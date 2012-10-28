У Renault Koleos есть одно слабое место

Насколько надежен бюджетный кроссовер Renault Koleos? Фокус тут в правильном выборе трансмиссии, и дело может оказаться серьезнее, чем вы думаете… ﻿﻿Эта модель начала свою историю в 2008 году в Корее на заводе Samsung, принадлежащем альянсу Nissan-Renault.

В России же Renault Koleos, во многом унаследовавший агрегатную базу от Nissan Qashqai/X-Trail, начали продавать в 2009 году. Ожидаемый поклонниками марки автомобиль был вполне востребован, но рекордными продажами дебют не увенчался. Конкуренция в этом сегменте рынка была уже более чем значительная, а ничем особенным автомобиль не выделялся. Однако на вторичном рынке он стоит недорого, а значит, вызывает законный интерес.

Линейка двигателей, представленных на рынке, состоит всего из двух вариантов. Первый – бензиновый 4-цилиндровый атмосферник от Nissan рабочим объемом 2.5 литра, проверенный и надежный, требующий в процессе эксплуатации только регулярных ТО каждые 15 тыс. км, за которые у дилера просят от 14 500 руб. (а у неофициалов как минимум в полтора раза дешевле).

От попадания грязи муфта подключения колес задней оси защищена слабо – песок ее просто убивает

Турбодизельный агрегат рабочим объемом 2.0 литра – совместная разработка Renault и Nissan. Этот двигатель менее распространен, однако никаких связанных с ним проблем неизвестно. Можно отметить только, что у него по причине низкого качества отечественного дизтоплива межсервисный интервал снижен до 10 тыс. км. Кроме того, при эксплуатации преимущественно в городском цикле он время от времени требует принудительной регенерации сажевого фильтра. О том, что для нее пришло время, сигнализирует лампочка Check Engine. Процедура эта требует наличия специального стенда, 40 минут времени и около 1500 руб. Еще одна периодическая забота – замена ремня ГРМ и дополнительного оборудования, включая ролики, должна производиться каждые 60 тыс. км и обходится на дилерских СТО по программе «комплекс–сервис» в сумму около 11 тыс. руб.

Все честно. Разумеется, современной противобуксовочной электроники здесь нет: сколько денег, столько песен



ТРЕВОЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ

В различных комплектациях для Renault Koleos предлагается три вида трансмиссий. Наиболее доступный вариант – 6-ступенчатая МКПП. При адекватной эксплуатации этот узел работает безотказно. Единичные случаи обращения на СТО с жалобами на невнятную работу рычага переключения решаются регулировкой кулисы, причем стоимость вопроса – в пределах 1500–2000 руб. Зато при попытке использовать этот автомобиль в качестве «настоящего внедорожника» можно попасть на замену сцепления и расходы порядка 30 тыс. руб.

Шестиступенчатый «автомат» японской фирмы Jatco за период эксплуатации нареканий не получил, даже при значительных цифрах пробега.

А вот бесступенчатый вариатор той же фирмы далеко не так прост. Из-за конструктивных особенностей именно он имеет множество нареканий. «Режущие без ножа» сердце водителя странные звуки на СТО убирают изменением прошивки вариатора, что приводит к увеличению напряжения ремня двигателем и, как следствие, к более высоким холостым оборотам и слегка увеличенному расходу топлива. Но главное, что при покупке подержанного Koleos надо помнить, что ресурс стального пластинчатого ремня всего 100 тыс. руб., работы по его замене обходятся в сумму порядка 20 тыс. руб., а сам агрегат стоит 325 тыс. руб. Есть ли обходные технологии, позволяющие решить эту проблему меньшей кровью? Как нам рассказали в компании ZF-МАИ, в принципе практика восстановления пластинчатых ремней существует и обходится в среднем в 60—70 тыс. руб.

Хорошо, но мелко.

