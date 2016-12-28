Тюнинг Jeep Hellcat

После многих лет в офф-роуде даже небольшого внешнего импульса достаточно, чтобы проводить целые дни в мастерской в поисках новых тюнинговых решений

Очередной искрой, которая ярким пламенем разожгла мой энтузиазм, стал новый двигатель Hemi Hellcat 6.2 с турбонаддувом и мощностью 707 л. с. Спасибо компании Chrysler, позаботившейся не только о мощности, но и о броском названии мотора. Благодаря ему моё чудовище тоже получило имя Hellcat.

Но необыкновенный двигатель требует уникального автомобиля. Основываясь на двадцатилетнем опыте, накопленном в области тюнинга, я решил, что моя «ведьма» должна шокировать людей и своей внешностью, и интерьером, и технологиями. Я хотел, чтобы ни один человек не мог пройти мимо этого чуда, ну и конечно, чтобы проект кардинально отличался от двух прежних эволюций машины. Собственно, это объясняет, почему в итоге не прижилось и заранее заготовленное название Evo III.

Надо сказать, процесс изготовления немного затянулся из-за того, что компания Chrysler без объяснения причин задержала отправку нового мотора. Поставив меня в очередь, они дали обещание, что ждать придётся месяц или два. А так как я большой поклонник двигателей Hemi (мой первый проект был оснащён Hemi 5.7 V8, а второй – Hemi 6.1 V8), я решил быть терпеливым. В течение девяти месяцев я медленно терял надежду и даже начал присматриваться к моторам Chevrolet. Но тут представитель Chrysler наконец написал по электронной почте, что двигатель готов. По сравнению с девятимесячным сроком неизвестности, две недели доставки пролетели незаметно, и прекрасный Hemi Hellcat 6.2 появился в моей мастерской.

То, ради чего затевался весь проект – шестилитровый семисотсильный

двигатель V8 Hemi Hellcat 6.2 от Chrysler.

Заказанный мотор пришлось ждать целых девять месяцев, но игра стоила свеч

Взглянув на мотор и улыбнувшись, мы с моим верным механиком начали строить внедорожник. Сразу оговорюсь, с «ведьмой» я не собирался участвовать в офф-роуд заездах и даже приближаться к грязи. Её судьба отличалась от судеб её предшественников – она должна была стать шоу-каром, так называемым демо-мобилем, лёгким в управлении, с выразительным универсальным дизайном. Автомобилем, который использует детали самого высокого качества.

Вначале мы создали остов, который постепенно превратился в полноценный каркас из нержавеющих стальных труб повышенной прочности. Двигатель объединили с пятиступенчатой автоматической коробкой, адаптированной для передачи к колёсам мощности в 1 000 л. с. и крутящего момента 1 000 Нм. Передаточные числа коробки в электронном виде выводятся на экран компьютера, так что водитель может самостоятельно выбирать наиболее предпочтительные параметры движения.

В основе конструкции внедорожника пространственная рама,

часть которой использована как трубопровод системы охлаждения мотора

Центр управления всей электроникой внедорожника – монитор бортового компьютера.

Но честные железные рукоятки трансмиссии тоже не забыты

Мы решили использовать раздаточную коробку Jeep JK, поскольку не было никакого желания связываться со сложностями подвески к раме раздатки Atlas. К тому же для поставленных целей штатной раздаточной коробки Jeep было вполне достаточно. По этой же причине было решено отказаться от установки портальных мостов Volvo, которые использовались в предыдущих проектах. Всем известно, что эти агрегаты требуют частого обслуживания, а кроме того отличаются течью масла из всех возможных уплотнений и пробок. Врождённая склонность к подтёкам, а также очень громкий шум, который создают мосты «Лапландер», плохо сочетаются с идеей шоу-стоппера.

Для того чтобы заменить «Лапландеры», мы построили свои собственные портальные агрегаты на основе проверенных мостов Dana, которые были просто дополнены портальными редукторами на болтах. Соединение этих двух компонентов стало очень сложной и трудоёмкой задачей. Потребовались новые фланцы, поворотные кулаки, приводные валы и тормозные суппорта. Тем не менее результат превзошёл самые смелые ожидания. Полученные портальные мосты на ходу практически не слышны, оборудованы расширительными масляными бачками и готовы к установке центральной системы подкачки. К тому же благодаря колёсам с 37-дюймовыми шинами на 20-дюймовых дисках автомобиль стал заметно выше.

Верхние тяги заднего моста снабжены открытыми

шарнирами ШС и регулируются по длине

Карданы на ШРУСах. Для подиумного красавца этого достаточно

Чтобы полноценно использовать мощность двигателя, понадобились эффективные тормоза. Мы выбрали Brembo. Спереди шестипоршневые суппорта и диски диаметром 390 мм, а сзади – диски диаметром 360 мм и суппорта с четырьмя поршнями. Что касается подвески, то я полагался на американский опыт, где наиболее популярным решением в этом типе машин является четырёхрычажная подвеска. При этом регулируемые амортизаторы были заказаны у моего немецкого друга из SX Racing. Ответственность за поворот передних колёс взял на себя гидравлический рулевой цилиндр, и не от трактора или комбайна, а профессиональный кит из США.

Согласитесь, красиво, когда инженерная составляющая

внедорожника так элегантно выставлена напоказ.

Передним мостом можно любоваться бесконечно

Поскольку перед двигателем нет радиатора, хорошо видны бешено

вращающиеся шкивы ременного привода агрегатов

Располагая мощностью почти в тысячу лошадей, «ведьма» иногда может становиться злой и жаркой, словно только что выбралась из ада. Поэтому для её охлаждения понадобилось целых пять радиаторов. Основной был установлен в задней части, довольно далеко от мотора, благодаря чему жидкость может дополнительно остывать, пока течёт через трубы гибридной рамы. Стандартные масляные радиаторы коробки передач и рулевого управления с усилителем были расположены под капотом. Кроме того, охлаждается также воздух в системе впуска двигателя, но что интересно, не с помощью простого интеркулера, а во встроенных охладителях двух независимых компрессоров.

Без ABS не обходится даже шоу-кар. Армированные тормозные

шланги выглядят драгоценными украшениями

Высокие технологии, использованные в процессе изготовления Hellcat, требовали такого же качественного подхода к созданию интерьера. Чтобы сделать салон удобным и практичным, мы решили обить его кожей наппа, благодаря чему значительно упростилась уборка. Вместо обычной приборной панели поставили высококачественный сенсорный дисплей, с помощью которого водитель может выбрать различные варианты настроек и опций. В центральную консоль встроен iPad, используемый для навигации, прослушивания музыки и, между прочим, камеры заднего вида. Для создания качественной акустической картины позади сидений находятся четыре колонки Jensen, подключенные к усилителю. И хотя я не собираюсь использовать машину в грязи, весь интерьер можно смело мыть струёй воды под давлением.

Радиатор и аккумулятор, вынесенные назад, заметно улучшают развесовку машины

Самодельные мосты отлично вписались в концепцию лёгкого проходимца.

Все элементы ходовой части хорошо видны, окрашены разными

цветами и придают проекту особый шарм

Простой, но на редкость функциональный интерьер.

Отменная кожа «Наппа» и россыпь блестящих головок винтов только на первый

взгляд плохо сочетаются. Цветовая гамма водительского места безупречна

Hellcat был задуман и построен как демо–кар, использующий максимально качественные и современные компоненты. Его последующие версии могут быть адаптированы к любым пожеланиям владельца. Автомобиль может быть оснащён различными версиями двигателей, коробок передач и мостов. Как вы понимаете, в этом нет никаких ограничений, кроме финансовых.