Бортовой журнал. Great Wall Wingle 5

Защищаем редакционный Great Wall Wingle спереди и с боков, а также устанавливаем муфты свободного хода… Прежде чем познакомить с очередными доработками GW Wingle 5, проходящего в редакции длительный тест, напомню об основной концепции проекта «Пикап дальнего следования».

Легко, но крепко.

Дуга из «нержавейки» предохранит пластик бампера от сколов и трещин на легком бездорожье

Идея – путем доступных обычному автовладельцу решений превратить утилитарный пикап в автомобиль для путешествий. Он уже получил лифт-комплект подвески, «зубастую» резину, самоблокирующиеся дифференциалы, тюнинговые главные пары, задний силовой бампер и многое другое, необходимое в дальней дороге. Однако формат путешествия не предполагает прокладывания просеки через чащу, поэтому Wingle не должен превратиться в «трофического монстра», похожего в обычной жизни на «слона в посудной лавке».

ЛЕГКАЯ ЗАЩИТА

Когда пришел черед заняться защитой передней части, любые варианты силовых бамперов и кенгурятников были отвергнуты, как не вписывающиеся в «генеральную линию». Зачем возить лишние 50–70 кг, сокращая срок службы подвески, если нет конкретных планов по прокладыванию лесных просек? Так что взор мой был изначально направлен на легкую защиту, получившую распространение на кроссоверах. За советом я обратился в компанию MegaSUV – одному из ведущих на нашем рынке поставщиков навесного оборудования и аксессуаров для внедорожников и… попал в десятку! Оказывается, обвес для Wingle 5 уже стоял в ее планах, но по графикам он должен был появиться на свет лишь к концу лета. Оперативно принятое решение о начале производства – и пластиковый бампер нашего тестового пикапа усилила защитная дуга из нержавейки диаметром 63 мм. Ломать березы ей, конечно, нельзя, но от кустов, камней и сугробов она вполне спасает. Сейчас она установлена, как и положено, немного ниже бампера, чуть-чуть уменьшив угол въезда. Занимаясь инсталляцией лебедки, перенесу, наверное, ее повыше. Стильное дополнение передней защите составили пороги, предохраняющие кузов снизу и с боков. К раме каждый из них крепится в трех точках мощными хомутами – можно без опаски вставать, загружая верхний багажник, а при необходимости и приподнять автомобиль за трубу домкратом.

Шаг наверх.

Пороги защищают кузов, помогают садиться в машину, служат опорой для хай-джека. Незаменимая вещь! Пороги защищают кузов, помогают садиться в машину, служат опорой для хай-джека. Незаменимая вещь! Внимание, ржавчина! Не знаю точно, что стало ее первопричиной, но результаты налицо. Приходится констатировать, что антикоррозийная защита кузова оставляет желать лучшего, а ведь автомобилю нет еще и года… Хабы AVM. В Россию они поступают под маркой Stokrat by AVM – опасайтесь подделок!



4Х2 ПО-ЧЕСТНОМУ!

Полный привод у Wingle реализован по схеме part-time, что означает невозможность использования режима 4WD на твердом покрытии. Подключение-отключение передних колес осуществляется электромеханическим устройством, которое владельцы Hover и Wingle между собой называют «шайтан-машинкой». Получив сигнал, «шайтанка» соединяет или разъединяет левую полуось с редуктором. Правый же привод вращается всегда, даже когда ведущие только задние колеса. Соответственно, паразитно вращаются и передний редуктор, и передний карданный вал, что ведет к бессмысленному износу узлов, лишним шумам и вибрациям, снижает динамику, уменьшает накат и способствует повышенному расходу топлива. Есть повод задуматься! Хотя что тут думать: решение проблемы было найдено еще в середине прошлого века. Это колесные хабы (от hub – «ступица»), они же – муфты свободного хода, разрывающие связь между приводами и колесами, когда она не нужна. Не буду распространяться о множестве их конструкций – меня устроила механическая классика жанра от бразильской компании AVM Auto Equipamentos, выпускающей с 1957 года хабы для автомобилей практически всех марок. В Россию для борьбы с многочисленными подделками продукцию AVM поставляют под маркой Stokrat by AVM (как не попасть на контрафакт, см. на сайте www.avm-hub.ru). Установка муфт на два колеса заняла не более 30 минут, а первые впечатления ошеломили – будто куда-то делась телега с бетонными блоками, которую пикап толкал до этого перед собой!