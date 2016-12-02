УАЗ показал интерьер обновленной «Буханки»

Компания «УАЗ» опубликовала на своем официальном сайте фотографии интерьера обновленной линейки коммерческих моделей — так называемых «буханок».

Судя по представленным изображениям, у модели появились новые кресла с продольной регулировкой, иная комбинация приборов, расположенная посредине центральной консоли, а также новый руль.

Помимо этого, на снимках видно, что модель оснастили местом под магнитолу, подогревом кресел (опция за пять тысяч рублей для всех версий), розеткой на 12 вольт и перчаточным ящиком.

Как сообщалось ранее, у коммерческих автомобилей «УАЗа» по ходу рестайлинга улучшилась шумо- и виброизоляция, появился дополнительный отопитель заднего ряда кресел, а также были усилены рама и кронштейны крепления кузова.

Двигатель, несмотря на обновление, остался прежним: в движение «буханка» приводится при помощи 2,7-литрового бензинового агрегата, отдача которого составляет 112 лошадиных сил. Мотор сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Наиболее доступная пассажирская версия «буханки» оценена в 439 тысяч 990 рублей.