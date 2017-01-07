Плюсы и минусы «лебёдки в коробке», предназначенной начинающим джиперам и автомобильным туристам

Даже диванно-сосисочного джипера, равно как и начинающего полноприводного туриста, нет-нет да и посещает мысль порвать семейный бюджет и купить себе лебёдку

Суровым покорителям тяжёлого бездорожья, весёлым спортсменам и хомякам-экспедиционерам намного проще. Они чаще всего выбирают из пары-тройки брендов, и им уж точно не придёт в голову долгими зимними вечерами размышлять о преимуществах монтажно-тягового механизма перед Hi-Lift Jack Winch Kit. А если вам повезло и у вас Renault Duster, ну или любой другой кроссовер, например Porsche Macan? Даже если он на АТ-резине, вы вряд ли встроите 9500 lbs в его хлипкий бампер, то есть, может, и захотели бы, но… В общем, наш сегодняшний разговор – о гениальном изобретении человечества, лебёдке в коробке Superwinch Winch2Go.

Столкнувшись с тем, что многим владельцам полноприводных машин стационарно закреплённая лебёдка просто не нужна, кулибины от офф-роуда начали выдумывать её разнообразные съёмные варианты: на громоздких платформах, изящных шпильках, переходниках к фаркопу и тому подобном.

Доподлинно неизвестно, кому первому пришла в голову мысль «оторвать» лебёдку от автомобиля и крепить её на цепях, тросах или стропах к буксирной проушине. Но такое решение, при всех спорных моментах, оказалось интересным и стало весьма популярным. Появилось около дюжины вариантов, один другого краше, но общий принцип оставался тем же – небольшая лебёдка на небольшой площадке, которая через шаклы крепится цепями, как правило, к буксирной проушине. Провода кидаются прямо на аккумулятор, или ставится разъём в разрыв возле бампера. Пульт ДУ обычный или, что гораздо удобнее, радио. В совокупности комплект весил от 25 до 35 кг, и с ним вполне мог справиться среднестатистический джипер, доставая и пряча несколько раз за поездку. Ясно, что об очень тяжёлом бездорожье с необходимостью лебедиться каждые пятнадцать минут речь не шла, но ведь мы сейчас говорим о туризме, а не о трофи.

При первом использовании лебёдки могут возникнуть затруднения

с креплением к машине. Захватите лишний шакл и корозащитку

Правда, надо признать, у конструкции есть пара досадных недостатков. После использования лебёдку приходится убирать в багажник, а она в этот момент, как правило, представляет собой ком грязи. Кроме того, в процессе работы она вертится вокруг оси, образуемой тросом, заодно наматывая на себя шнур пульта. Иногда лебёдка просто переворачивается и висит вниз головой, и поэтому трос укладывается крайне неравномерно. Помимо этого, в комплекте много дополнительных аксессуаров, которые тоже грязные, и их тоже нужно куда-то сложить, да ещё и не потерять – ни в поле, ни в багажнике. Вот мы и решили присмотреться к «коробочной» версии от Superwinch. По сути это атэвэшная 4000-я лебёдка, упрятанная в ящик наподобие инструментального и привинченная к толстой стальной пластине. У отгибов пластины сделаны отверстия для шаклов и для губок лебёдки. Все аксессуары – стропа, корозащитка, монтажные скобы, шнур питания, пульт, ролик и крюк – укладываются в ящик, который занимает совсем немного места в багажнике. Весит комплект скромные 17,9 кг. Мы проверяли. Тянет на первом витке без ролика 1841 кг, а с роликом, учитывая потери, – порядка 3500. Для Toyota Land Cuiser 80 её, пожалуй, не хватит, а вот для «Нивы» в самый раз, подумали мы, сваливаясь бортом в полуметровую колею.

Для фиксации W2Go предуcмотрены два отверстия в станине.

Помните, цепляя две стропы к крюку или шаклу, накладывайте одну поверх другой!

Приведение лебёдки в боевое положение занимает считанные минуты. Труднее всего было решить, как крепить её к автомобилю, поскольку в комплекте только три шакла и две стропы: либо за обе проушины автомобиля и одну лебёдки, что неверно в принципе, либо за одну буксирную и за обе лебёдочные проушины одной стропой. Мы принялись за второй вариант, хотя было понятно, что в этом случае неминуемо вращение лебёдки вокруг оси крепления. Ещё такая система удобна тем, что позволяет менять угол направления тяги, что невозможно при креплении, скажем, на платформе через квадрат. Длины кабеля питания хватает, чтобы дотянуться даже до аккумулятора, стоящего у моторного щита, а провод пульта достаточно длинный, чтобы управлять лебёдкой из-за руля. Кстати, на морозе провода становятся жёсткими, особенно у пульта. А обойму штекера и вовсе пришлось отогревать под мышкой, иначе он не натягивался на разъём корпуса. Трос намотался примерно в два слоя, осталось ещё два. Не самое большое усилие, но на полторы тонны «Нивы» должно хватить. Так оно и вышло. Моторчик в финале немного напрягся, но внедорожник вытащил легко. В его кожухе есть щель для контроля нагрева статора. Нет, он почти не нагрелся. Таблица в мануале гласит, что при нагрузке 1360 кг скорость сматывания составляет 2,7 м в минуту, а потребление тока – 160 ампер. Многовато для штатного генератора и аккумулятора ёмкостью 55 Ач, но на несколько полуминутных лебежений с заведённым мотором хватит без сколько-нибудь заметных последствий. А ведь есть ещё и блок. Блок штатный, разъёмный, с крюком. Тут, правда, снова пришлось покумекать над алгоритмом крепления. Крюк никак не хотел пролезать в отверстие станины, а все шаклы были уже заняты. Пришлось снять один и стропу, крепящую к машине, заводить на оставшийся. Напомню, если на шакле или на крюке два слоя стропы, их надо укладывать один поверх другого, а не встык. С такой однобокой манерой крепления лебёдку, конечно, раскрутило и перекосило, но благодаря блоку сам процесс вытаскивания прошёл легче лёгкого. Складывая комплект, мы не стали снимать блок – послужит ещё.

Контакты расположены низко, а пластик заметно твердеет на морозе

Элементарные правила безопасности никто не отменял.

А с мобильной лебёдкой их нужно соблюдать особо

Есть ли альтернативы Superwinch W2Go? Для «Нивы» вариантов много – от установки лебёдки в базу за водительским креслом до съёмной площадки за бампером. Понятно, что можно ограничиться ручной лебёдкой, некоторые образцы которых отлично работают, или купить/смастерить к Hi-Lift комплект для самоэвакуации. Однако мы говорим об электрических лебёдках, которые можно не возить на машине постоянно, а брать с собой в случае необходимости. Аккумуляторные варианты вроде PullzAll или более экзотического Drill Winch от Warn имеют смысл, если они прежде всего нужны вам в мастерской или в строительстве и только потом – для внедорожной эксплуатации. Остаются варианты лебёдок на тросах, которых тоже довольно много. И тут надо обращать внимание на авторитет изготовителя. Всё же электрическая лебёдка, да ещё на бездорожье – это предмет повышенной опасности. Отсюда вывод: альтернатив W2Go мало, а с учётом формфактора нет вовсе. Аккуратная коробочка в багажнике, готовая в любой момент превратиться в ангела-спасителя с тягой под две тонны и снова свернуться в компактный ящичек, дорогого стоит. Кстати, по секрету: вы можете взять его с собой, даже если едете не на своей машине. И даже если едете совсем не на машине!