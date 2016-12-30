«Нива» – это не просто автомобиль. Это особая философия, которую сначала надо постичь, а потом научиться с ней жить

До «Шеви-Нивы» у меня было пять классических «Нив», начиная с ВАЗ-2121 ещё советского производства. Так что, поверьте, мне есть с чем сравнивать. В той, первой «Ниве» мне не нравилось многое. Прежде всего – две двери. Это ужасно непрактично. Ещё посадка задницей на пол, когда из-за руля торчит только голова, делающая обзор из автомобиля с хорошим остеклением на удивление плохим (нынешним «нивоводам» этого не понять, так как в постперестроечных машинах передние сиденья установлены гораздо выше). Ну и гидроусилитель, которого на «Ниве» отродясь не было, и поэтому удивительно тонкий руль от ВАЗ-2103 на стоящей машине было вообще не провернуть.

Импортозамещение в отдельно взятой редакции журнала «Клуб 4х4»

Но несмотря ни на что, надо признать, что в целом «Нива» – машина хорошая. Только, к сожалению, слишком часто ломалась, да и ездить было неудобно. Просто пытка, если честно. Поэтому при первой же возможности я сменил очередную классическую «Ниву» на иномарку, пока меня всерьёз не достал кризис. И когда наступил момент выбора, я остановился на УАЗе. Решение подсказало широко разрекламированное импортозамещение: настоящий патриот должен ездить на «Патриоте». Но звонок друзьям в Ульяновск моментально отрезвил. Ульяновцы на продукции родного завода предпочитают не ездить: уж больно ломкими оказались машины последнего поколения. Или, говорят, поищи подержанный экземпляр с мотором Iveco, выпускавшийся в 2006 году, или лучше… купи Chevrolet Niva. Несколько неожиданное предложение, правда? Раньше я об этой машине как-то даже не думал.

Рабочее место водителя мне нравится. Я проводил за рулём много часов подряд

Управлять раздаточной коробкой одним рычагом гораздо удобнее,

чем разбираться с двумя на старых «Нивах»

Кондиционер вполне справлялся со своей задачей

даже в жаркой Астрахани

В результате долгих, полных ярких приключений поисков мной была приобретена «Дуся» – Chevrolet Niva 2006 года выпуска и почти без пробега. Предыдущий владелец ездил на ней два раза в год на дачу. Автомобиль был в дорогой комплектации, с аудиоподготовкой и кондиционером. Два года эксплуатации и пройденные 85 000 километров показали, что выбор был правильным. Спасибо ульяновцам! Машина, как это ни удивительно, подошла мне почти полностью. В ней оказалось исправлено именно то, что так раздражало в классической «Ниве»: теперь есть нормальная удобная посадка, передние кресла с подлокотниками, пять дверей, полноразмерные задние места для пассажиров и, опять же, гидроусилитель руля. Багажник небольшой, но в него помещается всё, что мне обычно нужно, в том числе компрессор и реечный домкрат. Кроме того, передние колёса у «Шевика» поворачиваются на больший по сравнению с «классикой» угол, что делает машину очень манёвренной. Ну и в остальном «Шеви-Нива» – обычный современный автомобиль, едва ли в чём-то сильно уступающий остальным кроссоверам бюджетного класса.

При этом у «Шеви-Нивы» есть свои глобальные минусы и плюсы. Главный недостаток – это мотор, по сути, родом из третьей четверти двадцатого века. Да, он с современным впрыском вместо капризного карбюратора, да, из него не течёт масло, как из старых «Нив», но всё равно он не в состоянии нормально разогнать машину, в результате чего автомобиль снискал славу самого медленного в своём классе. Правда, есть и положительное качество, частично компенсирующее досадный недостаток мощности – проходимость. Главный козырь машины! Более того, невзирая на полное отсутствие каких-либо внедорожных электронных систем, по этому показателю Chevrolet Niva выступает на равных даже с машинами из более высоких классов.

