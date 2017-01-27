Возвращение на Ниву. Акт пятый. Стойкий камуфляж

Можно приводить массу доводов за и против окраски автомобиля защитным покрытием, но стоит увидеть результат и сомнения сами собой исчезают

Идея покрыть нашу «Ниву» устойчивой к повреждениям краской возникла внезапно – под воздействием рекламы. Вот и говорите после этого, что она не работает. Не думал, что так легко поддамся на соблазн, но уже на следующий день после первого звонка я сидел в офисе компании Rubber Paint, выбирая колер. Решающим фактором, впрочем, стало то, что покрытие «Титан» оказалось российской разработкой, а наших умельцев мы стараемся поддержать в первую очередь. Во-первых, потому что, по большому счёту, их не так уж много, а во-вторых, похоже, что на этот раз они оказались не хуже общепризнанных мировых производителей.

ХИМИЮ В ЖИЗНЬ

Сперва, наверное, стоит немного рассказать о том, что из себя представляет «Титан» и другие не царапающиеся покрытия. Независимо от марки любое современное особо прочное покрытие является, по сути, двухкомпонентной полиуретановой краской. Копнём немного глубже. Полиуретан – это синтетический эластомер, родственник акрила, проще говоря, пластмасса, но с особыми свойствами. Нам важны два из них – износостойкость и прочность на разрыв, которая может достигать 500 кг/см2. В зависимости от состава эластомера полиуретан может быть почти жидким, пенообразным, мягким как резина и твёрдым, как поликарбонат. Благодаря своим качествам полиуретан широко применяется в промышленности – от обувной до космической. Кроме того, он не боится морозов, а температурный диапазон его использования лежит в пределах от минус 60 до плюс 80 градусов Цельсия. Кроме того, полиуретан не сложно колеровать, в обычном же своём виде он почти прозрачен.

Треть от стоимости качественной перекраски автомобиля

в «Титан» составляет подготовка

ВАЖНЕЙ ВСЕГО ЗАКАЛКА

Вернее, подготовка. Думаете, почему мы не стали красить «Ниву» сами, с помощью ведра и веника? Потому что отлично понимали: покраска – это даже не полдела. Путь к успеху пролегает через основательную и умелую подготовку поверхности. А поверхность у нас была не такой уж молодой, местами и вовсе ржавой. Потом ещё разборка, причём капитальная, со снятием всех декоративных элементов, укрытием того, что нельзя или не нужно снимать, оклейкой, оборачиванием, затыканием и прокладыванием. А если нет гаража и на улице около нуля… Компрессора с распылителем, кстати, тоже нет, а в волшебную силу валика с кисточкой давно никто не верит. Помимо этого, хотелось не просто покрасить машину из серого в серый, а выдумать какой-нибудь камуфляж. Вроде того, что наносили на боевые корабли Северного флота во время Второй мировой. Такой ломаный, ромбами и треугольниками. Словом, если всё посчитать – траты на аренду бокса, оборудование, инструменты, материал на заклеивание и оборачивание, саму краску (с учётом того, что машина должна сохнуть трижды), выходило, что обратиться к профессионалам было проще и едва ли не дешевле. Кстати, это касается не только покраски. И дело тут не только в лени и личной криворукости, просто человек, производящий одну и ту же операцию сотни раз, получает лучший результат, чем тот, кто делает её впервые. Продолжая размышлять на эту мудрёную тему, поехали мы с «Нивой» на Байкальскую в Rubber Paint.

Свежая краска даёт сильную шагрень, которая уходит по мере высыхания

ПОПАСТЬ В ЦВЕТ

Местные мастера показали мне несколько своих работ. Всё больше Gelandewagen и Land Cruiser. Рассказали, что такое «Титан», и почему он предпочтительнее других производителей. Если вам интересно, то я могу вкратце повторить этот рассказ, а вы уж сами решите, можно ли ему верить. Главное преимущество «Титана» в том, что в его составе больше полиуретанового компонента. Разумеется, не просто математически больше, а все ингредиенты составлены так, чтобы получить оптимальные укрывистость, устойчивость к ультрафиолету, скорость высыхания, отсутствие подтёков и экологическую чистоту. Ну, и стоимость, наконец. Получается, что по всем параметрам наше покрытие обходит конкурентов. Обычно я не очень верю в слова «импортозамещение», «не имеющий аналогов в мире», «уникальный» и т.д., но тут, видимо, придётся. К примеру, главного компонента – твёрдого полиуретана – в «Титане» 70%, а в лучших образцах конкурентов – не более 30%. Это обеспечивает не только прекрасные свойства укрывистости, а значит и экономного расходования, прочности, в которых весь смысл и заключается, но и эластичности. Пластмассовую пластину, покрытую «Титаном», можно сложить пополам, и если пластмасса не треснет, то на покрытии не останется никаких следов, хоть сто раз согни-разогни. Что касается прочности, то на следующий день после покраски я сам довольно сильно царапал капот ключом зажигания. Никаких следов! Я уже начал было доставать нож, но мастера остановили, мол, это, конечно, «Титан», но не титановый же, и разрезать краску всё же можно, если хорошо постараться.

Принципиально не стали менять внешний вид световых приборов,

а вот затянуть их в бронеплёнку стоит

Живём мы с «Нивой» не в Италии, поэтому для своего камуфляжа я выбрал три подходящих нашему климату цвета: основной серый, тёмно-серый и… Тут наши мнения разделились, мастера предлагали белый, а я хотел зелёный матовый. Мне не по морям среди льдов мили на винт наворачивать, а всё больше по лесам да полям. В общем, удалось убедить. Правда, после покраски выяснилось, что некоторые колеры немного меняют оттенок по мере высыхания. Зелёный получился чуть темнее, но так даже лучше. Кроме того, ржавые места зачистили, подровняли, обработали преобразователем и специальным антикоррозийным составом, загрунтовали, покрыли праймером и покрасили в три приёма. Почему в три? По количеству цветов. Не знаю как вам, а мне очень нравится. Мальчишки во дворе тычут пальцем и кричат: «Смотри, военная машина!» И правильно, кстати, кричат. Говорят, «Титаном» уже заинтересовались армия и специальные службы. Покрытие, во-первых, отечественное (по-другому с Минобороны не договориться), во-вторых, недорогое, в-третьих, прочное и, в-четвёртых, не блестит. Идеально для армейской техники. Особенно то, что не блестит.

НЕМНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Никаких разрешений на изменение цвета кузова, или покраски в камуфляж, не нужно. Но следует внести это изменение в ПТС. Детали вы узнаете, приехав в ГАИ. Скорее всего, напишут «цвет комбинированный: серый, чёрный, зелёный». Это может понадобиться при перерегистрации или продаже. Однако, дорожную полицию не слишком заботит камуфляж на машине, особенно если он не очень яркий и не бросается в глаза. ГАИ комментирует ситуацию следующим образом: «Возможно нанесение рисунков и узоров на автомобиль в случае, если большая часть кузова сохраняет свой зарегистрированный цвет, если раскраска не совпадает или не напоминает спецтехнику (синие, красные полосы; чёрно-красные косые линии на жёлтом фоне), и если не является рекламой». Предлагают совершить следующие действия: «При замене агрегата или цвета транспортного средства необходимо внести изменения в регистрационные документы, для чего понадобятся: заявление, паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, паспорт гражданина РФ с пропиской, нотариальная доверенность, если оформление производится по доверенности, документы, подтверждающие право собственности, квитанция об оплате регистрационных действий».

Благодарим Rubber Paint – компанию, которая помогла

преобразить нашу «Ниву», www.rpcentrum.com