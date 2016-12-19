Drill Winch – одно из самых универсальных тяговых средств марки Warn!

Казалось бы, изобретать лебёдку – всё равно что изобретать велосипед. Но конструкторы Warn не унимаются. На этот раз они представили модель с дрелью вместо мотора

Мне почему-то всегда нравились ручные лебёдки: все эти МТМ-1,6, Hi-Lift Jack, опутанные цепями, блестящие безделушки китайских мануфактур и прочие скобяные изделия, способные согнать с владельца семь потов и, если повезёт, сдвинуть «Ниву» на 130 миллиметров за час. Не знаю, может в их храповых механизмах есть что-то «тёплое ламповое», а может мне нравится их относительная дешевизна и доступность или ощущение, что они не подведут (знаете, как дизель без наддува и с механическим ТНВД, который ворчит себе под облезлым капотом, и ворчит уже пятую сотню тысяч километров). Понятно, что опыт практического применения немного сбивал эту мою любовь с толку. Но она, как известно, зла, и после того как я отмывал от грязи когда-то красный Jack, все эти цепи и крючки, бралась за меня крепче прежнего. В спорт я не лез, а для рыбалки и вдумчивого туризма механизма с ручным управлением вполне хватало. Тем более что уезжать в глушь с электролебёдкой ценой в тысячу долларов – значит привлекать к себе ненужное внимание контингента, готового в любой момент что-нибудь свинтить и быстро перепродать. Но лень один раз победила любовь, и я взял переносную Come Up 6000. Потаскал пару раз из багажника к бамперу и оставил в гараже.

Всё, что нужно для работы с машиной, умещается в рюкзаке средних размеров

А лет семь назад Warn выпустил PullzAll – компактную переносную аккумуляторную лебёдку. Я тут же её испытал и в целом остался доволен. Разве что цена на неё даже тогда была неприличной, а тягу в 225 кг можно было реализовать только через блок, а лучше через пару. Неоднозначное изделие, себе бы я такую, наверное, не взял, но знаю точно, что люди покупали, снимали ограничитель нагрузки и, высосав за пару тяг весь аккумулятор, добивались едва ли не полуторатонной тяги.

Можно крепить лебёдку к машине, а можно и к неподвижной опоре

Лебёдка маломощная, и для вытягивания автомобиля блоков

должно быть много. Но точно не один и даже не два

Правила безопасности при работе с Drill Winch не отличаются от общепринятых:

надеть перчатки, не хвататься за трос, беречь пальцы и

использовать надёжный такелаж

Прошлым летом Warn показал Drill Winch – не лебёдку, не катушку, а неведому зверушку с приводом от шуруповёрта. Да, я тоже глазам своим не поверил! Однако тут же вспомнил, как один находчивый фермер использовал аккумуляторную дрель в качестве двигателя для лодочного мотора, а какой-то пытливый хипстер приделал шуруповёрт через гибкий вал к своему лонгборду и вовсю гонял по Сан-Франциско. Почему бы и нет, подумал я и взял Drill Winch на первое испытание.

Позаботьтесь о запасном аккумуляторе для шуруповёрта.

Это важнее, чем его мощность

Очень компактное, помещающееся в 28-литровом рюкзаке устройство, лёгкое – меньше 4 кг – и сравнительно недорогое, менее 15 тысяч рублей. Рядом с ним в рюкзак лёг пусть и не самый мощный, зато, пожалуй, самый долгоиграющий без подзарядки шуруповёрт AEG. Таскать бетонные блоки и станины по гаражам и цехам я не собирался, а вот поваленное дерево или себя из лужи – очень даже. Поэтому взял ещё блок, пару шаклов, короткую стропу и стофутовый удлинитель троса. Усилия в 225 кг достаточно, чтобы вытащить легковушку из снега, помочь подтянуть забуксовавшую «Ниву», при условии, что кто-то будет её ещё и толкать. Понятно, что если машина сядет на брюхо в колее, тяги не хватит. Поэтому нужен блок, а то и два, пара-тройка шаклов, корозащита. Причём с блоками работать даже предпочтительней. Энергии аккумулятора шуруповёрта тратится меньше, а троса сматывается больше. Если на первых двух витках тяга примерно равна 210–225 кг, то на последнем едва превышает 100. Но это не проблема. Почти всегда есть возможность зацепить блок или трос подальше. Реальных же проблем оказалось две. Первая – работать лебёдкой с «Нивой» крайне неудобно. Приходится крепить крюк к штатным проушинам, расположенным очень глубоко, и держать шуруповёрт практически под бампером. Хорошо, если под ним есть место. Надо возить с собой метровый кусок цепи или стального троса, тогда будет легче. Вторая проблема состоит в том, что c Drill Winch и автомобилем неудобно работать одному. Ладно, если слегка в снегу у гаража забуксовал, а если колёсами подработать надо? Так что никогда не пускайтесь в путешествие в одиночку, особенно на испытания лебёдки. Я вышел из положения, включив понижайку, первую передачу и наметив рулём движение в противоположную от себя сторону. Да, плохо, но что было делать? Кроме того, пришлось столкнуться с ещё одной неприятной мелочью – трос всё время немного подкусывает, если перематывать его вручную. Барабан очень короткий даже для девятиметрового троса (кстати, интересно было бы заменить его на шестимиллиметровый кевлар). Главное же, что я выяснил – лебёдка не просто работает, а уверенно справляется со слегка застрявшей машиной, причём я мог бы вытащить «Ниву» раз пять, судя по тому, как бодро крутил мой AEG. Тяги через блок хватает. Тормоз работает отлично. Стоимость устройства существенно ниже его функциональности. Надо, кстати, на дачу съездить, забор поправить. Универсальный же инструмент!

Иногда крепление лебёдки к штатным проушинам

делает её более чем труднодоступной

Сцепление отключается почти без усилия.

Нужно убедиться, что оно точно включилось

Благодарим представительство AEG в России за помощь в подготовке материала