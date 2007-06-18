Тестируем автомобильные электрические лебедки

За что мы платим такую кучу денег, покупая тяжелую железяку, называемую «автомобильная электрическая лебедка»? И почему эти изделия, развивающие одинаковое усилие, имеют такую разную цену? Сколько прослужит главный помощник джипера, особенно если учесть российскую специфику – грязь, броды и песок?

Какая лебедка лучше? Этот вопрос постоянно задают друг другу начинающие и опытные джиперы. Сравнить несколько лебедок наиболее популярных производителей и выявить победителей – вот какую задачу мы себе поставили. Но реальные условия работы лебедок очень сильно отличаются от лабораторных: они часто находятся в грязи, тонут в воде. Интересно, сколько лебедка может прослужить в столь недружественной среде? И что в ней ломается в первую очередь?

Зная по собственному опыту, что блок управления лебедкой, а вернее, контактные реле в них – это расходный материал, я решил, что испытывать будем непосредственно механику, то есть сами лебедки, невзирая на отказы блоков и пультов управления. Семь товарных лебедок приготовились к длительному марафону, в ходе которого комиссии, состоящей из вашего покорного слуги и главного конструктора Ульяновского авторемзавода Андрея Вербицкого, предстояло выявить истину. Еще раз подчеркну, что все испытуемые лебедки были товарными, то есть предназначенными для продажи потребителю, а не специально приготовленными для испытаний. Все в запакованной таре и с чеками магазинов, за исключением лебедки «Спрут-9000», которую я не поленился выбрать со склада готовой продукции, ткнув пальцем в первую попавшуюся и записав ее заводские номера во избежание, так сказать, введения заводчан в соблазн…

Программу испытаний установили следующую: сначала замерили тягово-скоростные характеристики всех образцов, потребляемые токи, затем провели испытание тормозов лебедки, то есть возможность остановки и удерживания груза. При этом испытывали тормоз под статической нагрузкой в 3500 кг, а потом в динамике, затормаживая груз в 1550 кг, поднятый на высоту одного метра после опускания на 0.2–0.3 метра. И так десять раз подряд. Ну а дальше устроили всем лебедкам ресурсные испытания – до полного выхода из строя. Им постановили признать невозможность простого ремонта в полевых условиях. То есть отказ проводов, пульта или блока управления выходом из строя не считать и продолжать работу до поломки механической части. Скажете, это просто испытание моторов? Мы тоже сначала так думали… А чтобы придать больше российской специфики, заставили лебедки работать в воде, смешанной с глиной и песком! Думаю, таких испытаний еще никто никогда не проводил.

Процесс тестирования мы разделили на два этапа. Ведь, откровенно говоря, далеко не все джиперы делают техническое обслуживание после каждого использования лебедки. Чаще бывает так: весной заcтрял – и до осени лебедку никто не трогал, дай бог, если трос перемотали. Вот в этом промежутке лебедка может заржаветь, а то и вовсе дать дуба. Перерыв между «заездами» получился ровно в три месяца. На первом этапе каждой лебедке предстояло протащить условный внедорожник сорок метров. Для начала выдергивали его из грязи – специальный стенд создавал противодействующее усилие в 2500 кг, – а затем тащили с установившейся нагрузкой примерно в 1300–1500 кг. Именно такие нагрузки были зафиксированы нами ранее при полевых испытаниях среднеразмерных внедорожников. А на втором – проделывали то же самое до полной утраты работоспособности.

За те три месяца, что лебедки пролежали на складе после первой серии тестов, они приобрели вполне реальный вид. Покрытые грязью и ржавчиной снаружи, они стали очень похожими на те, что смонтированы на аппаратах реальных джиперов. Но не все из них дожили до второй очереди.

Лебедка WARN XD 9000i 42 303 руб.

Щетки – как новые. Хорошо видно – три из четырех зависли, что и вызвало остановку мотора

Корпус лебедки в месте состыковки с мотором сделан так, что образуются два отверстия, в одно из которых вода засасывается, а из другого извергается. По конструкции это помпа!

