Компактные куртки

На что способна куртка, умещающаяся в сложенном виде в карман? Как минимум она защитит от дождя и ветра, но хорошо бы ей еще и эффектно выглядеть… Великое множество окружающих нас вещей не так давно казалось фантастикой.

Скользя на лыжах в обледенелой штормовке, можно было только мечтать о легких влаго- и ветрозащитных куртках, занимающих в рюкзаке исчезающе малый объем. Брезентовые куртки сменялись анораками из парашютного шелка, скроенными паяльниками на кухне, но мечта оставалась. Теперь ведущие мировые производители, стараясь опередить друг друга, изобретают все новые замечательные технологии: волокна и хитрое их плетение, мембраны, пропитки или их всевозможные сочетания. В результате если мы еще не можем получить сверхлегкую, полностью непродуваемую и непромокаемую куртку, то вполне можем выбрать защиту с тем сочетанием характеристик, которые важны на данный момент. И сейчас хотим обратить ваше внимание на облегченные, компактные ветровки, которые остро необходимы любителям бега, велопоходов или пробежек на беговых лыжах, да и просто любителям путешествий. Одежда для всех этих занятий должна не только защищать от ветра и осадков, но быть легкой, прочной и обладать паропроницаемостью. И хотя малая масса собранных для обзора курток заставляет задуматься об их функциональности, но не сомневайтесь: сочетание современных материалов и выверенных, отработанных конструкций делает эту невесомую защиту максимально надежной.

Steve anorak (Vintage Industries)

Вес – 550 г

Цена – 2500 руб. Кенгуру. Даже если нет кенгуренка, путешественник всегда найдет что положить в объемный нагрудный карман Садитесь поудобнее.

Расстегивая боковую молнию, вы получаете дополнительную свободу движения Демисезонная легкая ветровка Steve anorak нидерландской фирмы Vintage Industries лаконична и функциональна. Верх анорака выполнен из 100-процентного полиамида (нейлона), обладающего водоотталкивающими свойствами, стойкостью к истиранию, прочностью и способностью к быстрому высыханию. Подкладка из полиэстера. Сетка в области груди, плеч, спины и капюшона обеспечивает вентиляцию. Швы проклеены. Вшитый капюшон регулируется по овалу лица шнуром с фиксаторами. Концы шнура заделаны и не будут хлестать по лицу в ветреную погоду. Короткая передняя молния с ветрозащитной планкой заходит на высокий ворот. Объемный передний карман-кенгуру и два боковых кармана на молнии с пылеветрозащитными клапанами. Внутренний кармашек на липучке – для самого дорогого. Подрезиненные рукава регулируются патами на липучке, а низ анорака затягивается шнуром с фиксатором. Есть короткая боковая молния справа в области бедер для увеличения свободы движения. Легкая, долговечная, неприхотливая куртка в ретростиле.



Kento (Mammut)

Ориентированная на альпинистов технологичная, легкая куртка швейцарской компании Mammut лишний раз доказывает, что изделия этой фирмы отличаются продуманностью деталей и отличным качеством. Яркая, невольно приковывающая взгляд куртка изготовлена из легкого, прочного 2.5-слойного мембранного материала DryTech, обеспечивающего абсолютную водонепроницаемость (20 000 мм) и ветрозащиту. При этом паропроницаемость материала (20 000 г/м2/24 ч) гарантирует высокий уровень комфорта даже при активном движении. Кроме использования высокотехнологичного материала, защиту в экстремальных условиях также обеспечивают проклеенные швы, регулируемый по овалу лица и объему головы капюшон с козырьком, «обратные» проклеенные молнии. Затяжки капюшона с фиксаторами, позволяющими затянуть или отпустить их одним движением. Концы шнуровки пропущены через воротник-стойку, что уменьшает вероятность того, что они будут хлестать по лицу в сильный ветер. Воротник спереди подбит мягкой тканью. Передняя «обратная» проклеенная молния прикрыта ветрозащитной планкой. Защита подбородка от замка молнии. Два объемных боковых кармана и один верхний на проклеенных молниях с «гаражиками» и удобными «пальцезацепами». Длинные боковые вентиляционные молнии. Затяжка с фиксатором по низу куртки. Регулируемые рукава на липучках. Удлиненный крой спины и эргономичные рукава обеспечивают свободу движений и максимальную защиту. Легкая, функциональная, красивая куртка доставит своему счастливому обладателю массу удовольствия. Вес – 330 г

Цена – 6048 руб. Вентиляция.

