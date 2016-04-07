Лебёдка или колёса?

Хорошо, когда нет финансовых проблем. Нет кризисов ни глобальных, ни личностных

Приятно вытащить из кармана ворох денег и купить полный набор комплектующих для превращения стокового внедорожника в лифтованного монстра на огромных зубастых колёсах, ощетинившегося лебёдками, шноркелями и прочими хай-джеками.

Вот только в современной жизни такое расточительство недоступно подавляющему большинству начинающих покорителей бездорожья. А значит, выезжать в грязь приходится на практически стандартной машине, постепенно накапливая деньги на доработку. И как только набирается мало-мальски подходящая сумма, сразу возникает вопрос: на что её потратить? Как правило, выбор стоит между грязевой резиной и стационарной лебёдкой. Вот только, по моему глубокому убеждению, первое, что нужно установить на внедорожник – это шноркель. Потому что гидроудар можно схватить в самой обычной пошлой луже, даже не добравшись до болота. А потому первым в списке рекомендую обозначить выведенный воздухозабор и только потом переходить к вопросу выбора между лебёдкой и шинами. Кстати, ответить на этот вопрос очень просто: грязевые покрышки увеличивают тактическую проходимость внедорожника, а лебёдка стратегическую. Перевожу на русский: зубастые колеса не помогут вам выехать, а лишь позволят подальше застрять, а для извлечения автомобиля всё равно придется прибегнуть к помощи товарищей или тракториста из ближайшей деревни. Джиперская поговорка: «Чем круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором» тут работает как нельзя лучше. Поэтому имея в активе «мудовую» резину, а в пассиве лебёдку, каждый раз, подъезжая к засадному участку, вы будете думать – смогу ли я здесь проехать или лучше сразу развернуться. Поэтому вторым приобретением после шноркеля я бы обозначил стационарную лебёдку, а уже за ней, когда снова подкопите деньжат, можно приступать к установке грязевых колёс. А всевозможные дополнительные фары, верхние багажники, защиты, пороги и (не к ночи будут помянуты) силовые бамперы лучше оставить на самый конец подготовки. Потому что, установив на машину внедорожную резину, вы заметите, что проходимость существенно возросла по сравнению с прежней, но всё равно она гораздо ниже, чем у товарища на колёсах увеличенной размерности. И захотев такие же, только ещё больше, вы погрузитесь в пучину лифт-комплектов, понижающих «китов» в раздатку и тюнинговых главных пар. И как только это произойдёт, копить вам придётся уже не на приобретение нового оборудования, а на выплату долгов за купленное. Но пока лучше об этом не думать, а просто поставить на машину шноркель и начать ездить… Потихоньку откладывая на лебёдку.