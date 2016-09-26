C появлением Haval H8 эпоха ироничного отношения к китайским автомобилям окончательно уйдёт в прошлое

Возможно, с появлением нового кроссовера Haval H8 эпоха ироничного отношения к китайским автомобилям окончательно уйдёт в прошлое

Китай – старая и мудрая страна. Письменные источники свидетельствуют, что китайской цивилизации как минимум три с половиной тысячи лет. Поэтому неудивительно, что жители Срединного государства основательно подошли к созданию национальной премиальной марки. Взяли много хорошего железа, большой кусок мягкого пластика, современный мотор и далеко не самого безрукого дизайнера, когда-то нарисовавшего BMW X6…

В этом кроссовере есть всё и подрулевые лепестки тоже, куда ж без них

Качество сборки и материалов отделки видно

во всём и вызывает лишь положительные эмоции

Модная в последнее время архитектура:

два регулятора и ряд кнопок. По мне – слишком мелко

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.

ТАК НА КОГО ОН ПОХОЖ?

Оказавшись за рулём китайского кроссовера, вы не сможете сдержать восхищения. Как аккуратно и приятно он выглядит! Понятно, что ничего особенно национального в автомобиле нет. Всё, так или иначе, откуда-то позаимствовано. Фары, колодцы приборов, центральная консоль и дальше по списку… В целом же создаётся впечатление, что у разработчиков было сильное желание сделать свой китайский VW Touareg. И знаете, если раньше это навязчивое стремление мастеров из Поднебесной вписываться в западные тренды раздражало, то в случае с Haval H8 никаких отрицательных эмоций нет и в помине. Конечно, что-то позаимствовано, но, во-первых, кто сейчас не заимствует, а во-вторых, сделано это предельно корректно и даже как-то интеллигентно…

Мультимедийный экран стоит низко, но этим

грешат и другие производители, даже премиальные

ЧЕРЕПАХИ И КИТЫ

Вы удивитесь, однако не только дизайн, но и поведение Haval на асфальте очень напоминает европейский премиум. Правда, конца восьмидесятых. И дело вовсе не в технологической отсталости. Это сделано намеренно. Перед Н8 стояла задача покорить сердца клиентов своей основательностью и солидной тяжестью. Это не значит, что он тяжёл в управлении. Нет. Но в нём довольно последовательно, буквально в каждой детали, прослеживается стремление подарить водителю ощущение прочного, устойчивого положения на дороге. Похожие мысли посещают в Toyota LC 200. Однако «крузер» гораздо тяжелее, плюс у него рамная конструкция и задний неразрезной мост. А у Haval несущий кузов и независимая подвеска колёс. Он легче японца. Кроме того, у него скромный двигатель небольшого литража и рядовой мощности. Тем не менее он прекрасно справляется с задачей убедить владельца в том, что наш мир не носится в тёмной Вселенной, вращаясь волчком, а покоится на трёх слонах, стоящих на спине черепахи.

В этой новинке цитаты из европейских интерьеров не смущают.

Заимствования выполнены со вкусом

Все распространённые электронные функции такие, как маршрутный компьютер,

контроль давления в шинах, навигация и прочее – в наличии

РУССКИЙ ВЕС

Что ни говори, а любая вещь, обладающая весом (и на это прямо указывает русский язык), воспринимается более солидной, достойной, внушающей уважение. Haval H8 весит столько же, сколько и Ford Explorer, хотя американец куда длиннее – целых пять метров. Интересно, что характеристики китайского четырёхцилиндрового двухлитрового мотора близки к параметрам силового агрегата Ford. При этом заявленную мощность и момент Ford достигает с помощью цилиндров большого объёма (двигатель V6, 3.5 литра), а Haval – с помощью прямого впрыска топлива и системы изменения фаз газораспределения на впуске и на выпуске, ну и, конечно же, турбонаддува. Топливную аппаратуру и турбины в Поднебесную поставляют известные международные производители. Как и коробки передач, которые делает ZF.

Кроссовер с большим ходом

подвески – это то, что нужно для пересечённой местности!

РУКАМИ НЕ МАХАТЬ

Конечно, не всё так гладко в китайском королевстве. Есть и небольшие грешки. Например, при рулении на малом ходу слышны стуки в подвеске, а на большой скорости слишком навязчивы вибрации от больших девятнадцатидюймовых колёс. Связано это, скорее всего, с теми самыми неподрессоренными массами в ситуации, когда колёсо тяжёлое, а машина лёгкая. Известно, что всегда больше трясётся то, что легче. Если колёса имеют незначительный по сравнению с кузовом вес, машина проходит неровности плавно, когда наоборот – тряско. Поэтому их и стараются делать из лёгких сплавов. Китайцы, видимо, на этом сэкономили, и для заметно облегчённой машины колёса оказались тяжёлыми, вот и получается «подпрыгивание с затухающими колебаниями» на каждой кочке. Оно чувствуется на руле, да и на кузове. Это, кстати, в той или иной степени характерно для всего автопрома Поднебесной. Кроме того, странновато работают сенсорные датчики: на ходу свет в салоне включается от случайного взмаха руки. А бесключевой доступ требует ювелирной точности движений, иначе внутрь не попадёшь. При этом зеркала перестают раскрываться, если одновременно начать открывать двери. Парктроник воспринимает рамку номерного знака как препятствие и беспрерывно орёт. Но это всё, в общем, мелочи – и, наверное, вполне решаемые, если производитель не станет их игнорировать.

В целом же на ходу это довольно приятный основательный транспорт. Он не провоцирует на агрессивную езду, поскольку 218 лошадиных сил недостаточно, чтобы сходу рваться в бой, но зато и расход не превышает 14-15 литров. Хороша ли такая концепция? В городе – определенно, да. Особенно в Москве. Небольшие проблемы возможны только на трассе при встречных обгонах или отчаянных попытках завладеть левым рядом. По проходимости это обычный пригородный вариант. Система стабилизации отключается, но уповать на то, что двухлитровый мотор вытянет бегемота из болота, не стоит. Да и днище жалко. Несмотря на вполне приличный дорожный просвет в 197 мм, колёсная база у Н8 слишком велика (почти три метра), чтобы смело брать перегибы грунта. Но, так или иначе, к семейному пикнику в красивом месте он готов.

Проход на задний ряд широкий и места над головой более чем достаточно

ЛУЧШЕЕ

Мощь и проходимость – не главное в этом автомобиле. Куда важнее настройки подвески, прекрасно глотающей все встречные неровности, как мелкие, так и крупные. В городе это избавляет от необходимости тормозить перед каждым лежачим полицейским, а на просёлке – от излишней мнительности и потери времени. Ну и, естественно, радует тот факт, что за приемлемые деньги (1 800 000 рублей) вам продают нашпигованный всеми возможными опциями автомобиль. Люк, камера, парктроник, навигация, премиальная акустика, диски – всё в наличии. Конечно, мы не привыкли платить такие суммы за китайцев, но уверен, вы ещё не видели подобных кроссоверов из Поднебесной. Это лучшее, что может Китай сегодня. Если есть сомнения, можно подождать. Думаю, после завершения строительства завода Great Wall в Тульской области цена на машину снизится. По крайней мере, должна. В любом случае вы получите комфортный внедорожник, который будет радовать тишиной в салоне, приятной отделкой, мягким ходом, приличной вместимостью и качественной сборкой (о надёжности комплектующих данных пока нет). К примеру, Toyota Highlander обойдётся почти вдвое дороже. Думаете, она в два раза лучше? М-м-м… Я не уверен.