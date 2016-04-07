Страсть к тюнингу – это распространенное мужское заболевание, и остановить эпидемию нет никакой возможности

Недавно редакция предложила мне написать статью про портальные мосты и прочие интересные тюнинговые решения, использующиеся при постройке внедорожников, а я вроде как согласился. И первым делом попытался представить себе портрет человека, которому будет полезен этот, по сути вырванный из контекста, материал. Вот так просто сесть и почитать про порталы. По моим подсчётам таких людей в стране, по состоянию на март 2016 года, будет… ну, может, человек пять. А потому, наверное, правильнее начать с цикла статей, посвящённых философии внедорожного тюнинга. Чтобы каждый ступающий на этот тернистый путь совершил минимум дорогостоящих ошибок, получая максимум удовольствия от нашего общего хобби. И через какое-то время, возможно, даже прочёл про портальные мосты. Хочу подчеркнуть: всё, о чём я буду рассказывать, не истина в последней инстанции, а лишь выжимка спортивного и экспедиционного опыта, накопленного за пятнадцать лет, начиная с того первого трофи-рейда, на который я попал в далеком 2001 году. И поверьте, с тех пор не могу найти более вдохновляющего занятия, чем внедорожные дисциплины. За это время мной были протестированы почти все существующие на рынке внедорожники и вездеходы. Но сам я как ездил на Nissan Patrol, так и езжу на нём до сих пор. Почему? Да потому что опыт эксплуатации – самое ценное, что было накоплено за долгие годы, а с каждой новой машиной придётся заново изучать матчасть, оплачивая это из собственного кармана.

На мой взгляд, самое главное в нашем деле – ездить. Да-да, увлекаясь постройкой внедорожного монстра или лучшего на свете экспедиционника, многие растрачивают время и деньги, которые можно было бы потратить на само путешествие. У меня есть знакомый, который специально для осуществления мечты всей своей жизни – поездки на Байкал – купил старенький Nissan Patrol и решил его «прокачать». Подошёл с душой: переборка агрегатов и тюнинг заняли два года. За это время он слетал на Байкал на самолёте, взял там машину в аренду и объездил все окрестности. После того как Patrol был достроен, его пришлось продать за ненадобностью, ведь мечта уже была реализована. Так что не нужно усложнять жизнь и ставить перед собой сверхзадачи. Многие горизонты гораздо ближе, чем может показаться после прочтения чужих отчётов о сложнейших экспедициях.

Например, чтобы ездить в леса, в первую очередь нужны не шины, лебёдка или шноркель, а навыки и чувство машины. Если внедорожник нужен вам не для укрепления имиджа, а для расширения горизонтов поездок, то не стоит сразу ставить на машину весь каталог интернет-магазинов. Всё это фетиш! Внедорожник сам по себе далеко не так слаб, как многие думают, и современные машины позволяют покорять бездорожье даже в стандартной комплектации. Любая установленная вами деталь – это лишний вес, изменение конструкции, тщательно рассчитанной заводом; это дополнительные нюансы в управляемости, часто ухудшающие изначальную проходимость. До тех пор, пока вы не выросли из своей машины, не упёрлись головой в потолок, нет необходимости подменять недостаток собственных навыков «гонкой вооружений». Понятное дело, на подготовленном автомобиле большинство препятствий преодолеет даже ребёнок, но на двух одинаковых внедорожниках лучший результат всё равно будет у опытного водителя. А опыт полезнее получать на стоковой машине: она лучше чувствуется, на ней проще учиться работать рулем и газом, выбираться из колеи, штурмовать косогоры и небольшие болота. Не спешите идти по пути наименьшего сопротивления – многие отшлифованные до блеска ошибки впоследствии очень трудно исправлять, ведь переучиваться всегда тяжелее, чем сразу учиться делать правильно.

На первом своем Patrol с лёгким мотором RD28T я ездил в стоке. Редко съезжал с асфальта, а если и выбирался в какие-то дебри, то он всегда вывозил меня обратно, к цивилизации, что многократно умножало мою любовь к марке. Второй был куплен ради мотора, легендарного TD42, и с перспективой активной эксплуатации вне дорог. То, что он тяжелее на двести килограммов, я в расчёт не принимал, и первые же опыты в грязи показали, что он не едет. Да, мотор мощнее, да, богатые низы, но три без малого тонны живого веса на штатных колёсах так и норовили закопаться на ровном месте. Обычно народ решает вопрос просто: колеса побольше, давление стравить, и вот он, секрет успеха. Я же пошёл другим путём. Нашёл на помойке почти лысые дождевые шины от Mercedes-Benz Gelandewagen, поставил их на лето и полез во все тяжкие на таком «антивнедорожнике». Механическая лебёдка, установленная на машине заводом, работала каждые выходные, вытаскивая меня из колеи и болот Владимирской области. Через какое-то время я так вкатался в машину, что лебёдка почти перестала быть необходимым условием поездки из пункта «А» в пункт «Б» по срезке. И только после этого я купил свои первые грязевые шины. На них, с уже накопленными мной навыками, Patrol стал творить чудеса!

Таким образом, если у вас есть достойный полноприводник, или вы хотите его приобрести, чтобы ездить в дальние дали и болотные хляби, на первых порах инвестируйте в себя. К счастью, в последние годы появилось несколько регулярных школ внедорожной езды, различные клубы предлагают выезды выходного дня и какой-никакой ликбез. Используйте опыт, накопленный поколениями, и лишь потом приступайте к доработке техники. Обычно первые свои машины человек строит не слишком удачно. Потом продаёт, потеряв уйму времени, нервов и денег, и покупает «чистый холст», стараясь нарисовать новую, более совершенную, картину. Увы, история обычно повторяется. Например, сам я осознал, что мне нужна трехдверка, только укатав четыре пятидверных Nissan Patrol. Да, опыт, полученный на длиннобазниках, бесценен, но если бы я пришёл к этому выводу чуть раньше, многих трат и ошибок можно было бы избежать.

В следующих номерах журнала я раскрою некоторые аспекты внедорожного тюнинга: что действительно стоит делать с машиной, а чего следует избегать, какие технические решения оправданы и проверены поколениями джиперов, а какие можно признать тупиковыми. Но что бы вы не прочли, что бы не услышали от «гуру», всегда помните: едет не машина, а человек. Инструменты лишь помогают нам в достижении цели.