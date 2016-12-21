Тест-драйв Lexus RX 350 и Subaru Forester

Почему в парном тесте оказались два таких разных кроссовера? Потому что в этом году они победили в номинации «Среднеразмерный кроссовер» премии «Внедорожник года». Только один – по версии «Большого жюри», а второй – профессионального

Если вы попробуете разделить современные автомобили на классы, то неизбежно столкнётесь с проблемой проведения границ. На первый взгляд, всё просто – этот кроссовер ещё относится к компактным, а тот, на пару сантиметров длиннее – уже к среднеразмерным. Но дело осложняется тем, что критериев выбора не два и даже не пять. Ведь кроме размеров кузова есть ещё длина колёсной базы, объём салона и багажника, цена, престижность и перечень бортового оборудования, а также геометрическая проходимость, показатели которой для внедорожного использования куда важнее количества электроприводов сидений или продвинутости электроники. Поэтому, разделяя на категории длинный перечень современных автомобилей, способных двигаться не только по асфальту, мы сразу отсекли два класса псевдовездеходов. Первые – те, что получены из легковых, пусть даже и полноприводных универсалов. Вторые – кроссоверы, выглядящие вполне серьёзно, с хорошим клиренсом, но не имеющие полноприводных версий. Чаще других это случается с китайскими производителями, хотя попадается и несколько моделей из Европы.

Обе машины выглядят неплохими вездеходами, но даже внешне Subaru утилитарен,

а Lexus,скорее, спортивен. RX обладает заметно более длинной колёсной базой,

но засчёт двадцатидюймовых дисков это не так бросается в глаза

МЕНЬШЕ ГРУПП, БОЛЬШЕ ВЫБОРА

Автомобили, прошедшие все предварительные фильтры, мы разделили на две глобальные группы. В первую попали внедорожники, во вторую – кроссоверы. Принципиальная разница между ними состояла не в наличии или отсутствии рамы, пониженной передачи и штатных блокировок (опираясь на эти признаки, мы рисковали свести конкуренцию в некоторых категориях до двух-трёх моделей). Решено было взять шире и в рамках премии признать за внедорожниками их изначальную предрасположенность к тяжёлым условиям эксплуатации. Проще говоря, это полноприводные автомобили, допускающие постоянное или частое использование вне дорог с твёрдым покрытием. В то время как кроссоверы, согласно нашей классификации – это те из полноприводников, постоянная эксплуатация которых вне дорог не предусмотрена. Причём мы принципиально не использовали термин «городской», ведь большинство современных внедорожников легко справляются с асфальтом мегаполисов. Наш критерий – именно внедорожный потенциал.

В каждой из двух групп мы выделили по три размерных категории, опять же условных, разделив машины по габаритам, объёму салона и количеству помещающегося в багажнике снаряжения на компактные, средние и полноразмерные. Относя ту или иную модель к определённой категории, мы вполне отдаём себе отчёт в субъективности выбора и в условности проведённых границ. Но в противном случае количество категорий, подкатегорий, субкатегорий и прочих специальных номинаций легко перевалило бы за полтора десятка, сделав выбор запутанным и необъективным.

ДВАЖДЫ ТРИ

Итак, два класса, по три размерных группы в каждом, и отдельно – пикапы. Семь простых и понятных номинаций, в каждой из которых победителя должны были определить два жюри. В первом – вы, дорогие читатели, голосовавшие на сайте премии. Во втором – коллектив профессионалов, не первый год тестирующих автомобили и лучше других знающих, что в них хорошо и что плохо. Понятно, что призёры в любой из номинаций могли как совпасть, так и оказаться разными. Например, в номинации «Среднеразмерный кроссовер» мнения «Большого» и профессионального жюри не сошлись, и подиум украсили два автомобиля. «Большое жюри» выбрало прекрасного проходимца с внушающей уважение внедорожной историей – Subaru Forester, а вот профессионалы отдали голоса Lexus RX. Неожиданная пара, не правда ли? Но хватит скучных рассуждений о теории выбора! Для того чтобы понять, почему так сильно разошлись мнения жюри, мы испытали их в парном тест-драйве. Сразу оговоримся, прямое сопоставление бессмысленно. При цене, отличающейся почти в два раза, предъявлять к автомобилям одни и те же требования нелепо. Но кое-что мы всё-таки сравним, причём вполне объективно.

