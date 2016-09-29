Новый семиместный Peugeot 5008 — новые горизонты SUV

Новый PEUGEOT 5008 порадует будущих покупателей оригинальным и стильным дизайном, просторным салоном с уникальной концепцией организации водительского пространства i-Cockpit® и многоточечным массажем, а также широким арсеналом электронных помощников.

Экстерьер и интерьер

Новый 5008 получил современный и стильный дизайн. Длинная линия капота, оригинальная решетка радиатора, стремительные аэродинамические грани кузова , задние фонари в фирменном стиле «когти льва», мощная защита бампера, колесных арок и порогов, большие колеса и внушительный дорожный просвет подчеркивают респектабельный облик SUV.

Салон новинки гармонично сочетается с современным экстерьером модели. Бренд PEUGEOT всегда делал акцент на удовольствии от вождения. Инженеры компании научились разрабатывать модели, пробуждающие яркие эмоции и готовые стать эталоном единения водителя и автомобиля. Результатом кропотливой работы стала инновационная конструкция салона, получившая название i-Cockpit®. Обеспечить комфортное управления для водителя призваны:

Компактное рулевое колесо для большей маневренности и интуитивного управления автомобилем. Такое решение сокращает лишние движения и размах рук – это позволяет водителю быстрее реагировать на дорожную ситуацию, в то же время, снижая напряжение в пути за счет более удобной посадки.

Приборная панель на уровне глаз позволяет быть в курсе всей релевантной информации, не отвлекаясь от дороги. Эргономичное расположение стало возможным благодаря компактным размерам рулевого колеса.

Управление системами автомобиля, навигацией, телефоном и мобильными приложениями осуществляется с помощью 8-дюймового сенсорного дисплея. Приборная панель представлена 12,3-дюймовым экраном высокого разрешения с футуристической визуализацией.

Водитель и пассажиры смогут получить истинное удовольствие от поездки благодаря высокому уровню шумоизоляции, пневматическому массажу для передних сидений, большой панорамной крыше и премиальной аудиосистеме FOCAL®. Для удобства и безопасного вождения в новом 5008 предусмотрена технология Mirror Screen (с поддержкой MirrorLink и Apple Carplay), 3D-навигация, приложение TomTom® Traffic и функция голосового управления.

Новая платформа EMP2

Длина нового 5008 составляет 4,64 метра, колесная база – 2,82 м. Благодаря новой платформе EMP2, 5008 предлагает лучший в сегменте баланс между комфортом и устойчивостью на дороге. Внедорожные возможности модели обеспечивает система Advanced Grip Control с пятью режимами (обычный, снег, грязь, песок, ESP OFF) и Hill Assist Descent Control (HADC), система помощи при движении под большим уклоном. Поддерживая предельно низкую скорость автомобиля (3 км/ч), HADC гарантирует уверенность и безопасность.

Новый PEUGEOT 5008 получил широкий арсенал электронных помощников для безопасности водителя и пассажиров:

система экстренного торможения Active Safety Brake с функцией контроля дистанции Distance Alert;

система предупреждения о выезде с полосы движения (Active Lane Keeping Assistance (LKA);

cистема контроля внимания водителя (Driver Attention Warning);

система автоматического включения/отключения дальнего света (Smart Beam Assistance);

адаптивный круиз-контроль с функцией остановки;

система определения скоростных ограничений;

активная система мониторинга слепых зон;

парковка в городе стала еще более удобной благодаря функции Visio Park (круговой обзор 360°) и последнему поколению системы Park Assist;

Высокотехнологичные двигатели стандарта Euro-6.1

Новый 5008 получил самые современные и высокотехнологичные двигатели стандарта Euro-6.1. Бензиновые и дизельные моторы демонстрируют высокие показатели по производительности и минимальные по выбросу CO2 – 115 г/км и и 105 г/км соответственно.

В европейской гамме для новинки будут доступны следующие бензиновые моторы:

2 л PureTech 130 л.с. S&S 6SMT с 6-ступенчатой механической трансмиссией

2 л PureTech 130 л.с. S&S с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач

6 л THP 165 л.с. S&S с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией

Дизельная линейка BlueHDi включает в себя: