О будущей Lada 4×4 NG рассказали новые подробности

Как рассказал Стив Маттин, будущая Lada 4×4 NG (New Generation — «новое поколение») получит дизайн в том же корпоративном «икс-стиле», в котором сейчас выполнены новые модели «АвтоВАЗа». При этом в дизайне новой машины будут сохранены узнаваемые классические черты «Нивы».

«Но это не будет ностальгическим проектом. Мы ищем правильную комбинацию, чтобы встроить ее в семейство машин с новой генетикой», — заявил Стив Маттин в интервью «Ленте.ру»

При этом, по словам главного дизайнера, новая Lada 4×4 останется настоящим внедорожником, и не превратится в городской кроссовер. «Мы знаем сильные стороны этой машины, в чем заключается ее уникальность. Она может проехать где угодно, она очень практична. Мы не хотим терять эти характеристики», — добавил Маттин.

Кроме того, Николя Мор поделился подробностями о будущей платформе для Lada 4×4. «Это будет специальная платформа, мы хотим сохранить ее архитектуру, но добавить обширные функции,» — сообщил он «РБК».