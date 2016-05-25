Рецепт изготовления прицепа-дачи из ГДР-овского передвижного домика QEK Junior

Несмотря на ограниченность ресурсов, социалистическая эпоха порой умудрялась производить удивительные вещи. Простые, недорогие, но эффективные решения того времени можно использовать и в третьем тысячелетии

После Второй мировой войны металл в Германии был в большом дефиците, во многом благодаря тому что сталепрокатные заводы были почти полностью вывезены из страны в счёт репараций. Впрочем, автопроизводство это не остановило. Многие послевоенные машины оснащались кузовами из фанеры, а чуть позже – из пластика. Более того, промышленность ГДР наловчилась выпускать не только пластмассовые легковые автомобили, но и прицепы к ним. Один из таких передвижных «домиков» – QEK Junior, мечта многих социалистических автолюбителей, небольшой лёгкий прицеп-дача с прочным пластиковым несущим кузовом. Те, кто постарше, должны помнить эти прицепы с плоскими боковинами и четырьмя огромными плексигласовыми окнами на каждой из сторон. С ними разъезжали по тогдашнему СССР жители соцстран и Прибалтики. Именно такой раритет и использовали специалисты бюро «АнВиР» в качестве базы для постройки компактного внедорожного жилого модуля.

На длинном дышле прицепа расположена рамка с решёткой для защиты

от вылетающих из под колёс тягача твёрдых предметов

В рундуке – газовые баллоны и бак для дизельного топлива.

Справа на прицепе находится

входная розетка 220V и разъём выносной антенны

Основой прицепа стала мощная стальная рама лестничного типа, изготовленная из трубы сечением 120×60 мм и оцинкованная горячим цинкованием. Кузов взяли от трейлера 1980 года QEK Junior производства ГДР и для дополнительной стойкости к механическим повреждениям покрыли его слоем защитной полимочевины Line-X. В качестве ходовой части использовали пружинную подвеску компании Knott. Она отлично отрабатывает неровности и даёт большой дорожный просвет. Кроме того, у ходовой Knott хорошо настроенная инерционная тормозная система, активно помогающая водителю в случае резкого сброса скорости.

Консоль на сцепном дышле установлена таким образом, чтобы парковочное колесо приподнялось в транспортном положении повыше. Это позволяет не цеплять им за переломы рельефа местности. При этом прицеп оснащён четырьмя регулируемыми упорами, чтобы добиться максимальной устойчивости на стоянке, когда внутри ходят люди. Электрика прицепа подключена к автомобилю-тягачу специальным пучком проводов – для того, чтобы аккумулятор прицепа получал зарядку от генератора тягача.

Грузовой отсек оснащён подсветкой и подогревом

С правой стороны расположена откидная столешница

На каждой из четырёх сторон прицепа есть

камера внешнего наблюдения

На передней части рамы, сразу позади сцепного устройства стоит защитный экран-сетка. Он служит для предохранения прицепа от летящих из-под колёс тягача камней и крупных комьев земли. Традиционно для внедорожных прицепов «АнВиР» на раме перед кузовом установлен рундук, а в нём бак для дизельного топлива, которым питается автономный отопитель салона. Декоративная крышка скрывает бак и его горловину от любопытных глаз. Расположенный позади бака большой герметичный отсек содержит два газовых баллона, дополнительную канистру для воды на 20 литров и автономный генератор 220 V. В крышку рундука вкручены рым-болты, за кольца которых можно прикрепить эластичную сетку, а под сетку положить, например, дрова. По бокам рундука закреплены противооткатные упоры, необходимые на стоянке для фиксации прицепа.

Внешний защитный каркас кузова изготовлен из труб. Причём верхние трубы из алюминия. На них крепятся солнечная батарея и дополнительный внешний свет. Главная же задача внешнего каркаса – защита кузова от контакта со свисающими ветками в лесу. Верхние трубы опираются на нижние, сделанные уже из стали и предназначенные для защиты нижней части кузова при контакте с твёрдыми геометрическими препятствиями. Они служат своего рода силовыми порогами и крепятся к раме прицепа болтами. Любую часть каркаса легко снять, заменить или отремонтировать.

Самая интересная часть проекта – полностью самодельный интерьер

Салон рассчитан на двух взрослых и одного ребёнка

Сразу при входе под рукой находятся клавиши

управления внешним и внутренним светом

На левой стороне прицепа спереди расположена входная розетка 220 V. К ней подключается либо внешний генератор, либо другие источники электроэнергии. С той же стороны на борту закреплен трапик. Сзади внизу на левом борту находится лючок производства Dometic Seitz для доступа в рундук под сиденьем в салоне. В каждый борт прицепа вмонтированы камеры видеонаблюдения.

С правой стороны прицепа также есть лючок для доступа в грузовой отсек, оборудованный подсветкой и обогревом. И, что важно, оба грузовых отсека, правый и левый, соединены между собой тоннелем небольшого сечения. Он годится для удочек, спиннингов или других длинных узких предметов. За трапиком, закреплённым на правом борту, расположена откидная столешница для уличной кухни, а сверху уложен 2,5-метровый навес на каркасе. Вместе они позволяют быстро развернуть небольшой лагерь. При этом фонари светодиодной подсветки боковины прицепа останутся под тентом и вечером будут уютно освещать образовавшееся «помещение».

