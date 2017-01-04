Fiat сумел доказать, что его новый пикап Fullback превзошёл своего старшего брата Mitsubishi L200

Совсем недавно Fiat представил свой новый проект Fullback, сделанный из Mitsubishi L200. Теперь же в компании решили доказать, что их пикап не просто вобрал всё лучшее, что было у старшего брата, но и кое в чём превзошёл его

Для многих из нас настоящий пикап ассоциируется с жуткого вида драгстером на подпиленных пружинах, с мотором, торчащим через дыру в капоте, и с бородатой физиономией, высовывающейся из окна одинарной кабины. Кузов этого чуда прерий, предназначенный в основном для аэрографии, служит опорой непременных хромированных дуг. Ну и конечно, он издаёт прекрасный шум и дребезг. Картинки с этими преимущественно американскими монстрами можно разглядывать часами. Нет более увлекательного зрелища, чем наблюдать за превращением изначально бесполезной вещи в ещё более бесполезную. Ведь на самом деле именно это и есть самое зачаровывающее на свете – куда интереснее, чем наблюдение за водой, огнём и чужой работой. Даже не спорьте.

ИМИТАЦИЯ

Но почему простой рабочий пикап, сделанный в далёком Таиланде, не вызывает столько ассоциаций и вообще не задерживается в памяти в качестве объекта, достойного воспоминаний? Мне кажется, ответ очевиден. Его в основном используют для дела, эксплуатируют как трактор или маршрутку (в отдельных странах Юго-Восточной Азии). В России же его и вовсе пытаются сделать заменой внедорожнику, поскольку цены на полноразмерные полноприводники уже давно преодолели все мыслимые психологические барьеры и вышли в открытый космос. Они превратились в звёзды и дразнят оттуда далёким и холодным блеском. Но недавно появившийся на нашем рынке Fiat Fullback нельзя в полной мере назвать ни утилитарным, ни культовым. Это скорее попытка имитации того и другого одновременно.

СТАНЬ ЛИСОЙ

Идея пересадить на пикапы покупателей, не готовых выкладывать по три миллиона за Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Prado, на первый взгляд может показаться разумной, но при ближайшем рассмотрении оказывается совершенно бредовой. Кабина грузовичка явно не предназначена для клиентов, привыкших к простору. Чтобы забраться в неё, даже среднему европейцу придётся принять форму лисы, прекрасно чувствующей себя в норах, а заодно отказаться от таких понятий, как комфорт и тишина. И хотя, возможно, низкорослых тайцев такие вопросы мало заботят, для накачанного гонором российского покупателя эта перспектива малопривлекательна.

Приборы лаконичные, без азиатчины.

Индикация подключения передней оси и блокировок – наглядная

Что-то это мне напоминает! Ну, да. Интерьер Mitsubishi Pajero. Фамильные черты

ЗАБУДЬ О 60 КМ/Ч

Несколько лет назад мы испытывали все пикапы российского рынка, загружая их до максимальной массы. Тогда мы слишком увлеклись и над результатами тестов плакали горючими слезами. Оказалось, что ездить на загруженных под завязку грузовичках, мягко говоря, не слишком приятно. Когда тяжёлый зад перевешивает, передние колёса практически теряют связь с дорогой, и маневрировать нужно с огромной осторожностью. В итоге, нам пришлось прекратить эти эксперименты из-за их опасности, и на днях я убедился, что мы поступили правильно. Кстати, недавно коллеги из Австралии, занимаясь похожим испытанием, чуть не легли на крышу. Это было на скорости в 60 км/ч! Правда, австралийцы выполняли лосиный тест, но в любой момент на дороге может возникнуть нештатная ситуация. Так что если вы хотите ездить на пикапе так же, как вы привыкли на внедорожнике, грузите его не больше чем наполовину. Если же перегруз неизбежен, включайте аварийку и двигайтесь не быстрее пятидесяти километров в час. Конечно, мне сейчас скажут: «Кого ты пугаешь? Потомственных фермеров? Да у них чёрный пояс по езде на пикапах!» Может быть. А когда в последний раз вы видели отечественного агрария в кабине грузовика? Они используют в основном трактора и «газели», а для себя берут BMW, Audi, Mercedes или Toyota (часто c правым рулём). Если фермеру и нужен пикап, то совершенно голый, с одинарной кабиной, без всяких там шумоизоляций и навигаций, а таких нам не поставляют.

Хорошее текстильное сиденье всегда приятнее плохого кожаного.

Не скользит. Держит прекрасно

Автоматическая трансмиссия имеет всего пять ступеней

и ей этого вполне хватает

Единственное место для набора автомобилиста – за спинкой заднего ряда.

Больше класть некуда

КАМНИ, ВОДА И КОЛЕЯ

В общем, вопросов к пикапам всегда было много, но сотрудников Fiat, этих менеджеров с железной хваткой, подмявших под себя даже Chrysler, это не испугало. Чтобы изменить представление о грузовиках, они затеяли тест-драйв Fullback на черноморском побережье. Я с радостью принял приглашение, поскольку очень хотелось посмотреть, как у них это получится. Обычно такие затеи проваливаются. Когда речь идёт о пикапе, лёгких рецептов исправить недостатки не существует. Но, забегая вперёд, скажу, что в этот раз методы пиарщиков, пусть и оригинальным образом, сработали. В аэропорту Анапы мы погрузились в машины и двинулись в сторону заповедника «Утриш». По дороге нас ждали несколько километров каменистой грунтовки. Дополнительную прелесть офф-роуду придавали потоки воды, пролившиеся до нашего приезда с вершин гор и оставившие после себя высокую витиеватую колею с непредсказуемой геометрией.

