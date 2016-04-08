Новая УАЗ Буханка или НэоБуханка

Алексея Браверман, студент Университета машиностроения (МАМИ) предложил проект новой Буханки заводу УАЗ. Особенностью модели является внешний силовой каркас. Парящие стойки на машине Бравермана функциональны. Они служат одновременно веткоотбойниками и рейлингами для фиксации груза. Ещё одна техническая особенность проекта — это безвоздушные шины, которые сделаны по технологии Michelin Wheel.

УАЗ «Буханка», конечно, культовая машина, но выпускается уже более полувека – давно необходима замена. Дипломник Алексей Браверман предложил свой вариант новой «Буханки». При разработке проекта Алексей позволил себе отступить от кондовой армейской идеологии оригинальной машины. Его «необуханка» – сугубо гражданский автомобиль с очень эффектным дизайном кузова. Передние несущие стойки кузова вынесены перед лобовым стеклом, из-за чего «необуханка» при виде в профиль кажется «однообъемником», хотя на самом деле «нос» у нее есть. Стойки по краям лобового стекла очень тонкие и сделаны только для того, чтобы это стекло было куда крепить, поэтому по обзорности машина Бравермана не хуже серийных минивэнов.

По габаритам новая «Буханка» примерно такая же, как старая, но колесная база больше. Агрегатная база – гибридный привод, два электромотора – передний и задний, спереди также 2-цилиндровый ДВС, используемый для питания электродвигателей.