Входная дверца разделена на две половинки – верхнюю и нижнюю. Это решение помогает не терять тепло, если нужно что-то подать из салона на улицу или взять со стола в салоне. В открытом положении половинки дверцы фиксируются, защищая от порывов ветра. Для удобства попадания в дом выдвигается крылечко-ступенька, о которую зимой удобно обивать обувь от снега, а летом – счищать грязь. Прицеп всё-таки внедорожный! Рядом с дверцей две входные розетки (220 и 12 V) и антенна.

Сзади прикреплены канистры, в которых можно везти топливо для отопителя или автомобиля-тягача. Между ними находится кронштейн с запасным колесом, на креплении которого, в свою очередь, установлен подвес на два велосипеда. Задняя балка рамы прицепа оснащена мощной буксировочной проушиной. Она пригодится, если потребуется вытащить застрявший автопоезд назад или, наоборот, поддёрнуть кого-нибудь автопоездом вперёд. Кстати, выхлопная труба независимого дизельного отопителя салона Eberspacher тоже выведена назад. Задние фонари оставили круглыми, в ретро-стиле, но оригинальные все же заменили современными. Фары заднего освещения питаются от электросети прицепа, чтобы не зависеть от того, каким тягачом прицеп будут тянуть. При маневрировании задним ходом в ограниченном пространстве их очень удобно включать, приоткрыв верхнюю половинку двери.

Вся мебель изготовлена из фанеры, покрыта морилкой и лаком

Внутри домик очень компактен. Высота от пола до потолка всего полтора метра, поэтому ходить в полный рост не получится. По внутреннему объёму помещение рассчитано на двух взрослых. В передней части находится кухонный отсек, а над ним расположены полочки для утвари. Рядом – блок кнопок управления освещением, как внутренним, так и внешним. Небольшая газовая плитка на две конфорки предполагает использование компактной посуды.

Окно в передней части салона не открывается, и при необходимости его можно зашторить наглухо специальной шторкой. Под кухней расположены две канистры с водой по 20 литров каждая. У канистр широкие горловины, и их удобно заполнять. Причём горловины рассчитаны на установку насоса погружного типа, подающего воду на лейку в раковине кухни. У лейки несколько режимов. Она может работать как обыкновенный кухонный кран и как душ, который можно устраивать на улице, вытащив лейку со шлангом наружу, или прямо внутри прицепа, благодаря люку в полу рядом с раковиной. Это позволяет принимать душ с комфортом даже в холодную погоду. Под раковиной в транспортном положении находится контейнер с мусором. Там же и гнездо прикуривателя для питания бытовой техники или зарядки гаджетов. Рядом с ним – пульт управления отопителем салона. Дизельный отопитель Eberspacher можно запустить на ходу, чтобы прогреть салон заблаговременно.

Холодильник допускает питание как от 12 V аккумулятора прицепа,

так и от внешних 220 V

Вся мебель изготовлена из фанеры, покрыта морилкой и лаком. Выглядит неплохо. Левее кухни – компрессорный холодильник, имеющий питание как от 12 V, так и от 220 V. Над ним расположен шкафчик для верхней одежды, внутри которого спрятаны автоматы электропитания 220 V и инвертор 12 V / 220 V с функцией подзарядки аккумулятора. Внизу, под инвертером, находится люк, скрывающий аккумулятор и все предохранители. Кстати, заряжаться аккумулятор может от солнечной панели, расположенной на крыше, от внешнего генератора 220 V через инвертор и через специальный блок от генератора автомобиля-тягача.

Рабочее место на кухне организовано таким образом, что, сняв с правой стенки домика закрепленную там столешницу и поместив её между лавками, можно оперировать всеми кухонными принадлежностями сидя, не вставая с места. Это отчасти компенсирует невозможность выпрямиться внутри прицепа. На левой стенке висит монитор, экран которого разделён на четыре части. Сюда приходит сигнал с камер внешнего наблюдения. Изображение с каждой из них можно развернуть на весь экран или вставить карту памяти и вести запись. Такая система слежения особенно актуальна, если снаружи гуляет медведь или тигр – можно будет смонтировать занимательный фильм на память. Ну или предоставить правоохранительным органам видеодоказательства в случае появления двуногих злодеев. В крыше посередине домика есть люк, позволяющий высунуться наружу. Для экономии тепла между двумя слоями закрывающего его стекла оставлена воздушная прослойка. Люк можно закрыть непрозрачной шторкой или москитной сеткой.

Под сиденьями находятся рундуки. Для организации спальных мест надо уложить столешницу между рундуками и накрыть её подушками спинок сидений. Образуется ровное спальное место размером 2,0×1,75 м. Это позволяет разместиться в относительном комфорте двум взрослым и одному ребенку. Под левым сиденьем спрятан блок управления подогревом пола, который работает от сети 220 V.

Такой небольшой прицеп создаёт абсолютный комфорт для экипажа, позволяя с удобством путешествовать тем, кто не хочет останавливаться надолго и предпочитает больше времени проводить в пути. Он даёт возможность очень оперативно развернуть и свернуть лагерь, не теряя время на манипуляции. А его компактные размеры и небольшой вес добавляют манёвренности и проходимости в лесу.

Прицеп предоставлен компанией «АнВиР»