Таманский полуостров вдоль и поперёк

Как пел небезызвестный исполнитель, «лето – это маленькая жизнь». И хотя сейчас поехать к морю можно в любое время, лето всё равно остаётся самым популярным сезоном отдыха на побережье

Нам всегда очень нравилось ездить в отпуск на автомобиле. Пусть это дольше, чем на самолёте, зато гораздо больше свободы, да и само поглощение пространства глазами дарит много положительных эмоций – визуально понятнее, насколько далеко от дома ты уехал. Последний раз мы были на море года три назад. За это время у нас родилась и даже успела вырасти до полутора лет вторая дочь, активно догоняя старшую, шестилетнюю. Поэтому теперь при планировании поездки мы должны были учитывать не только свои возможности, но и возможности детей. Рассматривались самые разные варианты и маршруты. Сочи не по карману. В Крыму мы уже были. И хотя посмотрели не все его достопримечательности, ехать туда снова не решились из-за очередей на переправе. По рассказам бывалых, там можно потерять два часа, а можно десять и даже больше. Абхазию в силу расстояния решили оставить на потом, когда подрастут дети… В общем, после всех раздумий и расчётов выбор пал на Таманский полуостров. Он привлекал выгодным расположением между двух морей, относительной малолюдностью и, что немаловажно, бюджетом экспедиции. Посоветовавшись с друзьями, почитав интернет, мы наметили «точки интереса», собрали вещи и поехали.

Заброшенная батарея на Мысе Панагия

С дорогой нам повезло: несмотря на конец июня, на юг ехало не так уж много машин и трассу М4 мы прошли без проблем. В том числе благодаря транспондеру для проезда по платным участкам. Хотя, признаться, осталось непонятным, за что взимается сама плата. Ведь большие отрезки трассы, к примеру, в Ростовской области, бесплатны, а дорога там такая же, как на платниках. Но это тема отдельного разговора. А пока скажу, что выехав утром из Чехова, переночевав в Миллерово, к вечеру второго дня мы уже въезжали в поселок Кучугуры на северном побережье Тамани.

Нас ждал уютный гостевой дом, стоящий почти на берегу моря. На ближайшее время ему суждено было стать нашей базой для набегов на окрестности. Чем мы и занялись, проведя лениво на пляже только один день. Тёплое море, песок и пологий вход – идеальные условия для купания с детьми. Если бы ещё волны поменьше были… Однако постоянно лежать на пляже мы не привыкли, поэтому, потратив день на отдых после долгой дороги, мы отправились осматривать местные достопримечательности.

Наш путь лежал на запад от Кучугур, вдоль берега моря по грунтовкам. Миновав мыс Пеклы с огромной лужей грязи, гордо именуемой вулканом, в котором массово и с удовольствием купается народ, мы попали на простор. Совсем рядом с цивилизацией нас ждал дикий берег с множеством песчаных пляжей разной протяжённости. Полное отсутствие людей и наличие спусков к воде, доступных большей частью для полноприводных машин, обещали хороший отдых. Здесь можно пробыть пару-тройку часов, а можно провести несколько дней или всю жизнь. Всё зависит от желания. Мы же двинулись в сторону посёлка Приазовский. Море с одной стороны, пшеничные поля с другой. Это прекрасный и богатый Краснодарский край. Проезжая по дорогам, мы видели поля гороха, подсолнухов, тыквы, кабачков, виноградники и даже рисовые поля. Приятно всё же, что не вся наша страна застроена дачами.

Раскопки Горгиппии

Военный музей в Темрюке

В Приазовском нам понравился природный уголок с озером, названный почему-то «Приазовской Швейцарией», а сам посёлок удивил наличием большого храма при весьма малом количестве домов. Возможно, сюда на службу приезжают прихожане из соседних сёл, ну или местные очень благодарны Богу за то, что живут на этой земле. Отсюда мы выехали уже не по грунтовке, а по асфальту, и направились в селение Тамань, давшее имя всему полуострову. Несмотря на то, что в «Герое нашего времени» Михаил Лермонтов называет Тамань худшим приморским городом, здесь есть небольшой дом-музей поэта и стоящий рядом памятник. Но нас больше заинтересовал музей под открытым небом, находящийся в стороне от центра. Это раскопки древнегреческого города Гермонаса, Боспорского царства. Стоял он тут ещё до нашей эры на протяжении восьми веков.

Кстати, чередуя дни пассивного отдыха на море с поездками, мы нашли идеальный, подходящий всему семейству баланс. Так, в один из дней мы посетили музей «Военная горка» в городе Темрюке. Музей этот, надо сказать, довольно своеобразный: есть касса, продающая билеты, но нет ни контролёров, ни заборов. Здесь рассчитывают на честность посетителей. Тематика музея, конечно же, Великая Отечественная война, однако экспонаты собраны самые разные, не только военных времён. Тут и торпедный катер, и куча зениток, три самолёта, танки разных эпох с опущенной торсионной подвеской а-ля лоу райдер, паровоз, есть даже «Катюша» с деревянными муляжами ракет. В целом музей вполне достойный и может понравиться как взрослым, так и детям.

Озеро Сукко в окружении гор

Через некоторое время, пресытившись городами, парками и аттракционами, необходимыми для развлечения детей, мы проложили новый маршрут по юго-западной части полуострова. От Тузлы по берегу, вдоль Чёрного моря, идёт накатанная грунтовка. По ней приятно просто катиться – тишина и простор! Из травы справа и слева от дороги часто выпархивают красивые птицы. Окрас у них с преобладанием синего и его оттенков. Интернет подсказал, что это сизоворонки. А однажды нам даже попался удод. Так что, несмотря на близость человека, птицам на Таманском полуострове вольготно. Столько ястребов и всевозможных разновидностей орлов мы не видели больше нигде. В отсутствии машин мы ехали расслабленно – до тех пор, пока не наткнулись на очередную промоину. Стоит отметить, берега Тамани, что на Азовском, что на Чёрном море, сильно подвержены эрозии и обильно осыпаются вниз. Так что, любуясь видами, близко к краю лучше не подходить и тем более не подъезжать.

