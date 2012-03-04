Mercedes GLK vs Volvo XC60

Бокс — это эффективно. Айкидо — красиво, но беспонтово. Именно об этом говорит наш сравнительный тест-драйв Mercedes GLK и Volvo XC60… Mercedes-Benz всегда выпускал премиум, и мало кому нужно это объяснять. Разве что немцам, ведь у них Mercedes-Benz это тарахтящее дизельное такси цвета застиранных пеленок.

Высший свет

Чем выше фонари, тем труднее их разбить. Об этом хорошо знают в Volvo

В более развитых странах, таких как Арабские Эмираты, Азербайджан и Россия, Mercedes-Benz заменяет людям жезл Цезаря, а также его трон и лавровый венок. Только у отдельных автожурналистов возникают сомнения по поводу качества данной продукции: мягок ли пластик в салоне, хорош ли обзор, достаточен ли объем багажника, удобна ли передняя панель и можно ли, не порвав пиджак, протиснуться на второй ряд… Поскольку журналисты никогда не были основными клиентами марки, компания Mercedes-Benz никогда на нас не реагировала. Нельзя же, будучи в здравом уме, учить немцев делать премиум.

Однако можно. Наглые шведы сделали свой Volvo с исправлением ошибок, раздражавших ничтожную часть аудитории Mercedes-Benz. Ход самоубийственный, учитывая, что нынче компанией владеют китайцы в лице Geely, а премиум в исполнении китайцев это как монгольские нанотехнологии и чукотские топ-модели. Тем не менее шведо-китайцев это ни разу не смутило. Зато нам стало безумно интересно сравнить Mercedes-Benz GLK и Volvo XC60 и понять, может ли один из них успешно заменить другого.

«Вон в том повороте Volvo надо ловить, а Mercedes сам проходит»



УХМЫЛКА НА НЕБРИТОМ ЛИЦЕ

Как это ни смешно, а в лице Mercedes-Benz GLK ты получаешь довольно маленький багажник и тесный пассажирский ряд, протиснуться на который мешают узкие задние дверные проемы. Так и должно быть. Ведь это Mercedes-Benz, классика, а классическая компоновка подразумевает продольно расположенный двигатель. Что, в свою очередь, приводит к длинному капоту. Он необыкновенно стильно смотрится снаружи. Именно из-за него мало места остается внутри… Выскочки из Volvo решили это исправить. У кроссовера XC60 мотор покоится поперек капота, экономя жизненное пространство и давая возможность конструкторам добавить воздуха в салоне, расширить проемы задних дверей и увеличить багажное отделение. Правда, поперечно расположенный агрегат излишне нагружает переднюю ось – в отличие от компоновки Mercedes-Benz с ее выдержанным балансом плавности хода и управляемости. Однако кто это заметит? Тонкие знатоки? Эти люди миллион лет закрывали глаза на гораздо более серьезные немецкие недостатки, неужели они не простят самой безопасной марке в мире какой-то мелкий сдвиг в недрах шасси? Увы, нет. Даже подмосковный гопник (а я это проверил), пересаживаясь с GLK на XC60, делает недовольную ухмылку на своем небритом лице и, стряхивая семечки с треников, отмечает: «Вон в том повороте Volvo надо ловить, а Mercedes сам проходит».

В компании Volvo увлеклись жизненным пространством, забыв, что человек такая тварь, которая ко всему привыкает, и уж тем более к низким потолкам и узким коридорам. А немцы тем временем совершенствовали коробку передач, и вот результат: при одинаковых моторах GLK, разгоняясь, рвет XC60 на мелкие кусочки. Это, конечно, дешевый трюк, но разве не на таких китах стоит весь мировой автолюкс?

