Обзор зимних шин сезона 2016-2017

С началом холодов, вопрос выбора зимних шин выходит на первый план. В нашем обзоре – наиболее интересные модели и их особенности

НЕШИПОВАННЫЕ ШИНЫ NITTO NT90W

Эти нешипованные шины сохраняют хорошее сцепление с дорогой при вождении по льду или слежавшемуся снегу, то есть незаменимы на зимних трассах. Широкие продольные и поперечные канавки отводят мокрый снег, улучшая поведение на мокрой и заснеженной дороге, а смыкающиеся канавки 3D Multi-Wave создают дополнительные, врезающиеся в лёд грани, повышая сцепление и не уменьшая срока службы шин. Использование двуокиси кремния (SiO2) не даёт шинам затвердевать при низких температурах, улучшая управляемость в зимних условиях. Дробленая скорлупа грецкого ореха (технология Microbit) выполняет роль натуральных микрошипов, а бамбуковый древесный уголь абсорбирует воду дорожного покрытия.

ЗИМНИЕ ШИНЫ NITTO THERMA SPIKE

Зимние шины с асимметричным рисунком разработаны специально для условий русской зимы. Мультиволновые ламели 3D Multi-Wave на внешней части протектора обеспечивают уверенность при маневрировании на обледеневшей поверхности. Смыкающиеся ламели 3D Interlocking-Wave на внутренней части протектора делают разгон и торможение на льду более уверенными, а износ – более равномерным. Пилообразная кромка блоков улучшает сцепление на снегу, а ненаправленный ассиметричный рисунок позволяет протектору лучше очищаться от снежной каши. Оригинальная звездообразная окантовка, Х-образная конфигурация и двойная кромка шипа улучшают динамику разгона и торможения, работая в разных направлениях.

НЕШИПОВАННЫЕ ШИНЫ YOKOHAMA ICEGUARD

Первые в истории бренда нешипованные шины для автомобилей класса SUV, обладают исключительными тормозными свойствами на скользкой зимней дороге. Для борьбы с микроаквапланированием при движении по льду в них применён влаговпитывающий состав. Частицы белого геля и полостная структура покрышек, удаляют водяную плёнку с поверхности льда благодаря плотному контакту с дорожными неровностями и обеспечивают улучшенное сцепление за счёт своих упругих свойств.

ШИПОВАННЫЕ ШИНЫ TOYO OBSERVE G3-ICE

Новые шипованные шины созданы для оптимального сцепления и торможения на льду и на снегу. Они отличаются усовершенствованным распределением шипов в сочетании с уникальной технологией Toyo Microbit (натуральные микрошипы – частицы скорлупы грецкого ореха в составе резиновой смеси протектора). Помимо надёжного сцепления на снегу, для Observe G3-Ice характерен низкий уровень шума, способствующий акустическому комфорту.

НЕШИПОВАННЫЕ ШИНЫ TOYO OBSERVE GSI-5

Преимущество этих нешипованных шин – низкий уровень шума в сочетании с уверенным сцеплением. В состав резиновой смеси входят мелкие частицы скорлупы грецкого ореха и абсорбент влаги на основе порошка, получаемого из бамбукового угля. Первые улучшают сцепные свойства, а второй поглощает воду, образующуюся при трении шины о снег и лёд.

ШИНЫ С ВКЛЕЕННЫМ ШИПОМ CONTINENTAL ICECONTACT 2

С этого сезона в зимних шинах с вклеенным шипом IceContact 2 доступны беспрокольная технология ContiSeal, с помощью герметика внутри шины затягивающая проколы диаметром до 5 мм без последующего ремонта, и технология ContSilent, значительно сокращающая, благодаря слою специальной пены, уровень шума и вибраций в автомобиле. В новой версии шины заметно улучшена передача тормозного и тягового усилия на льду. Этих результатов удалось добиться за счёт вклеенного шипа нового поколения CristallDubb, имеющего увеличенное количество граней и меньший вес, а также с помощью инновационной резиновой смеси и асимметричного рисунка протектора. Увеличенный срок службы и сохранность шипов достигаются благодаря технологии двойного обжига, создающего диффузию, в результате чего шина с шипом становятся практически единым целым. Каждый шип выдерживает нагрузку до 500 Н (50 кг), что в несколько раз превышает обычные значения.