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА

Очень красивая лебедка, продукт знаменитой фирмы. Нам досталась модель с индексом i, что означает расположение блока управления в корпусе изделия (так называемая высокая лебедка). Удобная ручка механизма включения свободной размотки троса, стильная эмблема – сразу видно, дорогая вещь! Трос вытягивается легко, с минимальным усилием. На тросе есть отметочка, указывающая предельную длину отдачи, – на барабане должно оставаться пять «аварийных» витков, позволяющих не вырвать трос из крепления. Диаметр барабана невелик, всего 63.5 мм. Впрочем, это общая проблема для большинства испытуемых. Тормоз выдержал программу испытаний безупречно. Ток при нагрузке 1300 кг составляет 220 А при напряжении 9.8 В. Скорость протяжки под нагрузкой – один метр за 22.3 сек. Первую часть испытаний – протяжку 40 метров по три метра за один проход – лебедка также прошла безупречно. Однако, скажу вам, когда включаешь Warn, погруженный в грязную воду, сразу понимаешь, что это настоящая стиральная машина. Оказывается, в двигателе этой лебедки предусмотрено два отверстия (см. фото), расположенных так, что вращающийся якорь мотора работает как помпа, постоянно засасывающая и извергающая под напором любую жидкость, в которую его погружаешь. Вода вокруг двигателя при этом как бы закипает и бурлит. С одной стороны, это дает очень эффективное охлаждение, а с другой – попадание песка и грязи, что теоретически должно было привести к ускоренному износу коллектора, подшипников и щеток. Тем не менее свои 40 метров Warn протянул запросто. Спустя три месяца, покрытый грязью и песком изнутри и снаружи, он запустился с первой попытки без всяких проблем. Первым, как и ожидалось, после протяжки 21 метра второго этапа начал выходить из строя блок управления – для включения режима сматывания приходилось стучать по нему рукояткой отвертки. Через 36 метров протяжки блок управления перестал включаться и после постукивания. Вскрыли панель блока и, постучав непосредственно по реле, добились продолжения работы лебедки. Промотав 84 метра под нагрузкой, в воде с глиной и песком, Warn встал окончательно. Подача питания на двигатель результатов не дала, и лебедку разобрали. В редукторе видны следы воды, но нет и намека на коррозию – все детали густо смазаны влагостойкой смазкой. Двигатель – практически как новый. Причина выхода из строя банальна – зависли щетки электромотора. Песок и грязь, нагнетаемые под давлением, сделали свое черное дело. Однако, возможно, постучав той же самой отверткой по двигателю, удалось бы его оживить. Вскрытие показало следующее: после всех издевательств износ щеток настолько незначителен, что, не зависни они, мотор мог протянуть еще очень-очень долго.

Лебедка TABOR 9K 24 100 руб.

Щетки выработались наполовину, и хорошо видно, что их рабочая поверхность характерного серого цвета – это графит без меди По прошествии трех месяцев лебедка признаков жизни не подавала… Подшипник невозможно провернуть, а коллектор изношен до предела – на нем раковины и глубокие риски

ИЗ НАЧИНАЮЩИХ – В ПРОФИ

Лебедка Tabor показала практически те же характеристики, что и Warn. За исключением того, что Warn чуть-чуть быстрее. Вообще, если кто не знает, Tabor – это бюджетный вариант Warn. Если учесть, что цена мотора составляет примерно 30 процентов от стоимости лебедки, а все остальное у Warn и Tabor одинаковое, легко можно догадаться, на чем сэкономил производитель, чтобы сделать продукт доступнее. Диаметр барабана – 64 мм. Тормоз прошел испытания безупречно. Скорость протяжки – один метр за 22.3 с, точно такая же как у Warn. Ток, при этом потребляемый, чуть больше – 260–280 А. Однако экстремальных испытаний Tabor не выдержал. Погрузившись в грязевую ванну, уже через три метра он отказал. Размеется, не заработала лебедка и после трехмесячной выдержки. Вскрытие показало, что вышел из строя двигатель. Щетки сработались на 50–60 процентов, на якоре образовались раковины, коллектор практически полностью изношен, на нем тоже раковины. Щетки – темно-серого цвета, они из чистого графита, без примеси меди, что и вызвало столь быстрый их износ при попадании воды с песком. Передний подшипник заржавел и перестал вращаться. Зато, хотя в разобранном редукторе Tabor видны следы воды, грязи и песка, при этом все достаточно хорошо смазано, следов сильной коррозии не заметно. Сам по себе редуктор – копия Warn. Ломаться в нем нечему. Все короны – «печеные», то есть из порошковой стали. Благодаря этому достигается очень хорошее зубозакругление, и соответственно прекрасно работает механизм переключения. И не ломается! Так что, заменив испорченный в глубокой грязи мотор Tabor на «варновский», вы из начинающих сразу попадаете в профессионалы – вот в чем фокус.