Четвёртая передача в коробке приказала долго жить

Есть и другое преимущество, о котором редко пишут «автоэксперты», ни разу не выезжавшие за пределы ближайшего Подмосковья. Почему «Шевика» так любят, например, в Чечне? Да потому что подвеска этой машины позволяет лететь по разбитым грунтовкам с нереальными для обычных кроссоверов скоростями. Когда я попробовал сделать это в первый раз, то даже полез под машину, чтобы посмотреть, не установлены ли на ней тюнинговые амортизаторы. Оказалось, что нет. Оригинальная подвеска отличается великолепной энергоёмкостью и проглатывает на скорости любые ухабы, даже если ехать с полной загрузкой. Хотя, если вдуматься, ничего удивительного тут нет. Давний предшественник «Шеви-Нивы», «Нива» классическая, когда-то создавалась именно как внедорожник с динамическим (то есть с наскока) способом преодоления препятствий. Если мощности мотора не хватает, чтобы ползти внатяг, возьмём преграду штурмом! Для любой «Нивы» это нормально.

Пространства сзади вполне хватает для перевозки трёх

взрослых пассажиров нормального роста и комплекции

Самое слабое место машины – буксирные проушины.

Их делал какой-то враг, потому что зацепить за них нормальный шакл невозможно

Обслуживать «Дусю» оказалось просто. Её могут починить в любом гараже. В моём случае с ремонтом отлично справились армяне из ближайшего кооператива. Фирменный же ремонт в Москве ограничен буквально парой мест. С одной стороны, официальный сервис удобнее, потому что не надо самому бегать в поисках запчастей. С другой – он дорог и вас наверняка обманут, как, к примеру, меня в «Нива-Центре», когда я пытался установить на «Дусю» ненужный «фирменный глушитель GM» ценой в 5 000 рублей, который стоит не больше 3 500 в автомагазинах. Могут навязать какую-нибудь ненужную работу или сначала разобрать машину, а потом резко поднять стоимость работ. Поэтому поиск надёжного автосервиса – важнейшая задача. В идеале многие вещи лучше делать самому, тем более что Chevrolet Niva в обслуживании проста и понятна.

В автомобиле много привычных для «нивовода» узлов, внимание к которым заметно снижает стоимость владения машиной. Например, при каждом плановом ТО требуется обязательная регулировка ступичных подшипников, что, в принципе, по силам любому владельцу. Если ступичные подшипники ослабнут и этого вовремя не заметить, то сперва машина начнёт невнятно рулиться (первый признак), потом станет подъедать резину, а потом кончится сама ступица, что повлечёт за собой дорогой ремонт ценой примерно в 5 000 рублей. Вообще, для любого водителя иномарки цены на ремонт «Шевика» покажутся сказкой, потому что дешевле в разы. Например, новая коробка передач обойдётся в 16 000–17 000 рублей. Её слабое место – блоки передач, в результате износа которых начинает выбивать пятую или четвёртую скорости. Коробку несложно отремонтировать, но надо хорошенько поискать того, кто сумеет сделать это как следует. В Москве есть сервис (поищите в интернете) по замене вашей КПП на уже отремонтированную. Дёшево, сердито и даже гарантию дают.

Главное преимущество перед иномарками – это внедорожные подвеска и трансмиссия

За два года пришлось заменить два расширительных бачка –

они трескаются и начинают течь

Больше всего страдают от коррозии накладка полика багажника и пятая дверь

У «Шеви-Нив» очень любят лопаться расширительные бачки. На «Дусе» за два года мне пришлось поменять три штуки. Но стоят они копейки, и операция по замене тоже несложна. Лампочки передних габаритов машина просто «ест». Зачастую они перегорают на следующий день после замены. Поэтому многие «нивоводы» просто перестают обращать внимание на неработающий габарит.