ФРИКЦИОННЫЕ ШИНЫ CONTIVIKINGCONTACT 6

Фрикционные шины, предназначенные для суровых условий скандинавской и русской зимы. Покрышка имеет функционально разделённый на три части асимметричный протектор, который сделан из инновационной резиновой смеси оптимальной степени мягкости. Его внешняя часть обеспечивает сцепление на сухом асфальте, средняя – на льду, а внутренняя – на снегу. А вся шина работает как единое целое в переменчивых условиях зимнего города. Ламели ContiVikingContact 6 действуют подобно щёткам стеклоочистителя, предотвращая эффект аквапланирования на мокром асфальте. Шина также снабжена специальными блоками с небольшими перемычками, которые на заснеженной дороге действуют подобно цепям противоскольжения.

ШИПОВАННАЯ ШИНА GISLAVED NORDFROST 200

Новая шипованная шина NordFrost 200 обладает направленным асимметричным рисунком. Его схема была отработана на нескольких поколениях «старшего» бренда – Continental – и полностью доказала свою эффективность. Также новая модель получила сверхлёгкий шип с особой треугольной формой твёрдосплавного наконечника. В шине использована инновационная резиновая смесь, которая сохраняет цепкость и эластичность даже при сильных морозах.

НЕШИПОВАННЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ ШИНЫ GISLAVED SOFTFROST 200

Новые нешипованные фрикционные шины созданы для поездок по зимним городским дорогам с преобладанием мокрого асфальта и снежной каши. При этом они достаточно надёжно ведут себя на льду и в глубоком снегу. Основное отличие новинки, произведённой на калужском заводе Continental, заключается в асимметричном рисунке протектора, в котором внешняя часть отвечает за управляемость, а внутренняя – за надёжность сцепления на разных типах зимней дороги, а также за отвод воды из пятна контакта. Новый рисунок, вместе с мягкой резиновой смесью, позволил существенно улучшить тягово-тормозные характеристики, а также поперечное сцепление и управляемость на льду.

MATADOR MP30 SIBIRICE 2

Название модели SibirIce 2 говорит само за себя. Симметричный направленный рисунок протектора с двумя центральными продольными рёбрами гарантирует улучшенную управляемость и курсовую устойчивость. Крупные блоки с увеличенным количеством сцепных кромок обеспечивают повышенное сцепление на снегу, а их V-образное расположение позволяет быстро отводить воду и снежную кашу из пятна контакта. Лёгкий двухфланцевый экошип ED с круглым твёрдосплавным наконечником обладает повышенной износостойкостью в течение всего срока службы.

PIRELLI SCORPION WINTER

Разработанные для самых крупных и мощных внедорожников шины Scorpion Winter гарантируют полный контроль над автомобилем в любой ситуации. Новинка в семействе Scorpion имеет более короткий тормозной путь в любых погодных условиях, а также обеспечивает повышенное сцепление на заснеженной и мокрой дорожной поверхности в условиях экстремально низких температур. Шины показывают лучшие в своем классе эксплуатационные характеристики на снегу и демонстрируют пониженное сопротивление качению и низкий уровень шума.

PIRELLI CINTURATO WINTER

Рисунок протектора Cinturato Winter позволяет эффективно захватывать снег и продавливать его внутрь ламелей, удерживая в протекторе. За счет этого удаляется больше снега из пятна контакта, что улучшает тяговые характеристики на заснеженных дорогах. Особый рисунок протектора также позволяет передавать чёткий отклик на тормозные усилия благодаря новой форме ламелей в блоках. Для Cinturato Winter специалисты Pirelli создали особую компоновку каналов трёх размерных форм. Благодаря этому шум распадается на большое количество частотных полос, что уменьшает его восприятие. К примеру, если эталонная шина генерирует шум на уровне 72 дБА, то Cinturato Winter – всего лишь 66.