Монитор располажен в правильном месте – даже жаль, что он микроскопический



Как у больших. Откидной борт – странное для кроссовера решение. Закусывать удобно, а грузить вещи он немного мешает



А ВОТ ГРЯЗИ НЕ НАДО

Полный привод на Renault Koleos реализован посредством механической раздаточной коробки в сочетании с электромеханической муфтой. В зависимости от условий эксплуатации можно выбрать один из режимов работы трансмиссии: Auto, 2WD и 4WD. Кстати, после набора скорости в 50 км/ч постоянный полный привод автоматически отключается, что, безусловно, увеличивает ресурс трансмиссии. Стоит отметить, что при использовании машины для перемещения на приличной скорости по песчаным дюнам и пыльным глинистым грунтовкам о безотказной работе узла можно забыть – от попадания внутрь узлов пыли и грязи муфта защищена слабо. Частицы песка травмируют лежащее в ее основе многодисковое сцепление, что и приводит к дорогостоящему ремонту.

Во всеоружии. Полноразмерное запасное колесо в наших условиях – безусловный плюс



ВТУЛКИ, СТОЙКИ, РЫЧАГИ

В плане плавности хода Koleos проявляет себя неплохо, к тому же независимая передняя подвеска системы McPherson и независимая многорычажная задняя обеспечивают ему достойную курсовую устойчивость. Основные расходники по подвеске — втулки и стойки стабилизаторов, требующие замены после 50 тыс. км (10 тыс. руб. на каждую сторону). После 60 тыс. км пробега следует заменить как минимум задние амортизаторы, при этом дилеры предлагают решить эту проблему за 13 тыс. руб. вместе с работой. На пробегах 80 тыс. км и более производят замену переднего нижнего рычага, стоит это около 12 тыс. руб. за сторону. Разумеется, при жесткой внедорожной эксплуатации расходы на подвеску возрастают значительно.

Комфорт по частям. Места для ног достаточно, и столики с подстаканниками есть, а вот диван не слишком удобен

Оригинальные тормозные колодки ходят не менее 15 тыс. руб., тормозные диски рассчитаны на пробег 45 тыс. км.

НА РАЗНЫХ ПОЛЮСАХ

В электрической части до некоторого момента создавал проблемы аккумулятор — у него обратное расположение клемм, так что заменить вышедшую из строя батарею на неоригинал не представляется возможным. Однако с некоторых пор Renault снизил цену на свои аккумуляторы, что отчасти решило проблему. В остальном же неудобства создают лишь часто перегорающие лампочки. Впрочем, менять их несложно…

Заначка под ковриком. Потайной ящик в полу таможня, конечно, найдет, а вот жена – вряд ли

КАК У БОЛЬШИХ

Кузов Renault Koleos припас для потребителя небольшой сюрприз: вместо единой пятой двери у него, как у старых добрых SUV, откидной борт и верхняя створка. С одной стороны, это удобно для устройства пикников — тут тебе и скамейка/стол, и крыша над головой. Однако из-за такой компоновки усложняется разгрузка-погрузка и пачкается одежда при манипуляциях с багажником.

Салон автомобиля вполне соответствует его ценовой категории — все скромно, но аккуратно. Приборы четкие, информативные. Кресла пилота и переднего пассажира довольно вместительные и удобные, а вот сидящим сзади повезло меньше: места для ног маловато, да и залезать в салон неудобно из-за сложной формы заднего дверного проема.

За три года с начала российских продаж Renault Koleos не стал массовым автомобилем на наших дорогах, но своим владельцам доставляет гораздо больше удовольствия, чем неприятностей, и при должном уходе и адекватном использовании верно служит десятки тысяч километров. А нюансы — что ж, теперь вы о них знаете.







Мнение владельца. Никита, Renault Koleos 2.5, 2008 г. в. в.):

Автомобиль был куплен в начале 2009 года, я его ждал, записывался, так сказать, в очередь. При первой встрече он меня немного неприятно удивил, особенно задняя часть кузова. Еще из негатива – в первую неделю эксплуатации примерзли щетки снегоочистителя (с тех пор просто поднимаю их вверх) и начали сразу обманывать датчик уровня топлива и датчик температуры. Неудобно включать подогрев сидений. Из минусов все. Расход по городу – 12 литров, по трассе меньше, конечно. Очень хорошо, что всегда чистое заднее стекло, даже в должливую погоду. Шумоизоляция на уровне, музыка хорошая, разгоняется плавно и мощно. Вариатор радует. По салону удобно все, мой рост 185 см – и умещаюсь я вполне. Мощности двигателя хватает, в дороге не устаю. Расходы на сервис приемлемые, и качество услуг устраивает. Сейчас пробег перевалил за 37 тыс. км, и я пока не пожалел о покупке.