Даже если задняя блокировка выйдет из строя, вас спасёт превосходная

артикуляция подвески. Колесо останется в зацеплении с грунтом

Ненагруженный пикап отменно держит дорогу.

Но вот грузить его до максимальной массы я бы поостерёгся

С ГРУЗОМ ИЛИ БЕЗ?

Благодаря энергоёмкой подвеске и высокому дорожному просвету Fullback гнал по этому безобразию бодро, но в скором времени один из пассажиров попросил не вынимать из него душу, и обороты пришлось сбавить. Задний неразрезной мост и рессоры, как детали сугубо грузовые, сглаживать вибрации не умеют. Хотя мне понравилось. Так прекрасно трясёт, что вышвыривает все ненужные мысли из головы. Для человека творческой профессии процедура очень полезная. Я знаю, что с загрузкой ехать было бы приятнее, однако там, где надо валить по камням, груз только мешает. Чем легче машина, тем меньше шансов, что амплитуда подвески заставит тебя грохнуться днищем об очередной валун. Тихим ходом мы добрались до Абрау-Дюрсо и, естественно, заглянули на завод шампанских вин.

Смотрится красиво, но загрузить полные бочки у вас вряд ли получится.

Этот кузов не для них

ПО ПОЛНОЙ, ФРАЕРОК…

Если в пикапостроении наша страна пока лишь на старте, то в виноделии у нас уже есть некоторый опыт. Разве эти страдальцы из Бордо и Шампани что-то смыслят в распитии, точнее, простите, дегустации? Уверяю вас, нет. Нюхают чего-то, потихоньку, по глотку, отпивают, потом сливают… Детский лепет! В дегустационном зале Абрау-Дюрсо вам сразу дают девять бокалов шампанского и следят, чтобы каждый из них вы выпили до дна. Я было пожаловался, мол, многовато, но ведущий церемонии пристально посмотрел на меня и спросил, не хочу ли я тем самым обидеть местных виноделов? Возразить было нечего. Зато на следующий день стало ясно, почему ведущий так упирал в своём рассказе на некий «молодой брют», который можно пить прямо с утра.

СМОТРИ НЕ РАСТРЯСИ

На следующий день тест-драйв продолжился довольно оригинальным способом. Мы, как мелкие фермеры-виноделы, загрузили в кузов виноград и бочки. Кстати, дуб для бочек используют трёх разных видов: американский, французский и российский. Первый придаёт вину ванильный оттенок, второй дарит цветочные тона, а третий делает вино борзым (легальный термин, заменяющий нецензурное слово). Впрочем, выбор дуба – это последнее, чем обеспокоен винодел. Сначала его интересует так называемая первая капля, которую самотёком даёт гроздь сразу после сбора. Особенно важно довезти виноград до завода правильным образом. Во-первых, нельзя наваливать много, иначе под нагрузкой «первая слеза» прольётся в кузов и пропадёт, а во-вторых, ехать следует небыстро, чтобы опять же не растрясти.

ВИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Строго соблюдая правила перевозки, мы добрались до частного фермерского хозяйства, где делают «гаражное вино» (калька с американского термина, обозначающего алкогольный напиток, выпускаемый небольшими партиями в домашних условиях). Нас встретили два гаражных винодела и сразу же предложили… устроить дегустацию. На пробу они выставили то, что можно изготовить с помощью двадцатилитровой стеклянной бутыли. Сделав глоток, я в полной мере осознал, насколько гениален был винодел, придумавший выдерживать вино в дубовых бочках. Всё-таки дерево, в отличие от стекла, сильно смягчает, если не сказать облагораживает вкус. А вино, выдержанное в стекле – это сурово и, как говорится, «вино не для всех».

РАССОСАЛОСЬ

Потом было ещё несколько заездов, совершённых мной, как вы понимаете, уже на пассажирском сиденье. На просёлочных дорогах, бродах и каменистых подъёмах как всегда замечательно показала себя гениальная митсубишевская трансмиссия Super Select. Если кто забыл, напомню, что в настоящий момент в качестве центрального дифференциала в ней используется Torsen. Включать полный привод можно на скорости до ста километров в час. В конце концов мы добрались до аэропорта и вылетели в Москву. Засыпая в кресле самолета, я подумал, что хитрецам из Fiat, пожалуй, удалось переломить мой скептицизм. Теперь я просто уверен, что ни маленькая кабина, ни тряская подвеска, ни шум в салоне не имеют никакого значения. Fullback прекрасен и вполне годится на замену любому даже самому дорогому полноразмерному внедорожнику, особенно в случае когда ты переезжаешь с одной дегустации на другую. Впрочем, в этом режиме исчезают многие проблемы.

Семь преимуществ Fiat Fullback перед Mitsubishi L200

Выгода в цене (до 100 тысяч руб.). Больше версий – восемь против пяти. Больше опций (в частности, камера заднего вида и внедорожные аксессуары Mopar). Больший интервал ТО – 20 тысяч километров против 15. Больше гарантия – четыре года против трёх. При обслуживании у официального дилера предоставляется пакет бесплатной помощи на дорогах (заявляются: подменный авто, подвоз топлива, ремонт в течение четырёх часов, а при невозможности продолжить движение своим ходом в другом городе организация трансфера на поезде или самолёте за счёт компании). Внешний вид (субъективно).