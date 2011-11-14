Два Toyota Land Cruiser 70: среднебазный и короткобазный

Бренд Toyota имеет над российским потребителем мистическую власть: cамыми популярными для постройки трофийных и экспедиционных машин у нас в стране были и остаются TLC 70-х. серий.. Большинство владельцев утилитарных Land Cruiser пересели на них с отечественных «УАЗов», к которым «семидесятки» ближе всего по конструкции.

Правда, существенно надежнее. Может, на этом контрасте и пошел миф о невероятной безотказности Toyota? Мы этого не знаем. Зато именно отсюда выросла идеология туристического автомобиля для бездорожья. Простого, надежного и доступного для разных необходимых доработок. Ее воплощением стали наши герои – среднебазная TLC 73 и короткобазная TLC 72.Среднебазная «семьдесят третья» – практически идеальное сочетание комфорта и проходимости. Ее можно оборудовать полноценным спальным местом и загрузить необходимым количеством вещей. Она не слишком тряская, но это еще не длиннобазник, которому off-road показан только в виде плохих дорог и коротких поездок по несложному бездорожью.

Вместо маломощного двигателя 2LT поставили куда более тяговитый 1KZTE контрактного происхождения. ТНВД с электронным управлением заменили обычным механическим. Спереди смонтировали механическую лебедку в стальном корпусе от TLC 60. Ее тяги хватает с запасом, и проблем с аккумулятором она не создает. Затем установили главные пары с передаточным числом 1/5.2, что позволило безболезненно использовать резину размерностью 36х12.50/15. Проходимость повысили, добавив оригинальные блокировки Toyota с электроуправлением. Чтобы не загнуть дорогущие балки мостов, их усилили, обварив. Заодно спрятали редукторы переднего и заднего мостов под дюралевыми конструкциями. Коробку передач и раздаточную коробку тоже защитили от неожиданностей. Дополнительный бак из нержавейки на 60 литров производства «Автовентури» повысил дальнобойность до 900 километров по асфальту. Установили его на место банки штатного глушителя, которую удалили. Внутри заднего бампера поселилась лебедка Runva EWX9500, не увеличив задний свес. Для этого пришлось вырезать поперечину рамы, вварив дополнительный усилитель, чтобы не потерять жесткость. Задний бампер с калиткой компании «РИФ» от «УАЗа» c переделанными крепежами и усилителями позволяет нести полноразмерную запаску.

Последовательно расположенные защиты позволяют безболезненно выхватить камень в колее и продолжить путь без повреждений



Короткобазная машина позволяет даже участвовать в трофийных соревнованиях – геометрия позволяет



Резина Simex 36×12.50/15 на дисках Offroadwheels 15×10–44 мм смонтирована с применением AirLock. Об этих устройствах мы рассказывали в нашем журнале лет пять назад – они предназначены для фиксации боковин шин при низком давлении. И представляют собой низкопрофильные камерные шины внутри высокопрофильных внедорожных покрышек. Высокое давление внутри низкопрофильной шины с силой прижимает борта большой внедорожной покрышки к диску. Устройства австралийского производства оказались настолько хороши, что все колеса удалось отбалансировать с относительно небольшим количеством грузов, так что машина вполне прилично ведет себя даже на скоростях 90–110 км/ч.

Откидное заднее сиденье от Mitsubishi Pajero 2 – решение вопроса вместимости



Разложенное спальное место достаточно просторно для двоих.Слева видны сдвоенные компрессоры, обеспечивающие блокировки и подкачку колес



Для установки 36-дюймовых колес пришлось слегка подрезать передние арки и установить расширители. Но и этого оказалось недостаточно, так что комплект подвески Ironman, включающий в себя упругие элементы и амортизаторы и поднимающий кузов на 2 дюйма, довершил дело. Кастор-кит от TLC 80 позволил сохранить управляемость, а для борьбы с «шимми» и реактивными воздействиями больших тяжелых колес на руль были использованы два рулевых демпфера Ironman. Один на штатном месте, второй на передней рулевой тяге, защищенной специальным «языком».

Среднебазная машина бежит заметно мягче «коротыша»



Штатный шноркель загерметизирован полностью, и вывели в него все сапуны. В салоне, под потолком, поселился преобразователь на 220 В. Две рации, CB и УКВ, решают проблемы связи и общения. А раскладное спальное место позволяет вообще не покидать автомобиль. Особенно если учесть наличие раскладного столика на задней дверце.

Задняя лебедка устанавливается на фаркоп. Такое же устройство есть и спереди



Лебедка от TLC 60 обладает более чем достаточной тягой



ДОМ ДЛЯ АСКЕТА

Была у людей мечта: продать «уазик», купить Toyota. Купили коротыш TLC 72. Оказалось – дрова. Нет, не столько в смысле состояния, сколько по уровню оснащения: гидроусилителя нет, тормоза барабанные. После «УАЗа» это не пугало, но разочаровывало. Выяснилось, что машина эта из тех, что поступали по бартеру в обмен на лесоматериалы. То есть комплектация была самой «пустой». Так что сначала пришлось автомобиль немного восстановить и переделать. Двигателя 3L не хватало даже для вращения 33-х колес. Поставили турбину от 2LT. Это заметно увеличило возможности машины. Установили кит австралийского производства в раздаточную коробку. Понижение теперь составило 1/3.1. Совсем другое дело – машина поехала на 35-х катках! А для того, чтобы восстановить диапазон скоростей, КПП заменили на пятиступенчатую. Все тормоза поменяли дисковыми от TLC 70-й серии. Подвеска – тот же Ironman с лифтом в два дюйма, все то же самое, что и у 73-й, только диски 16-дюймовые. Бамперы производства РИФ от «УАЗа» спереди и сзади, переделанные под Toyota, помогают защитить машину от неожиданностей в лесу. Переднюю лебедку поставили электрическую ComeUp 9000, а сзади – навесная на фаркоп. Пневмоблокировки ARB завершают внедорожную подготовку.

ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА

В целом машины получились похожими, но короткая чуть более юркая и маневренная, а длинная – несколько удобнее. На маленькой хорошо ездить в рейды выходного дня, а среднебазная хороша для всего. И обе однозначно предполагают большие пробеги по настоящему бездорожью. Можно ли для таких же целей использовать не Toyota?