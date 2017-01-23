Авторы обновлённого Range Rover Evoque решили не упрощать жизнь будущих владельцев

Казалось бы, всем хорош iPhone – дизайн, функциональность, всякие интернет-сервисы. Вот только звонить по нему неудобно. Посчитайте, к примеру, сколько нужно движений, чтобы принять входящий вызов? Во-первых, если на улице холодно, и вы в перчатках, надо снять хотя бы одну из них. Иначе вообще ничего не получится. Сенсорный экран понимает лишь голую руку. Во-вторых, надо зафиксировать смартфон в ладони таким образом, чтобы большой палец свободно мог путешествовать по экрану, что, учитывая анатомические особенности человека, требует определённой сноровки. В-третьих, нужно снять блокировку. И, наконец, в-четвёртых, активировать ответ на звонок. Архаичный слайдер, сделанный по чертежам Леонардо да Винчи, принимает звонок в одно движение. И при этом, заметьте, никогда не падает на асфальт. Ведь высокотехнологичный iPhone создан, чтобы им манипулировали двумя руками, но человеческий организм отчаянно протестует против двуручного метода. Свободная рука необходима, чтобы держать руль, бокал, зонтик, милицейский жезл, в конце концов. Поэтому владельцы с переменным успехом жонглируют смартфоном одной правой. В результате чего замена разбитого экрана является самой востребованной сервисной процедурой.

РАССЛАБИТЬСЯ БЫ

Если бы авторы обновлённого Range Rover Evoque сперва немного поразмышляли о различиях между обычным телефоном и смартфоном, возможно, рестайлинг пошёл бы по другому пути. Но об этом позже, а пока попробуем провести предварительную пробную поездку. Первое, что обращает на себя внимание, – неожиданная упругость сидений. Пожалуй, это даже можно назвать жёсткостью. Лично у меня Range Rover всегда ассоциировался с более мягким приёмом. Излишняя податливость подушек, конечно, вредна, но и с жёсткостью надо знать меру. Когда мы говорим, что креслам Evoque не хватает гостеприимства, мы ностальгируем по тем временам, когда премиум был связан исключительно с релаксацией. Жаль, что они уходят. Потому что и атмосфера в салоне обновлённого кроссовера не особенно расслабляет. Скорее подталкивает к активности. То же и с органами управления. Манипуляция рулём требует усилий. Конечно, это не тяжело, но вы почувствуете, что без деятельного участия он крутиться не будет. В общем, характер автомобиля во многом определяют две составляющие – упругость сидений и тяжесть руля. Правильно ли это для модной вещички? Думаю, да. Ведь эта модная вещичка ориентирована прежде всего на молодую аудиторию, редко возражающую против жёсткости и упругости. Да и потом, найдите в центре Москвы двор, где не стоял хотя бы один Evoque. А значит, маркетологи, как всегда, на верном пути.

Как вы думаете, сколько движений

нужно совершить, чтобы включить у Evoque подогрев сидений?

В ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ

Но мода вещь капризная. И, возможно, кому-то окажется ближе традиционное сибаритство. Поэтому конструкторы Evoque не забыли о комфорте, хотя и работали в этом направлении не так охотно, как с дизайном. Тем не менее, колдовали же они над наклоном центральной консоли, чтобы она буквально стелилась перед водителем. Получилось! Правда, вместе с консолью тот же наклон приобрёл и мультимедийный экран, что практически утопило его в ярких солнечных бликах. Надо сказать, в вопросах удобства менеджеры современных автоконцернов вообще легко идут на компромиссы. И это проблема всех производителей премиума. Дело в том, что самые удобные и эргономичные решения в компоновке панели приборов и центральной консоли, на которой расположено управление климатом и мультимедиа, являются, образно говоря, наиболее антигламурными. Функциональность никак не хочет сочетаться с премиальностью. Этот казус имеет давнюю историю. Он возник в те далёкие времена, когда машин ещё не было в помине. Помните наряды и посуду царских дворов? Ну не удаётся человеческому обществу избавиться от идеологии, при которой неудобство в использовании буквально пропитывает люкс. Казалось бы, сколько времени прошло, а старая философия имперских аристократов всё ещё жива и продолжает вставлять палки в колёса прогрессу.

Глядя на иконки системы Terrain Response, можно вообразить,

что этот кроссовер кое-что может на офф-роуде. Это правда. Может

СПРЯТАЛИ ПОД РУЛЁМ

Но вернёмся к началу, к сравнению с iPhone. Как вы думаете, сколько движений нужно совершить, чтобы включить у Evoque подогрев сидений? Я расскажу. Во-первых, снять перчатку. Во-вторых, нажать кнопку с символом сиденья. В-третьих, поскольку сама кнопка ничего не регулирует, найти глазами возникающие после её нажатия символы на жидкокристаллическом экране и сообразить, как именно их использовать. В-четвёртых, выставить, наконец, нужный уровень подогрева и ждать, пока тепло начнёт разливаться по известному месту, поднимаясь всё выше и выше. Вот так! Зато с кнопкой подогрева руля обошлись гораздо разумнее. Просто спрятали её под рулём и лишили индикации. Понять работает функция или нет, можно только на ощупь, тактильно. И это лишь небольшая часть очевидных неудобств. Дальше перечислять нет смысла, ведь они характерны не только для RR Evoque, а для большинства современных премиум-автомобилей. Не знаю, как относятся к столь мудрёным алгоритмам владельцы кроссоверов, но, уверен, создателям iPhone они явно понравятся.

К сожалению, экран недостаточно защищён от солнечных бликов

Внедорожная электроника британской компании постоянно совершенствуется

КРЕНОВ НЕТ, НО ЕСТЬ ХАРАКТЕР

На ходу вас ждут те же сочетания различных по своей природе качеств. С одной стороны, Evoque даёт ощущение тяжёлой солидности, что, безусловно, должно напоминать о принадлежности к клану Range Rover. С другой – довольно чётко выражена его спортивность. Даже в крутых виражах на большой скорости кузов не кренится. Правда, подвеска при прохождении лежачих полицейских жестковата, а при попадании в асфальтовые ямы под днищем и вовсе грохочет камнепад. Конечно, мы должны посочувствовать конструкторам, ведь задача скрестить такое количество достоинств в одном компактном кроссовере нелегка. Кроме того, стоило им добиться чувства родства со старшим в линейке Range Rover, как тот неожиданно изрядно похудел и вообще решил выражать свои представительские функции через фитнес и инновации. Попробуй, угонись! Впрочем, от этой супергонки есть очевидная польза. Подражая своему более крупному родственнику, Evoque приобрёл длинный перечень электронных систем и сохранил способность штурмовать вполне серьёзное бездорожье. Удивительно, но проходимость младшего полноприводника от Range Rover превосходит его геометрические возможности. Проще говоря, низкий «асфальтовый» обвес, призванный улучшить аэродинамику на высоких скоростях, вне дорог превращается в ощутимый ограничитель. Особенно сзади, где окантовка красивых трапециевидных выхлопных труб становится жертвой первой же кочки. Но если вы готовы к таким потерям, и цель оправдывает средства, Evoque, освободившись от лишнего пластика, как конь, выпряженный из плуга, рвёт вперёд через любые преграды. Характер, который не может не понравиться молодым и задорным. Так что и здесь создатели Evoque попали в точку.

Ну, а нам с вами остаётся только надеяться, что когда-нибудь, в далёком будущем, может быть лет через сто, мода наконец объединится с практичностью и все красивые изделия мирового автопрома будут ещё и удобными. А конструкторов будут заботить не абстракции, а реальность.