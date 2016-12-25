Когда речь заходит о внешности полноразмерного внедорожника, обычные подходы и оценки можно забыть

Когда речь заходит о полноразмерном внедорожнике, а тем более о его внешности, обычные подходы и оценки можно забыть. Критерии массового стиля однообразных кроссоверов тут совершенно неприемлемы

Итак, давайте обратим взоры на две с половиной тонны дорогого металла и попробуем понять, чем руководствовался дизайнер, создавший эти линии, пропорции и изгибы?

ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ

Так вот, о тоннах и их влиянии на имидж. Это только кажется, что сухие цифры технических характеристик, такие, например, как снаряжённая масса, не влияют на полёт художественной фантазии. Ещё как влияют! И это отправная точка в поисках фундаментальных идей дизайна. До определённого весового предела автомобиль может быть большим или маленьким, угловатым или округлым, демонстрировать агрессивность или быть милым и дружелюбным. Может. До веса в тонну-полторы. Дальше масса начинает всё ощутимее влиять на форму, и к предельным для категории «В» двум с половиной тоннам, внешность внедорожника уже совершенно подавлена скрытым в его недрах железом. Да никто и не пытается сделать большую семиместную полноприводную машину изящной, воздушной и наполненной грацией. Здесь в ходу совсем другие ценности: это мощь, комфорт, солидность, имиджевый вес и часто – с трудом сдерживаемая агрессия.

Но это только один из принципов. Другой, не менее важный, говорит о том, что в мире автомобильного дизайна простое масштабирование не работает. То есть если вы захотите взять идеальную форму, пропорции и деталировку успешного легкового автомобиля, например, VW Golf и увеличить его до размеров Chevrolet Tahoe, то получите довольно странный, выглядящий раздутой игрушкой… кроссовер Touareg. Может быть и неплохой по сути, но откровенно провальный внешне.

И подобных основополагающих принципов создания автомобиля не один и не два, а гораздо больше. Есть ещё противоречивые требования одинаково адекватного восприятия машины как в городской среде, так и за её пределами, а также жёсткие правила внедорожной геометрии и не менее настойчивый диктат аэродинамики. Плюс совсем не считающиеся с дизайнерскими изысками нормы защиты пешехода, которые заставили каждого творца автомобильного экстерьера размазать фары по крыльям, объединить бампер с передней панелью кузова, и так далее, и так далее…Обычному человеку трудно даже представить, насколько велик перечень технических ограничений и установок, в которые должен уложиться автор эскизов и концептов. А ведь мы ещё не вспоминали о преемственности фирменных стилистических решений, непременном главенстве эмблем, которые, как вы заметили, в последнее время выросли вдвое, о необходимости оставить место для радаров всевозможных парктроников и круиз-контролей. Представили? Что ж, тогда пристегнём ремни, переведём спинки кресел в вертикальное положение и перейдём к высоким материям.

Отправная точка фирменного стиля. Лаконичность и простота TLC 80

ВЕСЫ В РУКАХ ДИЗАЙНЕРА

Собирая по крупицам экстерьер большого внедорожника, необходимо тонко чувствовать пропорции будущего кузова, не переборщить со слишком рискованными или, наоборот, простецкими линиями, пройти по тонкой грани между агрессией и безликостью. Одним словом, нарисовать, вылепить в пластилине, а затем и построить в металле великий внедорожник. Задача, прямо скажем, непростая.

Если попробовать расположить все полноразмерники на шкале, с разных сторон которой будут агрессивность облика и усреднённая невыразительность, то TLC 200 займёт место ровно посередине, не склоняясь ни в одну из крайностей. Его внешность на фоне предыдущих версий получилась неожиданно гармоничной, очень спокойной и одновременно узнаваемой. А ведь над имиджем полноприводников Toyota за последние пару десятилетий каких только веяний не носилось. От откровенно дамского, хотя и отлично скроенного первого RAV4 до подражающего TLC 100 и выглядящего его подсохшим родственником 4Runner. От копирующего «двухсотку», но посаженного на маленькие колёса Highlander до стилистически безупречного, оригинального и выдержанного в исторически верных ретро-рамках FJ Cruiser. А в последние годы кузовное отделение Toyota и вовсе поразила загадочная болезнь, от которой на теле их детищ стали появляться исполинские наросты в виде фар и фонарей. Но всё это в прошлом: вирус побеждён, иммунитет восстановлен, мир стиля пришёл к балансу.

