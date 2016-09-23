На «АвтоВАЗе» решается судьба проекта «Нива-3»

21 сентября в Тольятти приехал вице-президент по инжинирингу Renault-Nissan Гаспар Гаскон. С самого утра он в сопровождении техперсонала «АвтоВАЗа» знакомился с тремя машинами — Chevrolet Niva, Lada 4×4 и Renault Duster.

Этот приезд должен завершить неприлично затянувшуюся эпопею по выбору платформы для третьего поколения внедорожника Лада 4х4. По плану, уже должен быть построен ходовой макет, но по факту не определена даже концепция привода — полный с межосевым дифференциалом, как на первой «Ниве», или с муфтой автоматического подключения задней оси, как на «Дастере».

Вазовские конструкторы рассчитывают на применение агрегатов от Chevrolet Niva с модернизацией и усилением, как это сделано в проекте Chevrolet Niva-2. Французские же акционеры продавливают применение платформы Renault Duster. Вялая пикировка идет уже не один год и «АвтоВАЗ» вынужден постоянно сдвигать сроки работ по проекту «Нива-3». Последний из названных сроков — конец 2017 года — со всей очевидностью реализован не будет.

По всей видимости, неопределенность утомила уже все стороны, и Гаспар Гаскон решил взять инициативу по принятию решения на себя.

Напомним, что по техническому заданию габаритные параметры «Нивы-3» больше таковых у Chevrolet Niva, но меньше, чем у Renault Duster. Например, колесная база составляет 2500 мм.

«Нива-3», она же Lada 4×4 NG, должна выпускаться на третьей нитке главного конвейера «АвтоВАЗа», рассчитанного на стандарт AIMS (Alliance Integrated Manufacturing System). Это делает менее вероятной применение оригинальной вазовской платформы, склоняя чашу весов в сторону платформы B0.