Лебедка COME UP DV-9000 22 400 руб.

Заменой щеточного узла не спасти мотор, у которого ламели коллектора начали плавиться от разогрева, – маленький размер и большое переходное напряжение графита сделали свое черное дело. Это все, что осталось от щеток мотора. Они дешевые, графитовые, поэтому и стерлись полностью Длинные направляющие щеток не дают им перекашиваться и позволяют выработать полностью свой ресурс, что в некоторой степени компенсирует их фатально быстрый износ

КРАСОТА, ДА И ТОЛЬКО

Тайваньские братья китайцев явно поработали не только над конструкцией, но и над дизайном. На лебедку приятно смотреть. Тут, правда, немного другая конструкция механизма размотки, более жесткая ручка, менее удобная, чем у Warn и Tabor. Да и собственно размотка у Come Up очень тугая. Зато у него более удобный пульт управления, изготовленный таким образом, что резинкой прикрыт переключатель режимов – то есть он лучше защищен от попадания воды. При этом заделка провода вызывает мысли, что если он за что-либо зацепится, то его немедленно вырвет из пульта. При попытке крепления блока управления к самой лебедке сразу начал разваливаться крепеж – у болтов сворачивались головки, срезалась резьба. Зато к тормозу – никаких претензий. Диаметр барабана – 64 мм. Скорость протяжки достаточно высока – 1 метр за 20.3 с, ток при этом – 180 А. Однако умер «тайванец» быстро – не протянуло его сердце даже первого этапа. На 31-м метре он встал намертво. Спустя три месяца он также не проявил способности к воскрешению, после чего был вскрыт. Оказалось, что вышел из строя мотор, на коллекторе которого стали выплавляться ламели, и полностью разрушились щетки – от одной остались только обломки. Подшипник заклинило – видимо, по причине ржавчины.

При этом грязь практически не проникла в редуктор. В нем сохранилась совершенно нормальная смазка и почти полностью отсутствовала влага. При вскрытии обнаружилась еще одна очень редкая особенность – в сателлитах редуктора применены игольчатые подшипники. Это говорит о борьбе конструкторов за снижение внутренних потерь.

Лебедка T-MAX (OUTBACK) EW 9500 20 000 руб.

Маленький высокооборотистый моторчик, графитовые щетки, их коротенькие направляющие – вот причина быстрой смерти китайского товарища Смазка редуктора противостоит воде и грязи, а вот блок управления непривычной конструкции так и не заработал

КОРЕННОЙ ЖИТЕЛЬ ПОДНЕБЕСНОЙ

Дизайн T-Max несколько брутальнее, чем у его экономически более продвинутого родственника, однако размотка работает заметно легче. Этот экземпляр потряс всех с первого взгляда – блок управления доселе невиданной конструкции (вообще без соленоидов – электронный) вызывал неподдельный интерес. Однако, забегая вперед, сразу скажу, что именно он нас разочаровал больше всего, потому что наотрез отказался работать! Кроме того, конструкция пульта управления откровенно колхозная – явно купленные на рынке электротоваров радиотехнический разъем и провод, еще один разъем, который вставляется непосредственно в блок управления, из дешевой пластмассы. Такие разъемы используются в прицепах. Зато размотка – очень легкая, как у Warn, Tabor и «Спрут».

И механизм выключения тоже очень удобный. На тросе имеется отметка, указывающая, что дальше его вытягивать нельзя, – прямо как у Warn!

Итак, поставив взамен вышедшего из строя блок управления от другой лебедки, мы начали испытания. Показав отличную работоспособность тормоза, скорость протяжки – 1 метр за 23.3 с при токе 180 А, что несколько медленнее, чем у Come Up, «китаец» умер, протянув 28 метров в воде с песком и глиной – уступив собрату всего три метра. Вскрытие показало, что изношена одна и зависли три щетки. Хорошо видны следы коррозии на щеточном узле. При этом якорь выглядит вполне прилично. Вся проблема щеточного узла в том, что он не совсем правильно сделан. Щетки выполнены явно не из того материала – в них много графита и почти совсем нет меди, поэтому они очень быстро изнашиваются. В редукторе – следы воды и песка, но сами детали хорошо смазаны и исправны. В отличие от Come Up игольчатых подшипников в сателлитах у «китайца» нет и провернуть их можно только с очень большим трудом.

