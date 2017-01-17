Не торопясь и основательно покопаемся в запутанной истории появления кросcоверов

Откуда взялись кроссоверы? История их появления запутана и берёт начало сразу из нескольких источников. Чтобы ничего не упустить, попробуем не торопясь распутать этот клубок

Несколько лет назад один мой приятель продавал Mercedes-Benz серии W124 c системой полного привода 4MATIC 1988 года выпуска. Рекламировал он его следующим образом: посадив рядом с собой потенциального покупателя, с ходу въезжал в страшный и глубокий сугроб у обочины, а потом также легко из него выезжал. На фоне мучительных страданий намертво застрявших в снежной ловушке моноприводных авто это производило сильное впечатление. И потёртый жизнью «мерс» улетел к новому владельцу так быстро, что только его и видели, причём улетел именно как… внедорожник!



Первое поколение полноприводного Subaru Leone АWD. Модель 1978 года

«Полукроссовер» Subaru 1800 Super-Station 4WD DR (европейская версия Leone) 1981 год.

Оснащался трёхскоростным «автоматом» и понижающей передачей



ВНЕДОРОЖНИК ИЛИ НЕТ?

Впрочем, появись такой Mercedes 4MATIC лет на десять-пятнадцать раньше, его бы воспринимали именно как вездеход. И возможно даже как дорогую, но всё же рабочую лошадку. Ведь именно с такой машины – Subaru Leone 1400 AWD с оппозитным четырёхцилиндровым двигателем и началась история массовых полноприводных легковушек. Эта особая модификация была создана специально для энергетической компании Tohoku Electric и предназначалась для зимней эксплуатации на севере острова Хонсю, где обильные снегопады бывают не реже, чем в Москве. С точки зрения конструкции Leone AWD был обычным легковым автомобилем с полностью независимой подвеской (сзади на поперечных торсионах, спереди на пружинах), со слегка увеличенным дорожным просветом и подключением заднего моста через кулачковую муфту. И главное его преимущество заключалось в том, что ничего подобного раньше не было. Да, конечно, офф-роудные версии легковушек вроде как выпускались, но это была мелкосерийная, практически тюнинговая самодеятельность таких небольших фирм, как французская Sinpar например. Советские ГАЗ-М72 и Москвич-410 не в счёт, так как это были вполне солидные вездеходы с полностью зависимой рессорной подвеской, как бы загримированные под легковушки.

В общем, нет ничего удивительного в том, что когда в 1972 году Subaru Leone AWD стал серийным: оказалось, что он нужен не только японским электрикам, но и обычным гражданам. Больше того, автомобиль прекрасно приняли даже в США, а ведь американцы на тот момент были настоящими законодателями мод по части вездеходов. Популярность Leone именно как вездехода была столь высока, что уже в 1979 году вышел модернизированный вариант с 95-сильным мотором, улучшенным полным приводом, подключаемым с помощью многодисковой муфты, и… понижающей передачей!

До Subaru легковые автомобили активно переделывали во внедорожники тюнинговые фирмы.

На фото творение французской Sinpar на базе Renault 4 (1964-1983 гг.)

Естественно, через некоторое время американцы подготовили достойный ответ японскому вторжению. Им стал дебютировавший в 1980 году American Eagle от корпорации AMC, с постоянным полным приводом и вискомуфтой в качестве межосевого дифференциала с блокировкой. Крупный (длина 4740 мм, ширина 1825 мм) и комфортабельный (с гидроусилителем и гидравлическим демпфером руля в стандарте) он получил более подходящую для грузовика, чем для легкового автомобиля, рядную «шестёрку» объёмом 4.2 литра. Мотор был дефорсирован в соответствии с тогдашними американскими экологическими нормами (116 л. с. при 3500 об/мин). При этом трёхступенчатый «автомат» был уже в базе. Передняя подвеска – независимая на пружинах. Сзади, правда, стояли рессоры…

Но самой главной особенностью нового Eagle был дорожный просвет в 200 мм (против 90 мм у заднеприводной версии). При этом, так же как и у Subaru, покупатель мог заказать не только универсал, но и хетчбэк и даже купе. Неудивительно, что многие считают первым кроссовером именно Eagle (выпускавшийся, кстати, до 1987 года), а не Subaru Leone или Toyota RAV4 (речь о которой пойдёт ниже). Немного отвлекаясь от темы нашего повествования отмечу, что направление four-wheel drive получило ещё одно неожиданное развитие. С появлением в 1980 году бешеного (200 л. с.) купе Audi Quattro полноприводность на легковом автомобиле стали рассматривать прежде всего как средство улучшения управляемости и уж только потом как нечто позволяющее выбраться из сугроба без помощи лопаты.

American Eagle 1980 года мог похвастаться постоянным полным приводом

с вискомуфтой и внушительным дорожным просветом в 200 мм

БЫТЬ ИЛИ КАЗАТЬСЯ?

