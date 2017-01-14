Рассказ двух владельцев Mitsubishi Pajero Sport о том, как и зачем они строили свои машины

Известный девиз романа Вениамина Каверина «Бороться и искать, найти и не сдаваться» наши герои перефразировали по-своему: «Купить, тюнинговать, покрасить и кататься»

Наша сегодняшняя история – об офф-роуд подготовке Mitsubishi Pajero Sport. Причём не одной, а сразу двух машин, которые катаются в одном клубе, поэтому часто встречаются на бездорожье. А поскольку у них схожая проходимость, то они обычно работают в паре, опекая друг друга. Мы предлагаем вам рассказ владельцев о том, как и для чего готовились эти автомобили.

Появившись в клубе, Юра выбрал в качестве имени машины совершенно

невыговариваемое Panserbjorneexp. Для простоты общения

его немедленно русифицировали

БРОНЕМИШКА

Mitsubishi Pajero Sport II с 2.5-литровым дизелем в комплектации Instyle появился в моей жизни четыре года назад, примерно через полгода после того как я серьёзно увлекся офф-роудом. А началось это увлечение с того, что я пересел с легкового автомобиля на кроссовер Hyundai Tucson и оценил все преимущества полного привода и большого, как мне тогда казалось, клиренса. Началась совсем другая, новая жизнь, и зимние поездки в деревню перестали быть опасным приключением. Кроме того, почти в это же время мы с друзьями совершили трёхнедельное путешествие по Северной Европе на минивэне с прицепом-караваном, и я открыл для себя новый формат путешествий – автомобильные. Оказалось, что туризм не обязательно предполагает путёвки, проживание в отелях и строгое следование заранее составленному маршруту. Автомобиль дарил ни с чем несравнимую свободу передвижения и возможность увидеть места, недоступные обычным туристам. Вечерами я начал изучать отчёты и блоги путешественников. Огромное впечатление на меня произвела история о кругосветной экспедиции на пикапе Mitsubishi L200 и рассказы российских путешественников о поездках на внедорожниках по Заполярью и восточным окраинам страны. Окончательно мой покачнувшийся мир перевернул тест-драйв Land Rover Defender 110 на грязевом полигоне.

Обе машины уже прошли серию ходовых испытаний в разных

условиях от кавказского лета до заполярной зимы

На потолке «Бронемишки» расположена накладная консоль управления

внешним светом и другим дополнительным оборудованием.

В ней же размещена УКВ-радиостанция

Несклонный к компромиссам в технических аспектах, я принял решение менять автомобиль на полноценный внедорожник. К сожалению, на тот момент бюджет не позволял купить новый Defender 110 или Wrangler Unlimited Rubicon. Других новых мостовых рамных внедорожников на нашем рынке не продавали. УАЗ «Хантер» и «Патриот» я не рассматривал, так как боялся стать автослесарем ещё до того, как стану путешественником. Надо сказать, что тогда я смотрел на УАЗ глазами владельца корейского кроссовера и не имел представления о бездорожье и внедорожниках. Сейчас я понимаю, что «Патриот» вполне подходящий вариант для путешествий в своём формате. Конечно, на форумах мне советовали бэушные Toyota Land Cruiser 80/105/100 и Nissan Patrol Y61. Но я не рискнул брать десяти-двадцатилетний автомобиль вслепую. В итоге после полугода мучительного выбора я остановился на Mitsubishi Pajero Sport II как на универсальном варианте для города и путешествий, золотой середине по проходимости, качеству, комфорту и надёжности.

За первый год я поменял только отвратительную штатную шоссейную резину на Yokogama G012 AT. Съездил в Крым, Санкт-Петербург и Белоруссию. Немного покатался по Московской области. Единомышленников в деле покорения бездорожья в моём круге общения не нашлось, а дальние путешествия с одной стоковой машиной были чреваты ненужными и слишком уж экстремальными приключениями. И я решил готовить автомобиль к дальним автономным путешествиям. При этом Pajero Sport должен был продолжать выполнять функции автомобиля на каждый день. Техническое задание я составлял опираясь на теоретическую базу, полученную в основном в сети.

Зимой машина меняет покрышки с маркировкой М/Т

на шипованную резину аналогичного 33-го диаметра

Днище внедорожника закрывает мощная защита, по характерным

отметинам на которой становится совершенно понятно – вещь нужная!