Спортпакет. Если и есть на свете глупость, то это практика завозить в Россию автомобили в версии с уменьшенным клиренсом Мегапросвет. Volvo никогда не страдал от недостаточной геометрической проходимости

МИР НЕДОСТАТОЧНО СОВЕРШЕНЕН

Volvo никогда не заменит Mercedes-Benz. Это очевидно. Но вовсе не из-за вышесказанных технических причин. Я добрался до истины после недельного тест-драйва. Человек, оседлавший XC60, верит, что мир можно изменить. Он видит вокруг массу возможностей. Этому помогает огромное лобовое стекло автомобиля, открывающее обзор до самого неба. Если водитель Volvo и занимается борьбой, то это айкидо. Поэтому он никогда не буравит поток машин передком, но вежливо дожидается, пока они расступятся или протаранят друг друга. Человек из Volvo обязательно послушает новости по радио, возмутится нарушениями при выборах и, возможно, даже пойдет голосовать. Он любит мир со всеми его недостатками, понимая, что идеала нет, но можно к нему двигаться.

Дитя модельера

Один из немногих интерьеров, в котором по-настоящему можно почувствовать стиль без угрюмых понтов и попыток выглядеть шикарно Конкретный дизайн

Этому интерьеру недалеко до футуризма: просто, грубо, угловато

Владелец GLK никогда не видел неба и вряд ли когда-нибудь о нем думал. Он смотрит в узкую бойницу своей низкой лобовухи строго в сторону земли и въезжает на запруженную улицу, раздвигая посторонних фирменной решеткой радиатора. В багажнике у него боксерские перчатки, и когда по радио передают что-то о политике, он его выключает. Для него мир заканчивается за пределами машины. Потому что мир недостаточно совершенен.

Антресоль. Очень много места съедают пухлые колесные арки и высокий пол, скрывающий запаску Чей больше? Багажник Volvo существенно вместительнее «мерседесовского»

«Немец», конечно же, покоряет. И на асфальте, и на офф-роуде. Ему помогает не только эффективный постоянный полный привод, но и предельно грамотно настроенные электронные имитаторы межколесных блокировок. Поэтому он оставляет «шведа» с автоматически подключаемым полным приводом далеко позади. Оглядываясь на бездорожье назад, водитель GLK видит истерично буксующий XC60 – выскочка в мире премиума, даже несмотря на гигантский клиренс в 230 мм, за коллегой никак не успевает.

Два глаза. Один следит за скоростью, другой – за оборотами двигателя Учкудук – три колодца. Защити нас от мелкой оцифровки и разноцветной иллюминации

БУТЕРБРОДЫ И ПИРОЖКИ

Итак, что же выбрать? Volvo не лучший соперник для Mercedes-Benz, но он настолько живой и сделан с такой заботой, что навевает воспоминания о тех временах, когда мама делала бутерброд и клала тебе в портфель, чтобы ты съел его в школе. Ничего вкуснее придумать было нельзя, и одного бутерброда хватало на полдня, потому что его делали с любовью. Mercedes-Benz тоже не бесчувственный аппарат, но это как будто папа купил тебе четвертый iPhone. Без iPhone прожить можно, но без маминых бутербродов жизнь никуда не годится.

— Гостиница, яхта, бар, клуб… И немного автомобиль. Здесь красиво, удобно и просторно — Жертва красоты. Место для ног задних пассажиров променяли на красивый длинный капот



ОСТОРОЖНО, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Volvo XC60 оснащен системой полного привода Instant Traction: при помощи контролируемой электроникой муфты система полного привода распределяет тягу двигателя между передним и задним мостами и между колесами. Система динамической стабилизации и контроля тяги выявляет тенденцию автомобиля к заносу, поддерживая его стабильное положение. Система контроля на спуске (HDC) регулирует скорость при движении вниз по крутому спуску. Volvo Cars удалось усовершенствовать двигатель D5, повысив производительность и крутящий момент с 205 л. с./420 Нм до 215 л. с./440 Нм, одновременно сократив расход топлива на восемь процентов.

GLK 220 CDI 4MATIC оснащен экономичным дизельным двигателем мощностью 170 л. с. АКПП 7G-TRONIC постоянно обеспечивает оптимальный уровень оборотов. Семь ступеней означают краткость интервалов между передачами, что повышает плавность хода автомобиля. Распределение крутящего момента между осями в пропорции 45:55 в сочетании c интеллектуальной работой системы стабилизации ESP, антипробуксовочной системы (ASR) и электронной системы управления тяговым усилием 4ETS обеспечивает уверенное и стабильное поведение автомобиля.