Наша следующая точка находилась как раз на обрыве мыса Панагии. Здесь в 1943 году располагалась батарея № 743, прикрывавшая Керченский пролив. Состояла она из орудий, снятых с крейсера «Коминтерн», о чём напоминает каменная табличка. Тут же установлен ныне не работающий маяк, правда, более поздней эпохи. Кроме того, чуть дальше по берегу видны остатки командного пункта артбатареи, но уже времён другой, холодной, войны. Место колоритное, и пока не совсем разрушенное и загаженное. Внутри, если вооружиться фонарём, можно побродить по комнатам и переходам между разными вспомогательными помещениями. Из-за упомянутой эрозии часть бетонных конструкций уже просто висит над морем. И при посещении это нужно учитывать, чтобы случайно не выйти, куда не стоит. Помимо основных бетонных сооружений командного пункта, вокруг много более или менее заметных в высокой траве дотов.

Болотные кипарисы во всей красе

После исторической экскурсии мы нашли место для купания на Бугазской косе. И не успели мы раздеться, как заметили плывущих метрах в пятнадцати от нас дельфинов. Наверное, для местных это обычное явление, для нас же это было как чудо! Особенно радовались дети. Забегая вперёд, скажу, что и в последний день нашего пребывания на Чёрном море нас словно проводили дельфины, точно так же плывущие вдоль берега.

Развлекательным заведениям полуострова можно посвятить отдельный рассказ. Лично нам понравился один из контактных зоопарков и крокодиловая ферма, на которой бурю эмоций у старшей дочери вызвало кормление крокодилов – чтобы туристы сами не стали кормом, мясо нацепляют на своеобразные удочки.

Как говорится, для бешеной собаки сто вёрст не крюк, вот и мы расширили горизонт поездок, выехав за пределы Таманского полуострова. А манило нас горное озеро в посёлке Сукко. По описанию, его создали в советское время, запрудив одноимённую речку. И всё для того, чтобы высадить здесь болотные кипарисы, специально завезённые из Америки. Ботанический эксперимент удался, деревья прижились и отлично растут до сих пор. Относительная малолюдность, достигнутая благодаря платному подъезду к озеру, тишина, тёплая вода и горный воздух пришлись нам по душе. Ну а о том, что вокруг не просто холмы, а начало Кавказского хребта, поведала стела, установленная на одном из перевалов по пути к Сукко.

Грязевой вулкан для купания больше похож на огромную лужу

Вдоволь накупавшись, мы спустились в Анапу, по пути заскочив в Музей колоколов на холме над городом. Музей этот бесплатный, но весьма примечательный и достойный посещения, особенно с детьми. Колокола здесь не просто висят – в них можно звонить, если не громко. Сама же Анапа нам не понравилась. Центральный пляж кишит людьми, и вода на нём бурлит так, словно в гигантскую сеть попалось множество рыбы. Да и сам город курортный только в узкой прибрежной полосе. В остальном – заурядный райцентр. Суетной и с пробками на дорогах. Мы немного прогулялись по набережной, осмотрели музей «Горгиппия», являющийся аналогом уже виденных нами в Тамани раскопок греческого города. Правда, здесь всё чуть культурнее, множество экспонатов располагаются как под открытым небом, так и в павильонах. А буквально за забором этого музея расположена башня крепости, которую брали штурмом наши солдаты в одну из многочисленных русско-турецких войн. Сбежав из Анапы, мы договорились без особой нужды сюда не возвращаться. Что ни говори, но пригороды нам понравились куда больше самого города.

Маленький, но зато настоящий грязевой вулкан с настоящим извержением

В начале путешествий по Таманскому полуострову мы не раз видели грязевые вулканы. Правда, они нас совсем не заинтересовали, ни в качестве объектов созерцания, ни в качестве мест для купания. Как по мне, большие грязевые лужи. Однако эрудированный интернет подсказал нам, что на полуострове есть настоящие грязевые вулканы, извергающиеся не хуже, чем их огненные собратья. Учитывая, что отпуск был на излёте, мы решили посмотреть на это чудо природы, для чего поднялись на машине на холм над посёлком Тамань. Холм этот зовётся Карабетовой сопкой и на сто пятьдесят метров возвышается над морем. Вроде бы немного, но виды открываются потрясающие! А подъём по степным дорожкам вокруг холма занятен сам по себе. На его вершине множество шапок застывшей грязи серого цвета, но нет ничего похожего на действующий гейзер. Озеро на вершине, конечно, живописно, но ведь мы здесь не за этим. В конце концов, на одном из склонов нас ждала удача! Мы нашли жерло со свежей грязью, из которого совсем недавно было извержение. Вот это действительно грязевой вулкан!

Оставалось всего несколько дней отдыха, и мы провели их, просто купаясь в двух морях. А потом нас ждала дорога домой, две, с интервалом в час, остановки сотрудниками ГИБДД, ночёвка в Миллерово и посещение забавного байкерского кафе в Каменск-Шахтинском. Но если говорить о самом Таманском полуострове, то он запомнился нам именно таким, как я его описал. Будете там проездом или на отдыхе – посмотрите вокруг, Тамань удивит вас своим разнообразием, простором и духом свободы.