Другим направлением стало создание псевдовнедорожников. Как правило, это были обычные легковые автомобили с особой внедорожной внешностью и несколько расширенными, по сравнению со стандартными легковушками, возможностями. Ярчайшим примером стал созданный на базе «жука» Volkswagen 181 (1969–1979 гг.), известный в США как Thing, а в Мексике как Safari. Машина представляла собой эдакую реинкарнацию армейского «кюбельвагена» времён Второй мировой (KdF Typ 82). Как и его предшественник, VW Thing прекрасно обходился только задним приводом, но при этом отличался неплохой проходимостью за счёт заднего расположения 45-сильного оппозита воздушного охлаждения, который хорошо пригружал ведущие колёса. В США машину позиционировали как «почти внедорожник для отдыха». Его красили в яркие цвета, например «оранжевый тыквенный» или «зелёный авокадо», и дополняли спортивными рулями с деревянным ободом и коваными хромированными дисками. Забавно, что в Европе он считался крестьянским автомобилем и даже служил в бундесвере. Французы тоже построили свой как бы внедорожник Matra Rancho (1977 г.) на базе Simca 1100 (1968 г.) с полуторалитровым мотором мощностью 80 л. с. Автомобиль внешне напоминал Range Rover, но по сути был лишь усиленным универсалом со стеклопластиковым кузовом (кроме крыльев и капота). Привод был только передний. Но зато у версии Grand Raid стояли блокировка межколёсного дифференциала и лебёдка, а дорожный просвет составлял 220 мм. Похожую машину, которая в зависимости от комплектации считалась или рабочей или предназначенной для развлечения, выпустила и фирма Renault на базе модели 5. Этот опыт пригодился в будущем, ведь многие современные кроссоверы в базе продаются только с моноприводом.

Rover, но привод был только передний. Правда, дорожный просвет достигал 220 мм,

а межколёсный дифференциал оснащался блокировкой

Внедорожник для поездки на пляж и только с задним приводом.

Чем-то таким был Volkswagen Thing 1969 года

Созданный на основе обычного Renault 5 «почти внедорожник» Rodeo (1981 г.)

часто рекламировался на фоне настоящего Jeep



МЕНЬШЕ ПРОЧНОСТЬ — ЛУЧШЕ УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Ещё одним штрихом к портрету будущего кроссовера стало появление советской «Нивы» (1976 г.) с несущим кузовом. Формально она была настоящим внедорожником, но на деле это был легковой автомобиль с хорошими внедорожными возможностями и несколько ослабленной конструкцией по сравнению с «настоящими». Как писали в инструкции, он предназначался только для эпизодического выезда на бездорожье. Нечто похожее через семнадцать лет сделали корейцы, правда, слегка перестарались. У их Kia Sportage была даже рамная и вроде бы вполне каноничная внедорожная конструкция, вот только ходовая часть оказалась хлипковата.

Специальная лимитированная в 200 шт. версия Lada Niva «Kosak»,

предлагавшаяся на рынке Германии компанией и импортёром Deutsche Lada Automobil GmbH.

Был доступен как закрытый вариант, так и кабриолет

Первый кроссовер Toyota RAV4 (1994 г.) отличался подчёркнуто несерьёзной внешностью

Конкурент RAV4 – Honda CR-V (1995 г.) выглядел солиднее снаружи,

да и ходовая была прочнее

Окончательно портрет будущего кроссовера сложился под влиянием полноприводных версий только-только изобретённых минивэнов. Стало понятно, что покупатель не прочь приобрести нечто подобное, то есть вместительное, с высокой посадкой, с управляемостью легкового автомобиля, но при этом с увеличенным дорожным просветом на случай непредвиденных обстоятельств. Естественно, всё это не должно было быть слишком дорогим. Поэтому систему полного привода постарались максимально упростить. В металле идея воплотилась в 1994 году, когда Toyota выпустила первый настоящий кроссовер – RAV4 (Recreation Active Vehicle 4) с таким миловидным, почти игрушечным дизайном, что некоторые сразу же окрестили его «женским авто». При этом компоновка и конструкция была как у легкового автомобиля – поперечно расположенный двигатель, реечное рулевое управление и полностью независимая подвеска с макферсоном спереди и трёхрычажкой сзади.

Вскоре Toyota догнала Honda со своим CR-V 1995 года, идею которого японские гении маркетинга довели до абсолютного совершенства. Вот, пожалуйста, просто кроссовер CR-V, а вот псевдоспортивный внедорожник HR-V (1998 г.), а вот автомобиль для любителей активных видов спорта – Element (2001 г.). Конкуренты при этом хоть и отставали, но не так уж сильно. К примеру, англичане представили Land Rover Freelander (1997 г.), немцы выпустили спортивный BMW X5 (1999 г.), а также некий идейный продолжатель Eagle – Audi Allroad Quattro (2000 г.) с пневмоподвеской, позволяющей играть с клиренсом в пределах 140–210 мм.

Honda Element (2001 г.) привлекала внимание крупными панелями из неокрашенного

пластика и предназначалась для любителей активного отдыха.

Часто её продавали в переднеприводном исполнении





Формально корейский KIA Sportage был настоящим внедорожником на раме.

На практике ему не доставало прочности

В нулевые наступил настоящий триумф кроссоверов. Выпускать их пытались все кому не лень. Только американцы в этот раз медлили: все 1990-е годы они ограничивались лишь переводом части внедорожников на постоянный полный привод с одноступенчатой раздаткой (Oldsmobile Bravada, Cadillac Escalade) и включились в гонку лишь в 2000 году. При этом старт был не особо удачным. Первый настоящий американский кроссовер Pontiac Azteс буквально отпугивал покупателей страшноватым дизайном, странной эргономикой салона и многочисленными дефектами.

В дальнейшем великое внедорожное наступление японцев, корейцев и даже европейцев в секторе люкс-кроссоверов оказалось для автопрома США чуть ли не фатальным и стало одним из факторов возникновения грандиозного кризиса второй половины 2000-х, поставившего трёх американских автогигантов на грань банкротства. Но это тема отдельного рассказа.





Прототип Pontiac Aztec 1999 года (вверху) смотрелся странно.

А его серийный вариант, по мнению американцев, был и вовсе уродлив