Верхний угол дверного проёма второго ряда – критическое место

в деле удобства попадания пассажиров второго ряда в салон.

У Forester с проёмом всё в порядке – и угол близок к 900, и крыша высокая

Покатая задняя часть крыши Lexus RX заставила наклонить вперед и стойку,

заметно занизив проём. Это сделано ради эффектной

внешности и лучшей аэродинамики

НЕ ПАРА

Перед нами автомобили не просто из разных ценовых групп, они из разных миров. Тем более что Lexus RX 350 оказался не простым, а c интерьерно-экстерьерным пакетом F SPORT, тем самым, который отличается сеткой радиаторной решётки сверху донизу, двадцатидюймовыми колёсами, чёрным потолком и алюминиевыми педалями. Мотор объёмом 3.5 литра и его системы управления позволяют манипулировать мощностью, создавая свой профиль работы силового агрегата. Селектор переключения режимов движения, помимо трёх стандартных позиций Eco, Normal и Sport S, получил ещё две – максимально приёмистую Sport S+ и создаваемую самим пользователем Customize – для настоящих гурманов. Subaru Forester с его 2.5 литрами рабочего объёма может противопоставить этому сверхчувствительный к педали газа взрыв мощности оппозита, чей импульсивный характер заставляет даже не нажимать на педаль, а лишь прикасаться к ней кончиком подошвы. Если для пришпоривания Lexus нужно ещё покопаться в настройках, включить наиболее резвый режим и хорошенько топнуть правой ногой, то в Subaru с мотором меньшего объёма всё наоборот: то и дело спохватываешься, как бы не догнать впереди идущего.

ОДНОКЛАССНИКИ

С точки зрения размера, поставив оба автомобиля рядом, мы не могли не порадоваться правильности нашей классификации. Признайтесь, вы считали, что Lexus RX заметно больше Subaru Forester? А вот и нет! Габариты машин очень близки, почему они и попали в одну номинацию премии. Более того, при равной высоте крыши и практически одинаковом нижнем срезе дверей у Forester значительно ниже пол (с бо’льшим дорожным просветом), что даёт заметный прирост полезного объёма салона. Кроме этого, скошенная задняя часть крыши Lexus съедает массу полезного пространства и у багажного отсека. Форма задней части Subaru гораздо ближе к параллелепипеду и, следовательно, более практична. Ничего удивительного в этом нет. Налицо разница подходов не только к дизайну автомобилей, но даже к основам компоновки. Имидж стремительного кроссовера Lexus RX настолько же довлеет над его формой, насколько утилитарные соображения – над пропорциями Subaru Forester.

Толстый пол Lexus полностью скрывает приводной вал к задним колёсам, из-за чего в ногах пассажиров второго ряда нет тоннеля. Это наследие гибридной версии RX 450h, в объёме пола под сиденьями второго ряда которого прячется массивная ходовая батарея. Forester сконструирован компактнее – тоннель на месте. Но бонусами такой компоновки становятся увеличенное пространство над головами задних пассажиров и несравнимо более просторные проёмы задних дверей. В результате попасть на второй ряд сидений в Subaru проще. Кстати, обе машины удивляют большим наклоном спинок сидений второго ряда. Эта расслабленная «императорская» посадка на самом деле неудобна в обеих машинах, поскольку подушки установлены горизонтально и никак не препятствуют сползанию пассажиров. Хочется поставить спинки вертикальнее, но регулировок в этом направлении нет – только в сторону ещё более лежачего положения.

