Тестируем автомобильные электрические лебедки

Комментарий Александра Евдокимова, генерального директора УАРЗа Главный закон физики применительно к электрическим лебедкам заключается в том, что в работе выиграть нельзя. Мы берем напряжение в 12 В, создаем ток, условно 250 А, и получаем мощность электродвигателя 3500 Вт, которую и переводим в работу по перетаскиванию автомобиля. Но производители хотят наделить лебедки еще и другими потребительскими свойствами! В частности, быстрой подмоткой троса. У лебедок Come Up, T-Max и Tabor производители пытались получить это свойство, не забывая при этом сэкономить на меди. В результате ламели коллекторов начинают плавиться, отпаиваться. Они попытались на существующем редукторе применить менее мощный, но очень высокооборотистый и, соответственно, менее долговечный, двигатель. Моторы T-Max, Come Up и Tabor дают до 16 000 об/мин, достигая высокой скорости подмотки без нагрузки. У Warn, Ramsey и «Спрута» – до 9500 об/мин. В подшипниках тоже заложена цена, и китайские подшипники выходят из строя быстрее, чем, например, российские! Между прочим, даже в Warn в одном месте установлен подшипник российского производства. Все лебедки в настоящее время оснащаются всего двумя типами тормоза. Warn, Tabor и Come Up используют конический тормоз, а Ramsey, T-Max и «Спрут» – пружинный, гораздо менее долговечный. Лучший механизм размотки на Warn. Но конструктивно еще лучше – на «Спруте». Потому что при свободной размотке ты вращаешь не весь редуктор, а только последнюю ступень. На тех лебедках, где крутится весь редуктор, и на Ramsey, у которого вертится еще и корпус редуктора, размотка очень тугая. А у Ramsey тонкое кольцо большого диаметра, имеющее осевое перемещение для включения механизма, предопределяет быстрый выход его из строя. В последнее время все производители стали активно заниматься дизайном своих изделий. Это подтверждает тот факт, что на рынке востребованы лебедки, которыми пользуются по назначению очень редко. Именно поэтому, экономя на подшипниках и щетках, производители вкладывают деньги во внешний вид.