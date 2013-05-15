Экстремальная подвеска на Ford F-150 Raptor

Просто наклеить защитную пленку было бы слишком скучно, поэтому владелец придумал для нее оригинальный рисунок
Владелец этого Ford F-150 SVT Raptor приобрел его, купившись на рекламу. Подготовленный для известнейшей американской Baja 1000 пикап должен был решить проблему плохих дорог. Знаменитые амортизаторы Fox Racing, которыми он оснащается с завода, способны переварить пустыни штата Юта, но обычные второстепенные дороги России убили их насмерть. У нас ведь по местным дорогам пускают всю тяжелую технику, которой запрещено выезжать на «федералки». Идут по ним и карьерные самосвалы, и просто тяжеловозы, и обычные грузовики с громадным перевесом. Итог – дорожное полотно выглядит как после ковровой бомбардировки. Местные жители по таким дорогам перемещаются зачастую только по обочине, потому что грунт оказывается ровнее искалеченного асфальта. Так вот, регулярные поездки в командировки на Ford F-150 выбрали ресурс американской подвески очень быстро.
ПОДОБНОЕ ПОДОБНЫМ
Как известно, клин клином вышибают. Излечить болезни американской подвески в компании Moscow Auto Builders решили комплектующими также из Соединенных штатов. Понятно, что на бытовой автомобиль завод ставит самые дешевые амортизаторы знаменитой марки, позволяющие раз в год съехать на проселок. Да и там почти все пользователи поедут «шепотом». Так что вся хваленая внедорожная подготовка – просто маркетинговый ход для увеличения продаж. А вот настоящее «мясо», позволяющее валить по прериям со скоростью небольшого самолета, стоит отдельных денег и продается там же, в Америке. Рессоры Deaver Spring с прогрессивной характеристикой избавили пикап от грузового «козления». Амортизаторы King 3’ – передние, между прочим, весят по 27 кг – стали обрабатывать неровности так, что по «гребенке» можно ехать комфортно на таких скоростях, о каких раньше даже страшно было и мечтать. Как это действует? Очень просто. На колебаниях малой амплитуды пружины и рессоры вкупе с амортизаторами работают очень мягко, давая подвеске возможность быстро обрабатывать мелкие неровности. На больших ходах и малой скорости хода они продолжают работать мягко. Но как только скорость срабатывания увеличивается, мгновенно возрастает сопротивление подвески, не позволяющее передавать резкие толчки на шасси и рулевое управление. Вот эта скорость реакций, быстрота действия и прогрессивность характеристик и есть продукт высоких технологий.
Полностью регулируемые стойки King обеспечили совершенно иное быстродействие подвеске
ВАЛИМ? ВАЛИМ!
Попробовать машину на рельефе было интересно. Правда, на небольших скоростях ничего особенного – как будто просто затянули подвеску пожестче, убрав характерную для больших американских полноразмерных пикапов вальяжную раскачку. Жмем правую педаль: ого, страшно. Опыт подсказывает – на этом трамплинчике сейчас подбросит. Нет, подвеска продолжает проходить кочки и подбросы так, как будто мы едем по асфальту. Ощущения – как в кино. Тело привычно сжимается, готовясь компенсировать толчки, а их… нет. А вы говорите — плохие дороги.
Автомобиль предоставлен компанией MABuilders, www.mabuilders.ru