются на передней кромке капота и перед задними расширителями колёсных арок. Щебень пробивает слой лака и грунтовки, легко доходя до металла, что видно по вспучившимся участкам. У Niva стоит внимательнее осмотреть верхнюю часть проёма задней двери, там может быть участок, протёртый до голого металла. Вообще, состояние пятой двери Chevrolet вполне определённо говорит о том, насколько хорошо следили за машиной. Если замок открывается без труда и захлопывается дверь легко, без перекосов, а на ходу не гремит – значит, хозяин был заботливым. О Duster можно судить по чистоте подкапотного пространства, точнее, по резинке, установленной на краю переднего щита. Без неё вся грязь засасывается внутрь. Если машина завелась неохотно и неуверенно держит холостые, стоит заглянуть в колодцы свечей мотора, там может быть вода. Делая первый осмотр, обязательно нужно покрутить руль и покачать подвеску, по крайней мере, переднюю. Не должно быть ни стуков, ни скрипов, которые в случае с Duster выдают изношенные рулевые наконечники, рейку и, возможно, стойки стабилизатора; а вот скрипы, похожие на потрескивания, потребуют ещё раз внимательно осмотреть лонжероны на предмет трещин в Niva. У Chevy чаще выходят из строя дверные замки и электростеклоподъёмники. Кроме того, встречается люфт водительской двери. В целом же собраны наши герои хорошо, и придраться чаще всего можно только к тому, что прежние владельцы пытались делать сами.

Собачонка. Если картину на крышу, картонку в руки, то в багажник

поместится средних размеров лайка. Все вместе – никак

Все родное. Панель приборов от 2115 порадует вас регулярно перегорающими лампочками

Высокий. Салон Chevrolet Niva скорее высокий и широкий,

а сзади места только для коротконогих взрослых

НЕРАВНЫЕ СОПЕРНИКИ

Что касается моторной гаммы, то в случае с Duster, по крайне мере, есть выбор. Базовый бензиновый 1.6 литра 102 л. с., «топовый» 2.0 литра и 135 л. с. и стоящий особняком 1.5-литровый дизель, который у нас продавался в единственном варианте – 90 л. с. Наибольшей популярностью пользовался 2.0-литровый мотор. Он и живее и надёжнее. Дизель же невероятно экономичен. В среднем полноприводная машина с механической коробкой даже зимой потребляет не больше 7 литров топлива! Мотор, кстати, холодный и оснащён системой догрева, которая не всегда работает корректно. У Niva, как вы понимаете, мотор один, тут особо даже и говорить не о чем. Все-таки этому 1.7-литровому 80-сильному «монстру» уже сорок лет в обед, а если копнуть глубже, то и все шестьдесят. Во время последней модернизации ему добавили электронную педаль и ограничили по выхлопу до Евро 3. Как ни странно, хуже не стало, поскольку, по мнению многих, хуже просто некуда. Медленнее Chevrolet Niva при разгоне от 0 до 100 км/ч только пятидверная Lada 4×4, да и то не на много. Каких-то специфических проблем у этого мотора нет, а вот преимущества есть. Например, генератор перенесли выше на несколько сантимеров, и на него больше не капает антифриз из слабозатянутых патрубков, выводя его из строя за одну ночь, как это бывает на Lada 4х4. Если же говорить об осмотре мотора, то его следует для начала завести, сам по себе этот факт скажет о многом.

Стоит сунуть нос в расширительный бачок, чтобы проверить его на предмет наличия там масляной плёнки, коллоидного раствора разъеденных патрубков, а главное, пузырьков. Можно даже открыть пробку радиатора и прикинуть частоту появления там пузырьков. Пробитая прокладка головки блока – одна из самых частых неприятностей на Niva всех видов. Ремонт не очень дорогой, но в Москве за весь комплекс работ и запчасти придётся выложить тысяч 25. В провинции значительно дешевле. Хорошо бы полностью прогреть мотор, отметив, сработают ли вентиляторы и при какой температуре. Иначе можно не доехать даже до отдела регистрации ГИБДД. Писк ремней, скрежет помпы, скрип гидроусилителя, треск натяжителя цепи и стук компенсаторов тепловых зазоров клапанов складываются в понятную даже неспециалисту мелодию, поющую, мол, иди-ка ты отсюда, поищи другую машину.

Багажник. Duster лучше приспособлен для перевозки

длинномеров, и вообще заметно объемистее

Узко. Салон Renault Duster двумя словами можно описать

как «длинный» и «узкий», зато сзади места больше

С Duster придётся обходиться тоньше. Взять с собой купленный на китайском интернет-базаре сканер OBD II и установить диагностическую программу на смартфон. После прогона на основных режимах можно считать ошибки. Никто не говорит, что сканер надо оставлять дома, собираясь за Chevy Niva, но тут он явно нужнее. Потому что слушать моторы Renault не то чтобы бесполезно, но, по сути, не слишком продуктивно. Даже шум в районе ГРМ на 2.0-литровом движке объявлен производителем особенностью мотора и неисправностью не считается. А вот если вы будете осматривать автомобиль в мороз, то вам сильно повезло. Тут так: завёлся сразу – надо брать, со второго раза – можно продолжить осмотр, с третьего – торговаться, дальше – такси и домой, а не то замёрзнете вместе с владельцем. Холодный пуск расскажет вам о состоянии мотора румыно-французского кроссовера больше, чем любая диагностика, кроме инструментальной. Разумеется, бывают и специфические проблемы. Например, у дизеля летят форсунки при второй неудачной заправке. То есть летят-то они после первой, но понятно это становится только после второй. Шатунные вкладыши могут износиться раньше срока, что почти ничем себя не выдаст, а неопытный механик не заметит. Базовый 1.6-литровый мотор может огорчить отказом катушки зажигания (30 евро). Сначала она даёт пропуски зажигания, которое видны во время компьютерной диагностики. Но, в целом, моторы Renault значительно наёжнее. Это факт.

