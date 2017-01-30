Рассказ про Ford Ranger будет интересен и владельцам Mazda BT-50, поскольку это практически одинаковые автомобили

Всё, что написано про Ford Ranger, будет интересно и будущим владельцам Mazda BT-50, поскольку между этими автомобилями, как известно, практически нет различий

Сегодня мы поговорим о четвёртом поколении Ford Ranger, которое появилось в 2011 году и официально продавалось в России всего пару лет. Собственно, это даже не новое поколение, а рестайлинг модели Т6, выпущенной ещё в 2006-м. Тогда пикап сделал огромный скачок вперёд, получив просторную кабину и став сильнее и больше. Появились хорошие мощные моторы и наконец-то автоматические коробки. При этом дизайнеры прохлопали идею былой харизматичности «крутого рейнджера», променяв её на нечто напоминающее накачанного трансвестита. Впрочем, стоит ли об этом говорить? Всё равно считается, что Ford Ranger и прочие Mitsubishi L200 покупают только из-за невозможности приобрести настоящий пикап, например тот же F-150. Так что не будем о харизматичности и вообще о грустном. Тем более что пошлины выросли вдвое, цены на новые машины взлетели до заоблачных высот, а после известных событий и последовавшего за ними падения рубля стали и вовсе несуразными. Продажи пикапов сократились…

Салон Ford Ranger этого поколения заметно просторнее,

чем предыдущего, но до комфорта ему далеко

Перед приобретением Ford Ranger следует отдавать себе отчёт в том, что рекламные посулы и мнения некоторых журналистов надо тщательно фильтровать и делить минимум на два. «Самый просторный в классе салон» на самом деле теснее, чем в компактной легковушке. «На втором ряду сидений места достаточно троим» – если не принимать в расчёт короткие, низко расположенные подушки. Конечно, Ford Ranger по-прежнему можно воспринимать как «просто недорогой SUV», но с большими оговорками. В бесспорные плюсы пикапа имеет смысл записать разве что прочную и потенциально более выносливую конструкцию да его относительную простоту и отсутствие лишней электроники, пневматики и всего того, чего обычно боятся ортодоксальные джиперы. Кстати, с безопасностью, как ни удивительно при такой архаичной конструкции, у Ford Ranger всё в порядке. По результатам краш-теста EuroNCAP он получил пять звёзд.

ДВА СЕРДЦА – БОЛЬШОЕ И МАЛЕНЬКОЕ

Хорошим стимулом для активации продаж Ford Ranger стало появление в гамме моторов 3.2-литрового дизеля (впрочем, из-за корпоративных покупателей, падких на версии подешевле, лидером всё равно остался автомобиль с 2.2-литровым мотором). Это тот же дизель, что ставится на многие известные машины, от Land Rover Freelander 2 и Defender до Ford Transit, причём на каждом их них он ведёт себя по-разному. У британца были постоянные проблемы с механизмом ГРМ, в частности с выпускными распредвалами (их два в головке). У микроавтобуса была беда с топливной системой, особенно зимой. У всех, в том числе и у пикапа, в сырую и холодную погоду могли выйти из строя форсунки. При замене форсунки от ОЕМ обойдутся в 35 000 рублей за штуку. Добротный неоригинал, тот же Bosch, можно найти и за 18 000. Плохо то, что их отказ часто бывает внезапным и никак себя не проявляет заранее. Избежать проблем можно, регулярно меняя фильтр тонкой очистки. Особенно важно делать это перед зимой. Подогрев сепаратора фильтра крайне полезен, если, скажем, в конкретном экземпляре его нет.

В России продавались машины как с двухрядной кабиной,

так и с однорядной двухместной

Напугать новоиспечённого владельца может забитый сажевый фильтр: автомобиль ни с того ни с сего начинает жутко дымить и плохо тянуть. Если дать двигателю высокие обороты и, что называется, прожечь фильтр, всё приходит в норму. Если прочистку упустить, то придётся это делать у дилера с использованием специального оборудования и денег.

Какое-то время попадались дефектные турбины с неплотной посадкой одного из подшипников. Скорее всего, все эти случаи уже прошли через гарантийную замену в первые десять тысяч пробега. Самая же неприятная проблема, с которой может столкнуться владелец Ford Ranger – это замерзание сапуна вентиляции картерных газов. Обычно это происходит в мороз, наступивший сразу после оттепели, и на хорошем ходу. Если водитель не заметит, или ему не подскажут, что от машины валит дым, то может выдавить едва ли не всё масло, а это верный клин мотора. Завод, впрочем, довольно быстро среагировал на проблему и провёл сервисную кампанию. Но если не повезёт, то дело может кончиться капремонтом мотора.

С 2011 года Ford Ranger стал гораздо лучше укомплектован

Что касается мотора 3.2 i5, то на него жалоб практически нет. Вы заметили? Мотор не V-образный, как можно было бы подумать, а рядный, пятицилиндровый. Если его грубо обкатывать, может раньше попроситься на замену механизм ГРМ. Если неудачно заправиться, могут выйти из строя форсунки. Словом, всё как у всех. О каких-то уникальных или абсолютно фатальных бедах этого двигателя никто вспомнить не может. В гамме был и один бензиновый мотор – 2.5-литровый 140-сильный. У нас он официально не продавался и ввозился считанными единицами на заказ, поэтому и статистики по нему нет никакой. А возможно, он просто не ломается.