Если стало жарко, сбрасываем излишки тепла через длинные боковые молнии Держите крепче.

Оригинальный клапан на затылке можно использовать для фиксации резинки налобного фонаря или маски

Breeze («Сплав»)

Сверхлегкая и компактная ветровка-анорак Breeze – находка для любителей утренних пробежек или беговых лыж, велосипедистов, а также не слишком экстремальных путешественников. Изготовленная из материала Toray Evolution 20 (44*22 DTEX Nylon, Micro Rip-Stop Diamond) ветровка без пленочного слоя держит ветер и «дышит» при активном движении, а влагозащитная пропитка защищает от брызг. При этом весит всего 120 г, а убранная в компрессионник, помещается в напузнике или клапане рюкзака. Анорак свободного кроя, капюшон, рукава и низ куртки отделаны эластичной лентой. Объемный передний карман с двумя боковыми входами на молниях. Удобные «пальцезацепы». Высокий, закрывающий нос воротник-стойка. Короткая передняя молния. Ничего лишнего, но все необходимое. Комплектуется оригинальным компрессионным чехлом. Достойный наследник анораков из парашютного шелка, вобравший в себя все самое лучшее от старого, но выполненный из современных материалов.

Вес – 120 г

Цена – 1770 руб. Задраить люки. Рукава, низ куртки и край капюшона обшиты эластичной тесьмой для дополнительной защиты от ветра Вход – выход. Центральный сквозной карман позволяет удобно расположить вещи и делает их доступнее для обеих рук



Alpine Jacket (The North Face)

Куртка настолько женственна, что трудно заподозрить ее будущую обладательницу в наличии пагубных пристрастий. Тем не менее куртка предназначена для девушек, занимающихся экстремальными видами спорта или проводящих время в суровых погодных условиях. Материал HyVent™ 2.5L с инновационным ламинатом FlashDry сочетает высокую паропроницаемость с защитой от воды и ветра и идеально подходит для высокой двигательной активности. Ветро- и водонепроницаемость обеспечивают также проклеенные швы и обратные молнии. Фронтальная молния оснащена ветрозащитной планкой, молнии карманов проклеены. Два боковых кармана благодаря подкладке из сетки могут служить и для вентиляции — если их расстегнуть. Проклеенный капюшон с козырьком регулируется по высоте и объему, а его утяжки заделаны и не будут хлестать по лицу в сильный ветер. Шнур утяжки фиксируется зажимами. Низ куртки затягивается шнуром с удобными фиксаторами. Спина удлиненная. Ширина рукавов регулируется патами на липучках. Отважные альпинистки, мультигонщицы и путешественницы получат не только легкую, изящную куртку, но и надежную защиту от непогоды.

Вес – 275 г

Цена – 5690 руб. Сильная фиксация. Оригинальные вшитые зажимы и концы утяжек капюшона не позволят веревочкам испортить макияж В одном флаконе. Объемный боковой карман из сетки для вентиляции, проклеенные швы для изоляции

Trek II (Red Fox)

Вес – 400 г

Цена – 5690 руб. Мягкое место. В карман (служит чехлом для куртки) на удлиненной спине можно положить пенку для защиты Всепогодность. Манжеты с отверстием под палец не дают задираться рукавам, а вентиляция спасет от жары Куртка предназначена для участников мультиспортивных гонок, что говорит о легкости, прочности и влаго-ветрозащитных свойствах одежды. А так как мультигонщики в непрерывном движении, большое значение имеют «дышащие» характеристики куртки. Их обеспечивает материал Dry Factor 3000 – мембрана с водостойкостью 3000 мм и паропроницаемостью 3000 г/м2/24 ч, совместная разработка специалистов Японии и Тайваня специально для Red Fox. Внешняя ткань обработана DWR, что делает ее водоотталкивающей. Все швы проклеены, а сетчатая подкладка способствует вентиляции. Капюшон с козырьком регулируется по глубине и объему фиксирующимся эластичным шнуром с заделанными концами. Передняя молния и молнии на двух боковых карманах и кармане на спине водонепроницаемые. Внутренний карман из сетки. Передняя молния имеет ветрозащитную планку и защиту подбородка от замка. Рукава регулируются патами на липучках и дополнены трикотажными манжетами с отверстием под большой палец. Низ куртки затягивается эластичным шнуром с фиксатором. На боках – вентиляционные молнии. Свободный крой куртки, эргономичные рукава и наличие эластичных подманжет обеспечивают свободу движений.