Деконструкция Sprut sport 9000

После долгого общения с китайской продукцией и её западными прототипами, лебёдка «Спрут» может показаться инопланетным артефактом

«Спрут Спорт 9000» – довольно быстрая лебёдка с мощным мотором, причём у нашего экземпляра ещё и удлинённый барабан. Тяга по сложившейся традиции заявлена в фунтах (9 000 фунтов – это 4 тонны). При общем внешнем сходстве и классической компоновке узлов внутри «Спрут» совершенно не похож ни на одного из конкурентов.

Соленоид. Сгоревшие контакты легко поменять на

самодельные из стандартной медной шины

ВНУТРИ

Классическая конструкция лебёдок, восходящая к пятидесятым годам прошлого века, основана на литых алюминиевых деталях корпуса. И мало того, что эти недорогие сплавы плохо противостоят обычной коррозии и так же плохо окрашиваются, так ещё и при контакте со стальным мотором и редуктором они неизбежно окисляются гальванически под действием электрокоррозии. В «Спруте» мы алюминия не найдём (за исключением разве что крышки двигателя). Хребет конструкции составляют стальные пластины. Такой подход меняет многое. Исчезает проблема с закисшими крепёжными болтами, невозможна поломка корпуса набившимся тросом, клюз можно закрепить прямо на лебёдке. Да и в целом конструкция получается более жёсткой и гораздо менее требовательной к прочности установочной площадки.

Второй сюрприз «Спрута» – это полимеры. Крышка редуктора, переключатель, «манжеты» барабана сделаны из пластмассы. Конечно, пластик крышки и ручки по прочности проигрывает сплавам, зато выигрывает в коррозионной стойкости и цене.

Механизм размотки. Ручка эксцентриком двигает толкатель,

который перемещает солнечную шестерню четвёртой ступени, выводя её из зацепления

Нельзя не обратить внимание и на особую заделку троса. Трос заплетён и запаян пластиковым замком. Такое решение надёжнее стандартной и более технологичной запрессовки алюминиевой обоймой. Крюк неразъёмный и вплетён в трос. Это не всегда удобно и не очень рационально – у бывалого джипера крюк переживёт не один трос. Не зря ведь классикой жанра является съёмный крюк. Впрочем, надо признать, такой подход используют не только создатели «Спрута».

В комплекте идёт чугунный клюз, который практичнее более распространённого роликового. Он сразу установлен на лебёдку.

АКСЕССУАРЫ

Провода, клеммы, соленоид и пульт отечественного производства, и от них веет какой-то советскостью, как в плохом, так и в хорошем смысле этого слова. То есть, с одной стороны, грубовато и неэстетично, а с другой – дёшево, надёжно и практично. Крепко и неубиваемо! Незатейливость решений подчёркивают чёрные «сварочные» провода сечением 25 мм2, чёрные резиновые колпачки на контактах подключения к генератору, пластиковый пульт рубленой формы, с кнопкой от стеклоподъёмника, толстым проводом и увесистым разъёмом.

Редуктор. Три из четырёх ступеней расположены внутри барабана.

Шестерни работают по его внутренней зубчатой поверхности,

образуя особо компактный блок

СОЛЕНОИД

Это новинка. Раньше использовались классические импортные «бочонки». Но теперь «Спрут» изготовил свой моноблок. Причём это именно моноблок в полном смысле слова! Случай, когда изготовитель лебёдок использует собственный, а не стандартный соленоид, можно назвать уникальным. Соответственно, и изготовлен он под требования конкретной модели. Разъём пульта расположен прямо на корпусе, то есть соленоид уже представляет собой коробку управления, в которой соленоид обычно и располагается. Он легко разбирается и позволяет производить ремонт, что называется, на коленке. В случае подгорания контактов, что рано или поздно случается с любыми соленоидами, выгоревшие части можно запросто заменить самодельными, из стандартной медной шины. На соленоиде, кстати, есть наклейка со схемой подключения. Просто и удобно! Почему-то никто из конкурентов об этом пока не догадался, и подключение запасного, особенно неродного соленоида часто вызывает затруднение.