Оба кроссовера оборудованы электроприводом пятой двери. Lexus открывает багажник даже без прикосновения – достаточно приблизить руку к эмблеме. Subaru требует нажатия кнопки, но распахивает дверь быстрее, а также умеет запоминать максимальное положение двери, чтобы не разбить её о потолок низкого гаража.

В Subaru Forester чувствуешь себя в своей тарелке.

Каждый орган управления понятен на подсознательном уровне

и расположен максимально удобно

Старания создателей интерьера Lexus RX не прошли даром.

Каждый раз, садясь за руль, удивляешься необычности форм и

размерам неподвижного центрального дисплея

ПЕРЕСЕКАЯ ПРОСТРАНСТВО

Мы не ставили задачи всерьёз сравнивать проходимость кроссоверов, но даже беглого взгляда достаточно, чтобы определить лидера. Огромный и низкий передний спойлер, а также большая колёсная база Lexus RX, однозначно позиционируют его как автомобиль скоростной, который вряд ли сможет уверенно прыгать по кочкам лесных просек. Поджарый и лучше защищённый снизу Subaru на этом фоне выглядит настоящим вездеходом.

Два таких разных кроссовера оказались очень схожи по размерам проёма багажника.

Но близкий к параллелепипеду погрузочный объём Subaru заметно

превосходит сильно скошенный сзади грузовой отсек Lexus

Разница в интерьерах и оборудовании повторяет внешние отличия. Lexus – это большой центральный монитор, полностью жидкокристаллическая приборная панель, обилие наружных камер и вариантов вывода их изображений на дисплей, масса электронных систем, следящих за ситуацией вокруг машины и действиями самого водителя. Всё это постоянно пищит, моргает, предупреждает и рекомендует. За рулём RX чувствуешь себя не менее чем капитаном ударного авианосца, на мостик которого стекается огромный объём информации, а от курса, траектории и чётких действий команды зависит судьба если не всего мира, то как минимум одного из полушарий. Даже такая простая вещь, как подогрев сидений, здесь имеет три фиксированных ступени и режим «авто» в придачу!

В Subaru всё намного проще, естественнее и привычней. Подогрев – клавиша «туда-сюда», монитор скромнее, камера заднего вида одна. Оперирование кнопками и ручками однозначно и не требует фирменной лексусовской ловли курсора уплывающим на неровностях джойстиком. Обилия электроники тут нет, зато на сэкономленные от её отсутствия средства можно приобрести ещё три четверти такого же Subaru Forester. Имидж – всё, скажете вы, и будете правы. Но немало зависит и от финансовых возможностей.

Итак, сравнивать напрямую такие разные автомобили сложно. Слишком велика пропасть в цене и технических решениях. Однако за рулём всегда человек. Поэтому стоит немного поговорить о владельцах и о том, как меняет людей покупка Lexus или Subaru.

Subaru Forester демонстрирует возможность командирской посадки

настолько же уверенно, насколько готов и к полугоночной лежачей

К посадке за рулём Lexus нет никаких нареканий.

В широких пределах регулируется всё, даже проекция монитора на лобовое стекло

Короткими задними свесами могут гордиться оба наших победителя.

Но у Lexus RX труба под задним редуктором висит заметно ниже

УКРАШЕНИЕ ИЛИ ОБЩЕНИЕ?