Лебедка RAMSEY REP 9.5e 24 300 руб.

ДЛЯ ТЕХ, У КОГО БАТРАК ИМЕЕТСЯ

Знаменитая компания, до сих пор почти не представленная в России. Я в свое время начинал с такой лебедки, и REP 6500, установленный на моем Blazer S10, проработал больше 10 лет. Первое, что мы узнаем, это как он тяжело разматывается. Да и механизм включения размотки очень тугой, хотя сама размотка полегче, чем у Come Up, но потуже, чем у Warn и Tabor. Зато способ заделки троса на барабане у Ramsey очень неплох: даже если его вырвет, можно без проблем все исправить с помощью ключа-шестигранника. Диаметр барабана – 64 мм. Тормоза выдержали проверку без замечаний. Скорость протяжки под нагрузкой – 1 метр за 23 с при токе 220 А.

Первый цикл испытаний прошел безупречно. Через три месяца лебедка запустилась легко. Только процедура размотки стала заметно тяжелее, да и включение режима размотки давалось каждый раз все с большим и большим усилием. На 104-м метре задымил блок управления. На 120-м – блок управления стал барахлить, от температуры расплавилась изоляция управляющего провода контактного реле, и его замкнуло на «массу». На 132-м метре блок полностью вышел из строя, и его заменили. Ровно триста метров протянула лебедка. И, наверное, могла бы тянуть еще столько же, если б не сломался механизм включения размотки. В нашем случае он остался в положении свободной размотки. То есть мотор вращался, а барабан нет. Вскрытие показало, что разрушена деталь механизма включения передачи – сломан стопорный выступ. На изломе при этом видны следы коррозии, то есть трещина появилась либо на первом этапе испытаний, либо еще раньше вследствие производственного дефекта. Но при этом в редукторе все детали покрыты смазкой, шестерни в норме. Двигатель вообще в нормальном рабочем состоянии, коллектор в порядке. Износ щеток – примерно 40 процентов.

Вывод: это лебедка для ленивых людей, никогда не использующих механизм свободной размотки, и если есть подневольный человек, в чьи обязанности входит тащить трос, то владельцу останется только нажимать кнопки на пульте. Впрочем, это не очень комфортно, ибо Ramsey – единственная лебедка, у которой кнопка пульта управления нагревается, да так, что можно обжечься! Короче, никогда не пользуйтесь механизмом размотки, и лебедка проработает вечно! Только перчатки не забывайте надевать – горячо.

Лебедка RAMSEY PATRIOT PROFILE 9500 37 800 руб.

ЕСЛИ Б НЕ КОРОТКИЕ ЗУБКИ…

У нее ручечка другая. Тоже тяжелая размотка, но чуть легче, чем у REP 9.5. Диаметр барабана – 64 мм. К тормозам претензий нет. Скорость протяжки – 1 метр за 20 с при токе 260 А. Рекорд, однако. По внешнему виду очень похожа на REP. Но токи, потребляемые ею, гораздо больше. Первый цикл отработала без замечаний. Спустя три месяца запустилась без проблем. После протяжки 30 метров второго цикла резко возросло усилие свободной размотки, достигнув в пике 100 кг, – в одиночку с такой нагрузкой не всякий справится. Затем усилие опять снизилось до 40–50 кг, что тоже очень много. На 48-м метре задымил блок управления, а на 81-м он окончательно сдох. После замены блока лебедка снова заработала и, протянув 177 метров, повторила итог REP – опять из строя вышел не двигатель, а механизм размыкания. Вскрытие показало, что на кольце механизма выключения передач срезало замыкающие зубья. Кольцо большого диаметра, но очень узкое. Соответственно зубчики – весьма коротенькие. Были бы они чуть подлиннее, прослужил бы механизм гораздо дольше. А так в зацепе находится по полмиллиметра каждого из зубов, что вызывает относительно быстрый отказ. Мотор при этом произвел самое лучшее впечатление – коллектор в идеальном состоянии, щетки почти не изношены, ему еще работать и работать, даже половину ресурса не исчерпал. Вода и грязь не повредили и редуктор – все детали покрыты качественной водостойкой смазкой.