На первом этапе был сделан лифт подвески (ARB EMU + IronMan), установлены 33-дюймовые MT-колёса от BF Goodrich, силовой обвес (передний и задний бампер, пороги), экспедиционный багажник (ARB + МШУ), шноркель Safary, рация CB, лебёдка Comeup DV-9.5 RS, леера, стационарная пневмосистема на базе компрессорной станции Berkut для подкачки колёс, управление пневмотормозом лебёдки и пневмосигналом на крыше, а также дополнительный галогеновый свет на крыше (передний и задний). Управление дополнительным оборудованием выполнили в виде центральной потолочной консоли с тумблерами и кнопками.

Спустя полгода после окончания первого этапа подготовки я познакомился с Лёней Немодным и вступил в ряды его «Немодного клуба». Стал активно ездить на мастер-классы, покатушки, любительские соревнования, в походы и путешествия, постепенно забираясь всё дальше от дома. Каждый выезд на бездорожье сопровождался получением бесценного практического опыта. Становилось понятно, что в автомобиле сделано хорошо, чего не хватает и что нужно переделать.

На экспедиционном багажнике расположен типовой

набор путешественника: «люстра»,

запасное колесо, ящик для объёмных вещей, зимой выполняющий

функции холодильника, и пневмосигнал

На втором этапе обновления автомобиля в моторный отсек были выведены все сапуны, сделано дополнительное охлаждение АКПП, появился экспедиционный спальник с ящиками для хранения снаряжения, был перепрошит ЭБУ мотора, заглушен EGR, установлено дистанционное управление подогревателем Webasto с мобильного телефона (сам подогреватель был в наличии ещё при покупке машины), стационарное питание видеорегистратора и навигатора и другие полезные мелочи. Леера я снял.

Нижние боковины кузова защищены силовыми порогами,

за них же можно поднимать машину реечным домкратом

В задней части днища расположен дополнительный топливный бак,

существенно увеличивающий запас хода

Третий этап работы посвятили подготовке к зимней поездке на полуостров Рыбачий. На машину установили дополнительный бак на 140 литров, при этом задние пружины IronMan +200 кг пришлось заменить на OME +400, сделали подогрев обоих топливозаборников. На верхнем багажнике разместился алюминиевый ящик. Машина обулась в шипованные зимние колёса диаметром 33 дюйма. Появились крепления для инструментов в салоне, лопаты на багажнике, спутниковый трекер, бортовой компьютер Multitronics. Задний ряд сидений я демонтировал.

Второй «капитан» в основных аспектах подготовки как брат

близнец похож на первого, но есть некоторые существенные отличия

В следующем году алюминиевая защита агрегатов выработала ресурс и была заменена на стальную. Затем я установил кит с понижением 2,7 в раздаточную коробку. Дополнительный свет был заменён на диодный. Передний бампер облегчили, что потребовало изготовления кастомного бачка омывателя. Переделали клюз лебёдки. Также на передние стойки были установлены ручки от Toyota для облегчения посадки в высокую машину. К тому же в семье появилась собака, и сзади пришлось оборудовать площадку для собачьего матраса. Сейчас переделываем топливную горловину для удобной раздельной заправки обоих баков.

В путешествиях машины часто ездят парой.

Схожая подготовка и проходимость делают их идеальными партнёрами

Автомобиль получился достаточно универсальным, и я им очень доволен! Использую его каждый день для поездок на работу, в магазин, в деревню. Он способен успешно преодолевать лёгкое и среднее бездорожье, комфортно путешествовать на многие тысячи километров с полной экспедиционной загрузкой и прицепом, обладает большим запасом хода. В нём безо всяких палаток могут жить несколько недель два человека или один с собакой. Все изменения были сразу узаконены. Из недостатков следует отметить приличный вес и врождённые проблемы всех внедорожников с передней независимой подвеской. Конечно, всегда хочется большей проходимости, тут пределов нет, но считаю, что мой Pajero Sport достиг максимума своих возможностей. Снижение веса потребует значительных финансовых вливаний и нетривиальных конструкторских решений для защиты четырёх радиаторов спереди (мотора, кондиционера, интеркулера и АКПП), а также топливных баков снизу. Установка колёс больше 33 дюймов приведёт к существенному снижению ресурса элементов передней подвески, ШРУСов и полуосей, что я считаю совершенно недопустимым для экспедиционного внедорожника. Таким образом, на базе этого автомобиля тюнинг можно считать завершённым.