Если в компании людей интересующихся автомобилями кто-то скажет: «У меня Lexus», в ответ его лишь одобрительно похлопают по плечу: «Классная тачка, ты молодец!», после чего отвернутся, потому что никому не интересно, какой формы там передняя панель. Стоит же кому-то обронить: «У меня Subaru», как возникнет нездоровое оживление, и сама собой завяжется беседа. Subaru определённо располагает к общению, к знакомствам и спорам. Lexus же, напротив, несколько отстранён от обычной жизни. Недавно я набрёл на одну историю в интернете. Некая дама, назовем её N, развелась, и бывший муж оставил ей Lexus. Стильный аксессуар был дорог, красив, но никак не помогал в устройстве личной жизни. Никто не хотел знакомиться с этой дамой. Сильная половина упорно обходила её стороной. Но стоило ей поменять премиум-модель на простенький Suzuki, прямо на заправках мужчины начали просить у неё номер телефона. Жаль, что она не выбрала Subaru, потому что интереса со стороны противоположного пола прибавилось бы вдвойне, а может даже втройне.

Современный подход к приборостроению позволяет организовать

на мониторе перед водителем Lexus абсолютно любое изображение.

Почему, интересно, пакет из приборок разных стилей ещё не сделали опцией?

Логичный и простой щиток Subaru считывается за микросекунды.

А всё потому, что он максимально привычен и глазу, и мозгу

ИНЖЕНЕР ИЛИ СУПЕРМЕН?

Lexus, как, впрочем, и любая другая премиальная модель, довольно опасен для девушек. Он эффектен! Я не представляю, как нужно выглядеть девушке, чтобы выделяться на его фоне. Зато это не составит труда за рулём Subaru, дизайн которого не способен затмить ничьих достоинств. Это неудивительно, ведь Subaru сделан теми, кого трудно назвать простым словом «инженеры». Скорее над ним трудились потомки ниндзя, для которых главное – чтобы автомобиль был неотличим от пня, покрытого опавшими листьями, ну и его способность прорываться через лес, имея на хвосте самураев. По крайней мере, именно так смотрится новый Subaru – будто он пару минут назад вышел из прорыва и на всякий случай притворился пнём.

Отлично видна причина фирменной управляемости Subaru Forester (слева).

Посмотрите, насколько ниже расположен его оппозит, в сравнении с рядным мотором Lexus

Снаряд или наряд?

«Почему же у Subaru столько поклонников?» – спросите вы. Да потому, что в глубине души многие из нас уверены, что апокалипсические прогнозы рано или поздно сбудутся. Время придёт, и нужно быть во всеоружии. Города разрушатся, железные дороги порастут травой, мировые корпорации разорятся, и тогда субаристы на своих неприметных, но надёжных машинках будут бодро сновать по развалинам мира, разыскивая воду и батарейки для рации, мимоходом поминая владельцев автомобилей премиум-класса – тех, кто по глупости имел склонность к дорогим механизмам и пал в первые минуты катастрофы. Или я преувеличиваю? Может, степень извращённости покупателей Subaru не столь глубока и они всего лишь большие оригиналы, угорающие от оппозитных моторов? Кто знает…

Интерьер Subaru, пусть и отдалённо, но напоминает внутренности танка, в котором сделали евроремонт. Особенно впечатляет огромная дыра в основании центральной консоли. Её наверняка задумывали как бардачок, хотя больше похоже на отверстие, куда танкисты запихивают снаряды. Остальные элементы интерьера словно бы прикрывают куски брони. Зато есть скошенный передний бампер с нормальным углом въезда, низкий центр тяжести, обеспеченный оппозитом, одна из самых, если не самая надёжная муфта подключения полного привода и подвеска, которую не испугаешь разорванным в клочья асфальтом. Плюс к тому приятный слуху гулкий рык мотора и настройки силовой установки, с которыми он срывается с места, расшвыривая комья грязи и пуская веером снег и песок.

ЭСТЕТИКА ИЛИ ПАТЕТИКА?