В моей машине примерно после 75 000 км пробега развалилась правая ступица. Замена стоила около 5 000 рублей. С самого начала поскрипывал выжимной подшипник сцепления. Поскрипывание продолжалось в течение примерно 55 000 км, после чего как-то разом превратилось в повизгивание, а затем уже завизжало истошно. Примерно тогда же стала вылетать четвёртая передача (даже когда рычаг придерживался рукой). Работа по замене сцепления встала в 5 000 рублей, столько же стоил и фирменный комплект запчастей, итого 10 000. Коробку я менять не стал – жду, когда совсем развалится, чтобы после установить тюнинговую, с укороченными передаточными числами. Такая коробка позволяет разгоняться немного шустрее, но заставляет чаще орудовать рычагом и жать на педаль сцепления.

Кондиционер заправлял только один раз, когда только купил машину. Пока работает без нареканий.

Раздатка воет, причём точно так же, как на классике. Конечно, может мне не повезло с конкретным экземпляром, но пик воя наступает примерно в диапазоне 60–80 км/ч. Однако к этому со временем привыкаешь.

Первым делом я немного затюнинговал машину, установив в задний мост дифференциал автоматический Красикова (ДАК). В своё время мы в редакции испытывали эту разновидность блокировки, и мне очень понравилось, как она работает. Решение оказалось верным. На асфальте и в городе ДАК себя никак не проявляет, но на бездорожье он работает как стопроцентная блокировка заднего моста, самостоятельно активируясь в момент пробуксовки. Водителю не нужно ничего делать. Звучит как реклама, но мне, увы, ДАКовцы за это ни копейки не заплатят. Как бы то ни было, факт остаётся фактом: ДАК ценой в 14 000 рублей, с установкой около 4 000, отлично заменяет дорогущие электронные имитаторы блокировок. За два года работы, включая поездки по разнообразному бездорожью, машина застряла только один раз. Хотя на этот случай у меня есть переносная лебёдка, которая хранится либо в гараже, либо перевозится в багажнике (пока ни разу не понадобилась), браслеты на колёса и реечный домкрат (не пришлось применять ни разу). Справедливости ради стоит сказать, что оригинальная резина, которой машина комплектуется на заводе, не годится вообще ни для чего. Она отвратительно держит дорогу и никак не работает на бездорожье. Так что её замена на шипованную зимой и Toyo AT летом была полностью оправданной и намного расширила возможности автомобиля.

Дальние поездки показали, что небольшим составом (не более двух человек) и с небольшим количеством вещей путешествовать на машине вполне комфортно. «Дуся» уверенно держит 120–130 км/ч по трассе, расходуя при этом 10 литров 92-го бензина на сотню. Если ехать в «пенсионерском» режиме, со скоростью 90 км/ч, то расход падает до 6,5–8 литров и сильно зависит от количества обгонов. Разумеется, «Шевику» очень нужен фаркоп, потому что, как только понадобится что-то перевезти, вы непременно обзаведётесь прицепом, ну или придётся купить другую машину. Возить скарб на этом автомобиле неудобно, и места под него почти нет.

Возможно, мне просто повезло, но за 85 000 км пробега больше ничего не ломалось. Два раза машина побывала в мелких авариях – оба раза не хватило тормозов. Задние барабанные со своей работой справляются неважно: либо не тормозят вообще, либо, после сервиса, тормозят слишком хорошо, сразу уходя в юз. В авариях пострадала только рамка номерного знака. Передним бампером «Дуси» был сначала снесён зад у VW Transporter, а затем уничтожен задний бампер Ford Focus.

По кузову машина также выгодно отличается от классической «Нивы». Говорят, «Шевики» на заводе оцинковывают. Этому можно верить, потому что машина почти совсем не ржавая, в отличие от «Нивы», которая зацветает уже после первой зимы, а лет через пять её нужно подваривать. У «Шеви-Нивы» от коррозии страдает дверь багажника и особенно планка багажного полика в районе двери. В остальном кузов десятилетней машины выглядит после мойки почти как новый.

В целом впечатления от ежедневных поездок в любую погоду, на любые расстояния и по любым поверхностям машина оставила очень хорошие, и если я соберусь её менять, то прежде всего подумаю о такой же, только новой.