Лебедка «СПРУТ-9000» 15 500 руб.

ВОДУ ЛЮБИТ!

Сверху лебедки новшество – эбонитовая коробочка блока управления. Гнездо пульта закрывается крышечкой. Выглядит все весьма брутально. Длина лебедки несколько меньше, чем у остальных. Вызвано это вполне прозаической причиной – она должна уместиться в межрамное пространство автомобиля «УАЗ». Этим объясняются многие моменты компоновки – например, то, что часть редуктора расположена внутри барабана. На лебедке уже установлен клюз, и, что приятно порадует пользователя, почти никакого усилия не нужно, чтобы размотать трос. Самым слабым местом лебедки «Спрут-9000» оказался тормоз. Из десяти подъемов груза тормоз смог остановить его падение только два раза. Остальные разы падение груза замедлялось, но не останавливалось. Так что опасно тащить «Спрутом» машину в крутой подъем – желательно цеплять страховочный трос! Сейчас на заводе тормозом лебедку не комплектуют – из-за нестабильности качества тормоза. Заводчане утверждали, что нам попалась едва ли не самая неудачная лебедка из партии. Взятая для примера лебедка с автомобиля главного технолога легко показала, что тормоз может работать, а токи – быть гораздо меньшими. Однако это все говорит о нестабильности качества, устранением которой завод сейчас усиленно занимается. Скорость протяжки – 1 метр за 23 с при токе 250 А.

После трех месяцев выдержки лебедка запустилась без проблем. ОК, ставим ее в «ванну», наливаем воду и начинаем гонять агрегат под нагрузкой. По мере работы в районе мотора выделяются пузырьки, со временем образующие пену. После протяжки 78 метров начал «залипать» соленоид блока управления. Блок управления при этом нагрелся до такой степени, что до него едва можно было дотронуться. Хотя сама лебедка в воде охлаждалась хорошо и на ощупь оказалась чуть теплой. Контактор, работающий на смотку, оплавился и вышел из строя. В нем почернела контактная группа, выплавились изоляторы, провода обуглились. На 435-м метре протяжки лебедку неожиданно сорвало с креплений. При этом стоит отметить, что это произошло не под нагрузкой, а при отдаче троса. Сломалась щека барабана, и вся лебедка скрутилась в бараний рог, согнуло вал привода. Вскрытие и осмотр показали, что причиной разрушения явилась поломка пружины тормоза, вызвавшая заклинивание вала и разрушение лебедки. Получается, что первым в механической части ульяновской лебедки выходит из строя тормоз. Во-первых, он не очень-то и тормозит, по крайней мере на нашем экземпляре. Во-вторых, он слабел с каждым разом, а на четвертой сотне метров протяжки перестал работать совершенно. Осмотр редуктора выявил, что все шестерни в норме, но редуктор, равно как и мотор, полностью заправлен водой. Именно эта лебедка сконструирована герметичной, но если никакая герметизация не спасает от проникновения воды даже подводную лодку, так что же говорить о лебедке… Не устанавливать же в нее откачивающие помпы? Зато герметизация заметно выручила от проникновения песка и грязи – они практически не попали ни в мотор, ни в редуктор. Мотор остался еще вполне работоспособным, износ щеток составил примерно 80 процентов. Коллектор в норме, как и якорь в целом. Редуктор также весь в смазке, без следов износа и коррозии.

ЭПИТАФИЯ



КАКУЮ ЖЕ ЛЕБЕДКУ ПОКУПАТЬ?

Испытания развеяли некоторые мифы и позволили нам сделать определенные выводы. Оказалось, что в грязи и воде лебедки могут прожить долго. Более того, дополнительное охлаждение жидкостью, пуская и смешанной с грязью, помогает – спасает моторы от перегрева. Да и заводская смазка, как выяснилось, отлично противостоит воде, а песок в редуктор почти не попадает. Еще принято считать, что всегда жизнь мотора определяет срок службы лебедки. И это также было опровергнуто нашими испытаниями – у обеих Ramsey и «Спрут-9000» раньше из строя вышли другие механизмы. Подтвердилось и то, что китайская продукция уступает в качестве американской гораздо больше, чем в цене. Уступает она и отечественным лебедкам, превосходя их лишь в дизайне и стабильности качества.