КРОССОВЕР ПРОТИВ ВНЕДОРОЖНИКА

Основная разница между Duster и Niva в наличии у последней постоянного полного привода и раздаточной коробки с понижающей передачей. Ну и неразрезного заднего моста, но об этом позже. Про автоматическую коробку Renault мы тоже не будем говорить, она появилась совсем недавно.

У Duster было три варианта трансмиссии и два вида привода. Из приводов интереснее полный. Главное, что вы должны знать – у Renault не перегревается муфта подключения задних колёс. Вернее, перегреть можно всё, но отключается полный привод не от нагрева. В муфте нет датчика температуры. За отключение передачи мощности на задние колёса отвечает таймер, ограничивающий время активного буксования, которое в свою очередь зависит от его интенсивности. Словом, если кто-то рассказывает вам, что спалил муфту на Duster, звоните 03. Но так, чтобы он не видел. В других случаях система полного привода очень надёжна и вынослива. Только обязательно надо искать машину с противобуксовочной системой. Без неё вы не сможете доказать, что ваш Duster не уступает «Шниве» соседа.

У Chevrolet главный субъективный недостаток – неустранимые вибрации. После рестайлинга стало лучше, но появилась проблема «выбивания» рычага полного привода под нагрузкой. А ещё беда – нечёткость и затруднённость переключения. Можно несколько раз регулировать механизм, но всё равно или первая будет включаться невнятно, или задняя. Характерные шумы хоть и стали ниже, но совсем не исчезли. В общем, если вам надоели «нивские» шум и тряска, у Duster есть отличная шестиступенчатая механика TL8. Простая и надёжная, она снабжена короткой первой передачей, которая работает почти как пониженная в Niva. Причём передаточное число 4.48:1 одинаково для бензина и дизеля, что делает дизельную версию крайне привлекательной на лёгком и среднем бездорожье. Проблемным местом может оказаться блок отбора мощности к задним колёсам, который не сообщается масляным картером с основной коробкой, и иногда испытывает масляное голодание. К тому же, узел склонен к перегреву. Если прежний владелец не поменял в нём масло на более качественное, нужно сделать это самому.

Говоря об обследовании салона, нужно признать, что с точки зрения устаревших решений и эргономических просчётов наши герои идут ноздря в ноздрю. В подстаканники не входит ничего больше банки 0.33 л, а кто у нас такими пьёт? Если вы высокого роста, сиденье удобно не настроить, руль регулируется только по наклону, а кнопка сигнала у Duster находится, на французский манер, в торце левого подрулевого рычажка. Обе машины не имеют режима однократного взмаха дворников.

Сзади теснее в Niva, и багажник у неё меньше. И по вместимости салона, и по багажнику, и по проходимости вообще, я бы сравнивал Duster с пятидверной Lada 4х4, хотя она и слишком уж устарела. Причём «вазовский крокодил», пожалуй, будет даже попросторнее. В Chevy заметно меньше места для ног, а Duster сильно жмёт в плечах. Отказы электрики – недавний бич Niva – уже не так страшны, но удивляться перегорающим строго раз в месяц лампочкам освещения приборной панели не стоит. Оснащение Renault будет побогаче, но не слишком. Главное – у обоих есть кондиционер и салонный фильтр, что вы оцените в первой же поездке по проселочной дороге в летнюю жару. Ну или в пробке.

Duster и Niva – автомобили разных ареалов.

Первый хорош в мире проезжих дорог, а второй – на подступах к нему

Подводя итог, скажем, что машины очень разные. Сколь бы ни «окультуривали» Chevrolet Niva, её превосходства видны лишь на фоне своей старшей сестры. По сути, это грубоватый внедорожник, сравнительно небольшой и недорогой. С доступным сервисом и запчастями; понятный и допускающий не слишком квалифицированное обслуживание. Но тесный, маломощный, шумный и не идеально управляющийся. Кроссовер от Renault намного современнее. В том смысле, который вкладывают в это слово автомобильные конструкторы. Это обычный легковой пятидверный универсал повышенной проходимости. Очень неплохо повышенной, но всё же с заметным ограничением по выносливости. Зато он экономичнее, намного динамичнее, безопаснее, лучше управляется и, возможно, быстрее продаётся. По крайней мере, на вторичном рынке «Шниву» можно найти очень недорого – за Duster всегда просят больше. Зато Niva, если средства позволяют, можно оставить в семье как второй автомобиль. Или поменять её на обычную «Ниву», ещё более родную и знакомую.