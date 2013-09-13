Тест-драйв эндуро Stels 400 GS

В этом году компания «Веломоторс» выпустила две новые крупнокубатурные модели: дорожник Stels 600 Benelli и эндуро Stels 400GS. Нас по понятным причинам интересует вторая… Новинка относится к классу «туристический эндуро»: по автомобильным меркам это примерно соответствует продвинутым кроссоверам.

Иными словами, Stels 400GS предназначен для эксплуатации как на асфальте, так и там, где его никогда не было.

Первое, на что обращаешь внимание при знакомстве, — сходство с знаменитым баварским «гусем» BMW F800GS. По крайней мере спереди: крыло, структура фары… А в профиль, особенно задней частью, Stels сильно смахивает на другого именитого «турэндуриста» — Honda XL650 Transalp; разве что задняя подвеска попроще.

Как явствует из названия, «стелсовская» «птичка» имеет 400-кубовый двигатель — одноцилиндровый карбюраторный и 4-тактный жидкостного охлаждения. Мощности в 19 л. с. хватает для неспешных покатушек по пересеченной местности, а также в бурном городском потоке. При этом дорожный налог за него платить придется по самой низшей ставке.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

В самом начале презентации представитель компании обратил наше внимание на то, что мотоцикл этот специально создавали для нашей страны. Его и разрабатывал один из конструкторов «Веломоторс» под свои собственные нужны — поездки на рыбалку, но не как на жестком кроссаче, а с комфортом, чтобы и по трассе можно с ветерком прохватить. Из важных узлов в Китае, по сути, изготавливают только силовой агрегат. Поставщик — надежный и проверенный. Пластик обвеса прочный, не боится перепадов температур и не колется от легких ударов. Электрическая проводка получила влагозащиту, разъемы герметичные. Это вполне подтвердили последующие тестовые заезды с купанием в горной реке — никаких проблем водные процедуры не создали.

Большие колеса — 21 дюйм спереди и 18 сзади — гораздо больше способствуют внедорожной езде, чем беспечному катанию по асфальту. Перевернутая вилка переднего колеса имеет достаточно солидный ход, а крыло сделано так, что оно еще и защищает зеркальную поверхность перьев вилки от агрессивного внешнего воздействия.

Гидравлические тормоза оборудованы красивыми перфорированными дисками, по одному на колесо: считается, что для мощности в 19 л. с. этого достаточно. Задний диск имеет даже специальную защиту от грязи, летящей от переднего колеса. Или — от удара камней, на которые можно налететь ненароком. Заднее колесо имеет особый спиралевидный сектор, по которому можно наглядно видеть, какой ресурс остался у приводной цепи. С ним и натягивать ее сподручнее — он даже оцифрован! Жалко только, что нет у мотоцикла центральной подножки, без нее делать эту операцию не очень удобно. Возможно, она появится позже в виде опции.

Штатная резина, в которую обувают мотоцикл на заводе, производит впечатление больше внедорожной, чем асфальтовой. А если обратить внимание на клиренс, то сразу все встанет на свои места — наш парень.



ВЕРХОМ НА «ГУСЕ»

Впервые оседлать «стелсовского» «гуся» пришлось не в самых подходящих для него условиях. Знакомство состоялось в том же месте, где и с другой новинкой фирмы, 600 Benelli — на картинговой трассе в горах рядом с Сочи. Для дорожника, косящего под спорт, она более-менее годится, а вот для эндуро ну совсем не то. Однако пришлось все же несколько кругов нарезать по отполированному картовыми колесиками асфальту. Что ж, бежит неплохо. Родная резина нормально держит в поворотах. А сам мотоцикл в этих самых виражах почему-то немного приседает на заднее колесо. Сначала воспринимаешь это как неожиданность — непонятно даже, приятную или нет, — но потом привыкаешь. Может, оно и неплохо: центр тяжести снижается — устойчивость возрастает.

Разгон назвать резвым язык не повернется: ну чего ждать от 19 «лошадок»? Однако это почему-то совсем не угнетает. Скорости перещелкиваются легко и беспроблемно. Причем не обязательно делать это часто — тяга двигателя позволяет.

После картинговой трассы была большая прогулка по Сочи. Как по тем местам, которые готовятся к Олимпиаде, так и по тем, где забугорных гостей явно не ждут. Разницы между ними 400GS не почувствовал: его подвеска уверенно работала и на хорошем асфальте, и на том, где от оного остались лишь жалкие следы. Городской заезд подтвердил, что работать ножкой переключения передач можно не очень активно. Зеркала хоть и выглядят несерьезно, но если они настроены правильно, то и видно в них все прекрасно. Но больше всего в городской езде понравилось, как «гусь» форсирует неожиданные ямы, кочки и прочие колдобины: он их практически не замечает! Сперва я пытался их объезжать, а потом плюнул на это неблагодарное дело: али я не на эндуро?!

В своей стихии Stels 400GS оказался, когда я окончательно распрощался с асфальтом и съехал на лесную тропинку. Нет, это, конечно, не «горник» и не «кроссач», никаких претензий на крутизну. Он просто едет, и едет хорошо — легко и уверенно. И через камни, и по поваленным деревьям.

Его не бросает в сторону от незначительного препятствия, как пугливую собачку, и пословица про умного, который гору лучше обойдет, — не про него. Он не боится задеть лапкой переключения передач спрятавшийся камень: она не сломается и даже не погнется, ибо опорная часть ее сделана складывающейся специально на этот случай.

На горных маршрутах обнаружились две неприятные особенности: угол поворота руля оказался недостаточным для маневров и двигатель категорически отказывался запускаться на скорости даже при выжатом сцеплении. Может, в этом и есть какой-то скрытый смысл для безопасности, но ловить «нейтраль» сложно и на асфальте, где мотор глохнет лишь у чайников. Не в пример сложнее сделать это, застряв в какой-нибудь грязюке или на холмистом подъеме. Нет, не должен эндуро иметь такую «защиту»!

Горные реки быстрые и холодные, мне так ни разу по большому счету за всю жизнь и не удалось в них искупаться. Так почему бы не сделать это на коне? То есть на «гусе»? Да без проблем! Stels 400GS смело ныряет сначала в приток речки Сочи, а потом и в нее саму. Идет так же уверенно, как и по суше. Правда, от водителя требуется больше внимания и на всякий случай крепче держать руль — не всегда видно, что ждет под водой.

Врать не буду: реку Сочи я не форсировал — все же она достаточно глубока для того, чтобы залить проводку высоковольтной системы, а с залитыми свечами ни один бензиновый ДВС не поедет. Но освежился как следует.

И последний приятный сюрприз ждал меня на берегу. Оказалось, что розничная цена Stels 400GS составляет вполне доступные 130 тыс. руб.