На потолке чёрного близнеца расположен ряд тумблеров управления

дополнительным оборудованием, но он гораздо компактнее, чем у Бронемишки

Две диодные балки: одна с узким, а другая с широким лучом,

идеально дополняют друг друга

Кузов автомобиля, как и силовой обвес, обработаны полимочевиной –

мощнейшим защитным покрытием, сводящим на нет все

усилия веток оставить на поверхности

внедорожника свои отметки

САНТЬЯГА

Владельцем Mitsubishi Pajero Sport II я стал абсолютно случайно. В семью нужна была большая просторная машина, и знакомые за полцены отдали нам «паджерик». На любой внедорожник я тогда смотрел как на большой полноприводный универсал и не понимал, зачем они нужны живущим в городе. Как же я рад, что нам не подвернулся какой-нибудь паркетник. Только сейчас пришло понимание, что более универсального автомобиля я в своей жизни не встречал. Рамный внедорожник, подключаемый полный привод, межосевая и задняя межколёсная блокировки. С мотором тоже повезло: довольно редкий для этой модели дизель объёмом 3.2 литра. Правда, первая же поездка по бездорожью показала, что машине требуется дополнительная подготовка. Да и водителю тоже…

И началась вдумчивая и неторопливая постройка автомобиля для внедорожной эксплуатации, проходившая, как и положено, в несколько этапов. Прежде всего был приобретён шноркель. Помимо прочих, на то были и чисто экономические причины, ведь затраты на его покупку и установку существенно ниже стоимости переборки или замены двигателя в случае гидроудара. Дальше решено было работать над проходимостью. Первым шагом стала покупка грязевой резины увеличенной размерности. Для установки колёс диаметром 33 дюйма пружины и амортизаторы были заменены на усиленные от OME. Для защиты от внешних воздействий изготовили силовые бампера и пороги, а кузов закатали в защитное покрытие – полимочевину. Для связи с другими участниками дорожного движения была установлена СВ-радиостанция, а на крыше – выносная УКВ-антенна, увеличивающая дальность приёма портативной УКВ-рации. Наш Pajero подрос и из зализанного городского универсала превратился в суровый внедорожник.

Вместо экспедиционного багажника использована алюминиевая площадка,

выгодно отличающаяся весом и компактностью

Летние комплекты резины у обоих внедорожников совершенно идентичны.

Это BFGoodrich MT KM2 33″

На этом первый этап переделки завершился, и пришло время опробовать машину в деле. Результатом я остался доволен и с удовольствием рассекал по ближайшему Подмосковью, ощущая себя настоящим покорителем бездорожья. Но до определённого момента… Однажды я застрял в лесу на глубоком снегу. Более шести часов танцев с брёвнами и тяжёлым хайджеком на морозе существенно ускорили процесс приобретения и установки лебёдки. Потому что колёса, конечно, позволяют тебе проехать чуть дальше остальных, но только лебёдка дарит настоящую автономность, позволяя ещё и выехать обратно.

С течением времени и приобретением опыта я осознал, что великого проходимца из MPS II не построить, и решил пойти по экспедиционному пути. Поэтому вторым этапом стало приобретение дополнительного света и продолжение работы над автономностью машины. В дружественном сервисе была изготовлена алюминиевая площадка на крышу. На ней разместили запаску, хайджек с лопатой и дополнительный свет в виде двух светодиодных балок и четырёх ламп рабочего света (две назад и по одной с каждой стороны).

Тюнинг невозможно закончить, его можно только прекратить,

но путешественники делать этого пока не намерены



Свет встал вполне удачно. Как-то раз мне даже довелось выступить в роли посадочных огней для парапланеристов. Ребята остались довольны. Параллельно с работой над светом активно шло изготовление дополнительного топливного бака, и на выходе я получил суммарный объём в 210 литров! Запас хода сразу вырос до 2000 километров, а в багажнике появилась спальная полка.

На сегодняшний день машина успела проявить себя с лучшей стороны, пройдя от южных морей до Заполярья. Зимой мы благополучно съездили на полуостров Рыбачий, а летом покатались по горам Северного Кавказа. Со всеми тяготами и лишениями экспедиционной жизни мой Pajero Sport справлялся героически. Единственным слабым местом оказались аккумуляторы, поставленные в машину ещё на заводе. После сорокаградусного мороза этим старичкам потребовалась дополнительная помощь, чтобы завести мотор. На мой взгляд, сейчас «паджерик» подходит к заключительному этапу подготовки. Осталось исправить мелкие огрехи. Кардинально менять я ничего уже не собираюсь. Единственное желание – со временем обзавестись китом в раздаточную коробку, потому что понижения 1,8 мне не всегда хватает.

Надо признать, истории наших героев похожи и типичны для большинства людей увлечённых ездой по бездорожью. Они вкладывают в своё увлечение почти всё свободное время и немалые средства. Будем надеяться, что ни усилия ГИБДД и авторов Техрегламента, ни растущее количество «закрытых территорий» и противотанковых ежей, выставляемых егерями и прочими неравнодушными гражданами, не убьют в них страсть к путешествиям и приключениям.