За кажущейся простотой передней части Toyota Land Cruiser 200

кроется тщательно выверенный ритм линий и идеальные пропорции деталей

Мне кажется уместным сравнить экстерьер TLC 200 последнего поколения с самым первым представителем этого кузова – TLC 80. Он тоже был спокойным и уверенным в себе примером удачных форм, чьё главенство над всей полноприводной линейкой Toyota ощущается до сих пор.

ДЕТАЛИ

Один из главных притягательных элементов внешности нового TLC 200, как и должно быть у внедорожника, – его передняя оптика. Ещё у TLC 80 были крупные фары, сначала на американский манер четыре прямоугольных, а затем просто – две огромных. И так продолжалось все годы – машину украшали два больших прозрачных светила, не замутнённых перемычками, линзами и т. п. И вдруг по фаре прошла полоса декоративного продолжения радиаторной решётки. Смело, ново, выразительно, да просто здорово! Горизонтальное членение оптики, кстати, сделало прищур внедорожника похожим на тот, что был у того самого TLC 80, и одновременно напомнило об американских автомобилях 1970-х, когда хромированный декор во всю ширину передней части считался не только уместным, но и очень стильным.

Даже ныряющий вниз с холма внедорожник должен быть прекрасен,

не правда ли? Здесь тоже не обошлось без точных пропорций

Впрочем, не только лицо определяет внешность внедорожника. Не менее важна осанка и пропорции. Что до первой, большой дорожный просвет сам по себе отлично позиционирует любое транспортное средство, кроме, разве что, спортивного. А когда он подчёркнут внушительным вырезом в переднем бампере, массивными колёсными арками и мощнейшими порогами, сомнений не остаётся – перед нами хозяин дорог.

Именно пропорции объекта подсознательно заставляют нас воспринимать его лёгким или тяжёлым, устойчивым или шатким, статичным или подвижным. Вспомните, к примеру, лимузины. Как быстро глаз вычленяет их в городском потоке! И ни у кого не возникает вопросов, что это за автомобиль и почему он движется так чинно и плавно. Вот точно так же мы останавливаем взгляд на крупных внедорожниках, и первое, что замечаем – их необычную высоту и пропорции кузова, причисляя либо к «коробочкам», какими всегда были вездеходы класса G от Mercedes и LR Defender, либо к «кашалотам», к которым можно отнести большинство американских полноразмерников и популярные Nissan Patrol и Infiniti QX80. Пропорции Toyota Land Cruiser 200 безупречны. При взгляде в профиль машина зрительно не заваливается ни вперёд, ни назад – длина капота точно увязана с длиной салона. Пропорциональные колёсные арки и сами колёса расставлены по боковине настолько точно, что лучше просто не придумать. И что немаловажно, эти пропорции были заложены ещё в кузове самой первой генерации 1990 года! Вот что значит нестареющая классика. Надо ли отходить от такой успешной размерности? Не думаю. И, похоже, что так же считают дизайнеры Toyota, сохраняя неизменной основу для постройки своего внедорожника вот уже четверть века. Значение пропорций легко понять, сравнивая «двухсотку» с технически аналогичным, но чуть более коротким Prado. Казалось бы, и вес тот же, и начинка не хуже, и даже преимущество на тесных городских парковках налицо – ан нет, глаз не воспринимает его так же естественно и уважительно. Баланс нарушен. И как ни маскируй эту диспропорцию устрашающей физиономией или динамичным наклоном, Prado на одну ступеньку с TLC 200 не поставить.

Обилие горизонтальных линий подчёркивает массивность и основательность автомобиля

Сзади машина изменилась не столь радикально, но задние фонари, утратив вычурность и загадочность формы, приблизились к искомому идеалу. Может, правы те, кто говорит, что надо быть проще? Поменьше загадок, побольше простых логичных решений. По крайней мере, для такого автомобиля простота и логика построения линий работает на все сто!

Кстати, ещё одна удивительная особенность удачного кузова – превосходство заводских версий над всевозможными тюнингами. В годы дизайнерского разгула и противоречивой внешности Toyota, тюнинг заметно улучшал восприятие внедорожника. Глядя на тюнинговые версии новой «двухсотки», этого не скажешь. Да, отдельные элементы смотрятся интереснее, придавая строгой внешности немного драйва и огонька, но в целом, согласитесь, вид тюнингованной и прижатой к асфальту машины вызывает скорее недоумение, чем восхищение.