GOODYEAR ULTRAGRIP ICE SUV

Новинка прошлой зимы cоздана для кроссоверов и внедорожников. Помимо резиновой смеси для арктических температур IceGrip, шины отличаются эффективной системой блокировки ламелей, помогающей сохранить точность управления автомобилем и его манёвренность. Кроме того, благодаря своей структуре они обеспечивают оптимальное распределение давления в пятне контакта, повышая эффективность как ускорения, так и торможения. В шине присутствует индикатор износа протектора, который позволяет комфортно отслеживать её состояние.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШИНЫ GOODYEAR WRANGLER DURATRAC

Универсальные шины предназначены для любителей внедорожной езды, а их главными характеристиками, помимо уверенности при езде по пересечённой местности, являются комфорт, надёжность и долговечность. Созданные для утилитарного использования в качестве «рабочей лошадки», Wrangler Duratrac обладают высоким потенциалом при движении по бездорожью, а также характеризуются акустическим комфортом и управляемостью при езде по дороге. Микрогрунтозацепы TractiveGroove обеспечивают улучшенное сцепление и проходимость как в глубокой грязи, так и в снегу, а специальный состав резиновой смеси не только улучшает стойкость блоков протектора к разрывам, но и гарантирует возможность круглогодичного использования (подтверждённую маркировкой «снежинки» – Mountain Snowflake Symbol).

HANKOOK WINTER I*CEPT EVO2 SUV

Максимально приспособленные к переменчивым погодным условиям, шины имеют рисунок протектора, который удостоился награды Red Dot в области дизайна. Рисунок специально разработан для престижных автомобилей всех классов. В основе шины новое высокодисперсное кремнезёмное наносоединение, устойчивое к затвердеванию при низких температурах. Оно обеспечивает улучшенное сцепление на обледеневшем или мокром дорожном покрытии за счёт увеличения площади контактной поверхности.

ШИПОВАННЫЕ ЗИМНИЕ ШИНЫ HANKOOK WINTER I*PIKE LT

Шипованные зимние шины с направленным рисунком протектора и повышенной проходимостью подходят для эксплуатации в любых дорожных условиях. Рисунок протектора построен на четырёх широких канавках трёхмерной формы, предназначенных для эффективного отвода воды, снега и снежной каши из пятна контакта. Широкое ребро жёсткости обеспечивает хорошую курсовую устойчивость, управляемость, тягу и тормозные характеристики как на заснеженных, так и на обледенелых дорогах. Волнообразные ламели образуют кромочный эффект, улучшая сцепление и торможение во всех направлениях, а широкие поперечные канавки предельно увеличивают тяговые свойства.

MICHELIN LATITUDE X-ICE NORTH 2+

Шипованные шины для различных типов внедорожников, способные сохранять высокие сцепные характеристики на сухой и мокрой дороге. В 2016 году эта модель в размерах 265/45 R20 и 295/40 R20 получила рекомендацию компании Porsche для установки на автомобиль Porsche Macan. В сравнении с предшественниками эти шины имеют более короткий тормозной путь, улучшенную разгонную динамику и надёжную фиксацию шипов.

MICHELIN X-ICE NORTH 3

Шипованные шины, предназначенные для небольших кроссоверов. По результатам внутренних тестов Michelin, в сравнении с предшественниками модель имеет сокращённый тормозной путь, более прочную боковину и лучшую фиксацию шипов. Такого результата удалось достичь благодаря применению инженерами компании целого комплекса инновационных технологий, среди которых термоактивная резиновая смесь нижнего слоя протектора, специальная технология отвода ледяной крошки IPRem (Ice Powder Remover) и конический шип.

NOKIAN HAKKAPELIITTA 8 SUV

Шипованные шины Hakkapeliitta 8 SUV презентованы компанией–изобретателем зимних шин. При их создании использованы инновации в противостоянии экстремальным условиям северной зимы. Современная технология ошиповки обеспечивает лучшее среди конкурентов сцепление на льду и снегу. Конструкция шины, усиленная арамидными волокнами, позволяет говорить об уникальной износостойкости боковины. Флагманская модель компании Nokian Tyres отличается стабильностью характеристик во время всего срока службы.

NOKIAN HAKKAPELIITTA R2 SUV

Высококлассный продукт для универсального использования на автомобилях класса SUV, шины сочетают чёткость сцепления и приятное управление в зимних условиях, а низкое сопротивление качению значительно экономит топливо. Сцепление на льду, снегу и мокрой дороге обеспечено технологией Cryo Cristal – в резиновой смеси присутствуют прочные как алмаз многогранные кристаллообразные частицы, а арамидные волокна в составе боковин защищают от боковых порезов.