Пикап – это, прежде всего, практичность, а уж после «недорогой SUV»

ШЕСТЬ НА ШЕСТЬ

Коробки передач – на выбор, механическая или автоматическая. Обе шестиступенчатые. Обе надёжные. В прежнем поколении Ranger головной болью были двухмассовый маховик и сцепление, замена которых влетала в копеечку. У нового поколения узел упростили, и он стал намного более надёжным и… дешёвым. К тому же поработали над первичным валом и первой передачей, в результате чего исчезли рывки при старте. Раздаточная коробка двухступенчатая. Иногда подтекает её задний сальник. Стоит копейки, меняется на коленке. Привод парт-тайм. Переключение режимов происходит с помощью небольшой шайбы у селектора коробки. Многие опасались, что переход с механической на электрическую систему переключения снизит надёжность, но на практике этого не произошло. Или, может, пробеги пока не так велики, чтобы можно было заметить разницу. Система динамической стабилизации и противобуксовочная система помогают справляться с бездорожьем. В некоторых случаях полезной может быть принудительная блокировка заднего дифференциала. Её механизм надёжен и обслуживания не требует. Карданные валы классические, на крестовинах и шлицевых соединениях – никаких модных ШРУСов и эластичных муфт. C механикой и с автоматом мог устанавливаться любой из дизельных двигателей, а бензиновый шёл только с механикой.

ПУТЕВОДНЫЕ НИТИ

Одной из приятных и крайне полезных опций Ford Ranger следует считать лобовое стекло со встроенным подогревом. Зимой эту функцию трудно переоценить, но вот беда, нити перегорают. Нагревательные элементы собраны в два участка с промежутком по центру, это нужно учитывать при диагностике. Доподлинно не известно, почему теряется внутренний контакт в сети подогрева. Но известно, что это не чинится, и стекло нужно менять целиком. Кроме того, лобовик с подогревом гораздо более уязвим для механических повреждений. Даже самый маленький скол мгновенно превращается в трещину, которая порой принимает самые нелогичные и витиеватые формы. Впрочем, это проблема не конкретной модели, а скорее подогреваемых лобовых стёкол как таковых. Стоит стекло с заменой порядка 12 000 рублей, без подогрева – около 4 000.

Второй неожиданно полезной опцией стала розетка в кузове. Можно подключить и компрессор, и фонарь. Вот только иногда она не работает: теряется контакт, чаще массы. Пошатать и постучать не помогает. Приходится лезть вглубь, проверять все соединения и точки контакта. Желательно при проверке смазать их водостойкой смазкой для электрических соединений.

С несколько необычным, скорее даже забавным дефектом сборки столкнулись владельцы первых поступивших к нам пикапов. У них через один были недокручены болты стопора двери. Крепление начинало постукивать, а найти источник было практически невозможно до тех пор, пока кто-то случайно не наткнулся на микроскопический зазор, видимый в проёме полуоткрытой двери.

Не слишком долговечной оказалась и кожа дорогих версий Wildtrak – она мнётся и трескается уже через пару лет эксплуатации. Подтекает кондиционер. Причём течёт не хладагент, а всего лишь конденсат, отчего вода образует лужицы в ногах пассажира. Были разовые жалобы на мокнущую обивку потолка в районе верхней кромки лобового стекла. Неожиданные сложности вызывал задний подлокотник, который заедало в разложенном положении и убрать его некоторое время не представлялось возможным, после чего он вдруг складывался без усилий.

РЫНОК И ЖИЗНЬ

Мы ни слова не сказали про североамериканский Ford Ranger по той простой причине, что официально в Россию он не поставлялся, а в 2012 году его и вовсе прекратили выпускать. Да и европейская версия пикапа на вторичном рынке представлена не слишком широко: скажем, в Москве и Подмосковье есть не больше дюжины предложений. Версии распределены довольно равномерно по всей ценовой шкале. Есть и механика с 3.2-литровым дизелем, есть и 2.2-литровые моторы с автоматом, есть и другие сочетания. Словом, на любой вкус, при условии, что вы любите дизеля. Бензиновых моделей нет вовсе, по крайней мере, на момент нашего мониторинга. Автомобили Mazda BT-50, начиная с 2011 года выпуска, можете даже не искать – их нет. Продажи прекратились ещё до Ford. Виноваты всё те же пошлины…

В заключение хочу добавить, что у Ford Ranger в самом деле нет конкурентов. Слишком маленький и своеобразный Mitsubishi L200, слишком дорогой Toyota Hilux, странноватый, с автоматом без понижайки Amarok – среди них наш герой выглядит самым адекватным. С нормальными моторами, проходимостью и имиджем. Жаль только, что этих машин всё меньше…