А что же Lexus? Его создавали люди далёкие от войны и маскировки. Возможно, они были потомками супрематистов – художников, не обременённых ни религией, ни придирками правящей элиты, ни историей искусства, творцов, признающих лишь игру поверхностей разного цвета и формы. Язык супрематизма абстрактен. Вы сами можете убедиться в этом, зайдя в музей современного искусства. Там трудно что-либо понять, но отдельные произведения кажутся красивыми. То же самое можно сказать и про Lexus. Его красота ни о чём не говорит, не вызывает ответных чувств или эмоций. Она отстранённая, как здание отеля Sheraton в миланском аэропорту Мальпенса, где много эстетики, но мало человечности. В интерьере Lexus есть огромный мультимедийный экран и множество изогнутых поверхностей на панели и дверях. Причём всё это богатство обращено не к водителю, а к некоему высшему духу супрематизма, но владельцев Lexus это совершенно не смущает. Они смотрят на изгибы своего автомобиля как хозяин французского замка на красивую вазу в углу: места много, надо же его чем-то занять, и хорошо бы чем-то эстетичным.

ПРОДАЛ ИЛИ ЗАБЫЛ?

Владелец Lexus равно далёк и от владельца Subaru, и от якутского шамана. Зато два последних явно близки. Поклонник Subaru живёт в ожидании значимых событий, а покупателю Lexus будущее неинтересно: для него оно давно уже наступило, отразившись в линиях кузова RX. Владелец Lexus легко встроился в существующий порядок, стал его частью и грезит только о следующем Lexus или о яхте, похожей на него. В противоположность ему, субарист изучает способы изготовления вакуумной пушки из водопроводных труб и размышляет о том, насколько гладким будет в следующем году лёд возле Ольхона. Водитель Lexus легко и непринужденно избавляется от своего автомобиля – продал и забыл. Субарист перед продажей не спит много дней, литрами пьёт чай с незамерзайкой и рассеяно читает мировые новости. Но продать всё равно не решается. Отчаявшись, он приезжает со своей бедой на очередной съезд депутатов Subaru. Товарищи окружают его и долго смотрят в глаза. После чего он отправляется к дилеру и меняет свой Subaru на точно такой же, только новее.

ГЕДОНИСТ ИЛИ ГАЛЕРИСТ?

Владельца Subaru правильно было бы назвать сектантом, а почитателя Lexus – галеристом. Кто-то возразит: не галеристом, а скорее уж гедонистом, ведь широко распахивающиеся двери RX, толстые подушки сидений и раскачивающийся кузов не могут не удовлетворять тягу к наслаждениям. Впрочем, в автомобильном мире мы можем найти и более достойные образцы сибаритства, но Lexus ярчайший представитель современной эстетики и этим притягивает людей. А пока мы рассуждаем о характере любителей Lexus, поклонники Subaru ходят по улицам и узнают друг друга без слов. Просто встречаясь глазами. На их лицах написано: «Ты всё правильно сделал, парень. Ты, как и я, купил Subaru. Встретимся в лесу, когда всего этого гламура уже не будет». Определённо, эти люди расцветут, когда от нашей цивилизации ничего не останется.

ДВА ЖЮРИ, ДВА МНЕНИЯ

Видимо поэтому «Большое жюри» «Внедорожника года» и предпочло Subaru Forester – автомобиль более доступный, практичный и понятный. Как говорится, реальный выбор реальных людей. То, на чём уже завтра они могли бы ездить. А профессионалы, для которых вопрос был, скорее, теоретическим, поддержали торжество технологий и вычурной эстетики, никак не связывая его с повседневностью. Так что, как и всегда, дело не в том, кто лучше, а в том, для кого лучше. Простая разница подходов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ SUBARU FORESTER Идейной основой постройки Subaru Forester, как и любого Subaru вообще, был и остаётся оппозитный мотор. Расположенный продольно и очень низко, он весьма компактен в высоту, что кардинально снижает центр тяжести автомобиля. Платой за это становится весьма затруднённое обслуживание двигателя, буквально «втиснутого» между передними лонжеронами. Привод передний постоянный, задний подключаемый при помощи мощной многодисковой муфты. Водитель имеет возможность контролировать работу муфты и положение колёс кроссовера при помощи анимированного изображения на цветном мониторе.