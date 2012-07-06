[FAQ] Давление в шинах

Почему в инструкции к моему автомобилю рекомендуется давление в передних шинах держать ниже, чем в задних, даже когда он не загружен? Ведь мотор спереди, и перед явно тяжелее. И каким должно быть давление на бездорожье – также оставлять спереди ниже или делать одинаковым?

Давление в шинах – что может быть важнее для джипера? Чем опытнее пилот, тем больше он использует нюансов. Дело в том, что само по себе количество воздуха в шине не только отвечает за то, как колесо плющится и какое давление на грунт оказывает. Оно может радикально изменить поведение машины в целом. Потому что у шины есть не только рабочая поверхность в виде дорожки протектора, но и боковины, отвечающие за взаимосвязь между диском колеса и протектором шины. И отношения, в которых находятся давления шин передней и задней осей между собой, очень сильно могут повлиять на управляемость автомобиля. Для того чтобы машина ехала прямо и не стремилась все время свернуть с пути, нужно, чтобы передние колеса были накачаны слабее задних. Это вызывает недостаточную поворачиваемость, то есть в повороте автомобиль стремится с ростом скорости перейти на больший радиус. То есть в худшем случае не вписаться в поворот. Если давление в задних шинах, наоборот, ниже, чем в передних, то машина приобретает так называемую избыточную поворачиваемость – она стремиться как бы занырнуть внутрь поворота. На дороге важнее курсовая устойчивость, поэтому шины качаем по науке – передние немного слабее задних. Тогда будет проще удерживать автомобиль на прямой. В пампасах, когда езда становится не скоростной, а «рулильно-проходимой», имеет смысл поступать ровно наоборот. Тем более что чем ниже давление в передних шинах, тем дольше машина реагирует на действия рулем. Представьте: вы крутите руль, тот передает усилие на передние колеса, они поворачиваются, но за счет того, что в них низкое давление, боковины не сразу тянут за собой протектор, а только через некоторое время. В какой-то момент диск может быть повернутым, а протектор покрышки еще смотреть прямо. Это чаще проявляется при езде на очень больших, высокопрофильных покрышках. Так что добавить машине поворачиваемости на бездорожье не помешает. Другая сторона вопроса – риск разбортироваться, который у передних колес всегда выше. Это обстоятельство также диктует пожелание поддерживать в передних колесах давление повыше.