Новая Нива получит гибридный мотор

В 2012 году Минпромторг объявил тендер на разработку гибридных автомобилей, притом обязательным условием было наличие турбомотора. АвтоВАЗ, выиграв контракт на создание гибридомобиля В-класса, получил 500 миллионов руб­лей (!) из бюджета и столько же вложил из собственных средств. Результатом работы стали гибридная «Гранта» и новый турбомотор.

Что касается последнего, то за основу создатели взяли 1,4-литровый 16-клапанный двигатель ВАЗ-11194 (известный по «Калине» первого поколения), но после установки турбины этот агрегат развивает 163 л.с. мощности и 240 Н·м крутящего момента. Партнером тольяттинских инженеров выступила именитая фирма Ricardo.

В рамках конференции «Перспективы развития автомобилей», которую накануне принимал АвтоВАЗ, руководитель проекта альтернативных энергоустановок на легковых автомобилях Константин Котляров подтвердил, что автогигант продолжает работу над собственным гибридом.

Однако куда более интересной является информация, прозвучавшая в кулуарах конференции. Один из участников мероприятия, следящий за ходом создания Lada 4×4 нового поколения, заявил, что для нового внедорожника разрабатывается гибридная версия!

В свою очередь, исполнительный вице-президент по инжинирингу Харальд Грюбель отметил, что сейчас действительно прорабатывается возможность использования бензоэлектрической силовой установки на полноприводных автомобилях марки Lada, не сообщив при этом никаких подробностей.