Электромотор сделан из стартёра с изменённой схемой подключения щёток

и статорных обмоток, благодаря чему может вращаться в любую сторону

СВОБОДНАЯ РАЗМОТКА

В лебёдке использован оригинальный механизм свободной размотки. Ручка размотки крутится на все 360 градусов. Пружинный фиксатор останавливает её в двух противоположных положениях: «включено» и «выключено». Она легко вращается, независимо от положения шестерён в редукторе. Нет традиционного почти для всех лебёдок заедания при включении или выключении. Порой складывается ощущение, что ручка никак на редуктор не воздействует, крутится сама по себе. Однако высвобождение барабана всё же происходит, и вращается он при этом очень легко. Такой лёгкой размоткой могут похвастать немногие лебёдки.

БАРАБАН

Размеры впечатляют! Барабан очень крупный, как по диаметру, так и в длину. Трос имеет надёжное крепление внутри барабана, на торцах которого установлены пластиковые обоймы. В них прячутся огромные полноценные сальники. Они обхватывают снаружи выступающие из корпуса мощные пластиковые подшипники барабана, в которые входит ось. Но это не всё! Со стороны мотора стоит ещё один сальник. В итоге конструкция становится совершенно неприступной для воды и грязи.

РЕДУКТОР

Внешний вид не обманул – редуктор тоже оказался уникальным. Та часть лебёдки, которая обычно является редуктором, тут всего лишь четвёртая ступень и механизм ручки свободной размотки. Редуктор имеет четыре ступени (нечастое явление, обычно их три). При этом три ступени расположены очень остроумно – внутри барабана! А их коронной шестернёй является сам барабан.

Чтобы представить, как сказывается работа ступеней редуктора во вращающемся барабане на передаваемом крутящем моменте, нужно иметь невероятное пространственное воображение.

Первые три ступени эквивалентны, а первые две – полностью идентичны. Таким образом, возникает потенциал для тюнинга. Удлинив вал, можно удалить одну или даже две ступени! В первом случае мы получим очень скоростную спортивную лебёдку для лёгкого внедорожника, во втором она будет уже сверхскоростная, но не для автомобилей, а, скажем, для протяжки кабеля или вейкборда.

Очевидным минусом четырёхступенчатой конструкции являются большие потери на трение. Общее передаточное отношение – 270. Подобные редукторы обычно соответствуют лебёдкам серии «12500» (5,5 тонн), но у «Спрута» барабан имеет существенно больший диаметр, что компенсирует избыточное понижение. Благодаря такому диаметру барабана меньше перегибается трос, что заметно продлевает срок службы последнего.

ТОРМОЗ

Тормоз пружинный. Это не уникальная конструкция, однако здесь он крупнее, чем у конкурентов, и, вероятно, отличается большим ресурсом.

МОТОР

Двигатель лебёдки сделан из стартёра. В процессе адаптации в него внесены необходимые изменения. Обрезан и переделан под специальный переходник вал, для запуска двигателя в двух направлениях доработана электрическая часть (нужно сделать разрыв между щётками и обмотками статора). В итоге к стандартному для стартёра «плюсу» добавляются ещё два контакта. Коммутация всех трёх контактов через соленоиды по определённой схеме позволяет менять направление вращения. Заявленная мощность 3,5 кВт – это примерно 5 л. с. Довольно скромно. Причём по физическим параметрам, размерам якоря и обмотки двигатель существенно больше, чем у конкурентов. С точки зрения обслуживания наиболее сложной задачей станет, пожалуй, установка щёток. Зато запчасти на этот в прошлом стартёр можно купить где угодно.

ИТОГИ

«Спрут» оказался добротной и надёжной лебёдкой с высоким ресурсным потенциалом и будет интересен прежде всего профессионалам-эвакуаторщикам. Дизайну уделено минимум внимания, всё подчинено технологичности и функциональности.