Все изделия, прошедшие испытания, можно разделить на две группы – одни умерли практически сразу, а вторые вышли в финал. В первую группу попали Tabor, T-Max и Come Up, а во вторую – Warn, Ramsey и «Спрут». В чем же причина быстрой смерти лебедок первой группы и почему остальные могут прослужить долго?

Моторы Tabor, Come Up и T-Max очень похожи. И конструкцией щеточного узла, и конструкцией непосредственно якоря.

У них небольшие якори с небольшими коллекторами, что, собственно, и предопределило их короткую жизнь. Производители экономят на моторах, достигая заявленных параметров мощности и скорости за счет повышения количества оборотов якоря в минуту. И еще: материал щеток – эта самая недорогая деталь лебедки – предопределяет ресурс мотора! Используемые в автомобильной промышленности щетки генераторов и особенно стартеров – медно-графитные. Они имеют характерный желтоватый цвет. Но производители моторов для Come Up, T-Max и Tabor сэкономили «на спичках», применив более дешевые графитные щетки, они характерного серого цвета. Более того, прекрасно зная о своих проблемах, они поставляют щеточный узел в запасные части, что, однако, не очень-то и спасает – посмотрите, в каком состоянии коллекторы моторов после испытаний! Очень важны и размеры коллектора – чем он меньше в диаметре и больше в длину, тем меньше скорость, с которой щетки трутся об него, и соответственно тем дольше они живут. Все это вместе предопределило очень быструю смерть моторов этих лебедок. Посмотрите, настолько ли лебедки этих производителей дешевле, насколько меньше они работоспособны?

Справедливости ради напомним, что в случае с Tabor есть приятный нюанс – мотор можно заменить «варновским», и это поможет лебедке зажить совершенно другой жизнью. Другие ее механизмы нареканий не вызывают. Продукция же китайских собратьев уступает лидерам и в остальном. При этом у Come Up есть еще и проблемы с размоткой.

Что же с победителями? Максимальная мощность моторов лебедок, вышедших в финал – Warn, Ramsey и «Спрут», – достигается при примерно вдвое меньших оборотах, чем у аутсайдеров. Якори намного большего, чем у конкурентов, размера и медно-графитные щетки определяют во много раз больший ресурс моторов. Кто же из долгожителей лучше? Моторы лебедок Ramsey практически неубиваемы. Но есть ложечка дегтя: сломанный механизм включения размотки это штука, которую самостоятельно не починишь! Это тебе не мотор поменять, да и есть ли на складе запасные части – неизвестно. Кроме того, тормоз у Ramsey устроен точно так же, как и у «Спрута», то есть стоит лопнуть пружинке – и хана лебедке. А так – если механизмом размотки не пользоваться, может прослужить вечно. А возможно, и нет. «Спрут» пока – вещь в себе, но он протянул дольше, чем Ramsey. Сейчас товарные лебедки перестали оснащать тормозом – добиваются качества. Если не рассматривать этот проблемный узел, то «Спрут» работы не боится, на него есть запасные части, включая щеточный узел. Но дизайн пока еще не дорос даже до уровня «китайцев». Остается Warn. Хотя он и протянул меньше, чем Ramsey и тем более «Спрут», однако фатального разрушения с ним не случилось. Банальный полевой ремонт мог его оживить. При этом сколько-нибудь сущест-венного износа деталей не произошло.

К нему только необходимо иметь в запасе отвертку с массивной рукояткой для постукивания по реле и щеточному узлу мотора и запасной мотор, что, собственно, и делают заядлые трофисты.

Кроме того, следует помнить, что, покупая лебедку, вы приобретаете некоторое количество понтов. Охотник на «уазике», оснащенном «Спрутом», гораздо круче парня на «Ниве» без лебедки. Владелец китайского пикапа скорее купит Come Up или T-Max. На него свысока поглядывает обладатель лифтованной TLC 105, оснащенной лебедкой американского производства. А владелец Hummer купит только Warn – ибо noblesse oblige. И зачем мы проводили испытания?