В салоне доминирует центральная консоль, задавая остальному

интерьеру мотив основательности

КОЖА И БЛЕСК МЕТАЛЛА

Интерьер TLC 200 не претерпел столь заметных изменений и по-прежнему представляет собой три ряда внушительных кресел с качественной кожаной отделкой. Традиционно в перечне материалов присутствуют вставки под дерево, с которыми хорошо сочетаются и пластиковые, и металлические элементы. Внедорожник от Toyota наглядно демонстрирует, насколько удачной может быть долгая и кропотливая работа над обитаемым пространством, габариты и пропорции которого были заложены много лет назад. Несомненно, здесь уютно. Водитель легко оперирует органами управления, всё под рукой и положение каждого элемента многократно выверено. По части тактильного комфорта, как и по комфорту пользовательскому, с рабочим местом водителя TLC 200 может соперничать лишь один автомобиль – признанный чемпион дальних поездок Range Rover.

Вместе с тем Toyota имеет своё, характерное только для автомобилей этой марки строение торпедо и центральной консоли. Массивная центральная надстройка, крупный монитор и два трапециевидных дефлектора обдува по его краям, образуют некоторый центр притяжения, отрисованный нарочито грубыми линиями. Такой приём подчёркивает скрытый потенциал внедорожника и является настолько самодостаточным украшением интерьера, что даже не пытается гармонировать с округлой и выдержанной в совершенно ином стилистическом ключе приборной панелью. На первый взгляд в этом скрыт диссонанс, но через пару секунд глаз находит баланс и равновесие в строении передней части салона. Здесь просто не могло быть по-другому, и спокойный абрис щитка приборов хорошо уравновешивает перчаточный ящик справа, оставляя доминировать именно центр, с его решётками, монитором и крупными кругляшами ручек аудио-центра. Сбалансированность тут превыше всего, а это даёт нам подсознательное ощущение уверенности за рулём и даже, если хотите, поднимает самооценку.

Динамика передней части подчёркнута внушительной

продольной выштамповкой капота

МОЖНО ПОДЕРЖАТЬСЯ

Кстати о круглых ручках. Кто бы что ни говорил об удобстве мультимедийных кнопок на руле и всевозможных камерах-уловителях движений руками (как в BMW последних серий), никто ещё не придумал ничего удобнее наипростейшего «крутильтора» с его единственной, не требующей размышлений функцией. Надо внезапно убавить звук? Крутанём влево. Настроить радио на другую волну? Вправо. Браво, Toyota! Лучшее – враг хорошего. Масса одинаковых кнопок или, хуже того, сенсорных панелей, с точки зрения дизайнера, конечно, предпочтительнее. Это и новое слово в построении интерьера, и более лёгкая стилизации под общее настроение, и, в конце концов, просто прикольно. Но все эти усовершенствования требуют уделять им время прямо в процессе руления. На мой взгляд, это примерно то же самое, что и находящиеся под запретом звонки по мобильному телефону. Выпуклую ручку, во-первых, всегда видно краем глаза, а во-вторых, её легко отыскать на ощупь.

Кроме того, сами по себе крупные круглые объекты в салоне автомобиля подсознательно вызывают ассоциации с чем-то проверенным и надёжным, каким и должен быть настоящий внедорожник. Не подумайте что я против кнопок на руле, под рулём или где-то ещё. Вовсе нет. Но надеюсь, создатели интерьеров будущего оставят нам пару круглых ручек – с ними жизнь кажется проще и легче!

Итак, сделав виток по спирали истории своего стиля, флагманский внедорожник Toyota повторил успех на новом уровне. Так же, как и двадцать лет назад, мысленно обходя машину со всех сторон, глядя на неё с разных ракурсов, мы остаёмся под большим впечатлением от работы стилистов компании, которые, отказавшись от новомодных экспериментов, получили востребованный и отлично воспринимаемый продукт. Мы можем копаться в его деталях, обсуждать впечатления, рассуждать о великой науке построения красивого автомобиля, а можем просто улыбнуться, заметив его в потоке. Несомненно одно, автомобиль, как и человека, всегда встречают по одёжке. И профессионалы, скроившие фрак TLC 200, сделали своё дело отменно.