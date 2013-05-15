Экстремальная подвеска на Ford F-150 Raptor

В мотокроссе есть специальное препятствие, называемое «гребенка». Если съехать с любой федеральной трассы в России, можно обнаружить тысячи километров дорог именно с таким покрытием…

Защита со смыслом.

Просто наклеить защитную пленку было бы слишком скучно, поэтому владелец придумал для нее оригинальный рисунок От русских дорог американские амортизаторы заплакали

Бескрайние «гребенки» дорог России поженили американский автокросс и отечественную любовь к дальним путешествиям. Гоночные подвески оказались настолько актуальными для преодоления одной из двух главных бед России, что их начали устанавливать едва ли не массово все, кто часто и далеко ездит на восток от столицы. Потому что вариантов остается не так уж много – либо преодолевать расстояния крадучись, со скоростью велосипеда, либо ломать машину, ибо стандартные подвески не выдерживают таких нагрузок.

Владелец этого Ford F-150 SVT Raptor приобрел его, купившись на рекламу. Подготовленный для известнейшей американской Baja 1000 пикап должен был решить проблему плохих дорог. Знаменитые амортизаторы Fox Racing, которыми он оснащается с завода, способны переварить пустыни штата Юта, но обычные второстепенные дороги России убили их насмерть. У нас ведь по местным дорогам пускают всю тяжелую технику, которой запрещено выезжать на «федералки». Идут по ним и карьерные самосвалы, и просто тяжеловозы, и обычные грузовики с громадным перевесом. Итог – дорожное полотно выглядит как после ковровой бомбардировки. Местные жители по таким дорогам перемещаются зачастую только по обочине, потому что грунт оказывается ровнее искалеченного асфальта. Так вот, регулярные поездки в командировки на Ford F-150 выбрали ресурс американской подвески очень быстро.

Подвеска, позволяющая валить по прериям со скоростью небольшого реактивного самолета, стоит отдельных денег

ПОДОБНОЕ ПОДОБНЫМ

Как известно, клин клином вышибают. Излечить болезни американской подвески в компании Moscow Auto Builders решили комплектующими также из Соединенных штатов. Понятно, что на бытовой автомобиль завод ставит самые дешевые амортизаторы знаменитой марки, позволяющие раз в год съехать на проселок. Да и там почти все пользователи поедут «шепотом». Так что вся хваленая внедорожная подготовка – просто маркетинговый ход для увеличения продаж. А вот настоящее «мясо», позволяющее валить по прериям со скоростью небольшого самолета, стоит отдельных денег и продается там же, в Америке. Рессоры Deaver Spring с прогрессивной характеристикой избавили пикап от грузового «козления». Амортизаторы King 3’ – передние, между прочим, весят по 27 кг – стали обрабатывать неровности так, что по «гребенке» можно ехать комфортно на таких скоростях, о каких раньше даже страшно было и мечтать. Как это действует? Очень просто. На колебаниях малой амплитуды пружины и рессоры вкупе с амортизаторами работают очень мягко, давая подвеске возможность быстро обрабатывать мелкие неровности. На больших ходах и малой скорости хода они продолжают работать мягко. Но как только скорость срабатывания увеличивается, мгновенно возрастает сопротивление подвески, не позволяющее передавать резкие толчки на шасси и рулевое управление. Вот эта скорость реакций, быстрота действия и прогрессивность характеристик и есть продукт высоких технологий.

Быстрые ноги.

Полностью регулируемые стойки King обеспечили совершенно иное быстродействие подвеске

ВАЛИМ? ВАЛИМ!

Попробовать машину на рельефе было интересно. Правда, на небольших скоростях ничего особенного – как будто просто затянули подвеску пожестче, убрав характерную для больших американских полноразмерных пикапов вальяжную раскачку. Жмем правую педаль: ого, страшно. Опыт подсказывает – на этом трамплинчике сейчас подбросит. Нет, подвеска продолжает проходить кочки и подбросы так, как будто мы едем по асфальту. Ощущения – как в кино. Тело привычно сжимается, готовясь компенсировать толчки, а их… нет. А вы говорите — плохие дороги.