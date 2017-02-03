Серьёзный подход к одежде и обуви для зимних приключений на примере экстремально холодной экспедиции

«Сибиряк – не тот, кто мороза не боится, а тот, кто тепло одевается»

(Народная поговорка)



Казалось бы, кому в нашей стране могут понадобиться советы по подбору зимней одежды, ведь подавляющее большинство её жителей о снегопадах и морозах знают не понаслышке. Но одно дело – тёплая одежда для стремительных перемещений между домом и работой и совсем другое – экипировка для дальних зимних путешествий. Участникам таких поездок приходится проводить на морозе много часов, зачастую без возможности погреться или переодеться. При этом они вынуждены заниматься тяжёлой физической работой, например по извлечению застрявшего автомобиля или его ремонту. Именно поэтому к одежде и обуви для зимних приключений предъявляются самые высокие требования. Мы расскажем о некоторых из них.

ГОЛОВНОЙ УБОР

Всем известно, что без шапки в сильные морозы никак. Требований к ней несколько: она должна быть тёплой, непродуваемой, дышащей, лёгкой и по возможности небольшой. С теплом всё и так ясно, а вот второе требование вызвано сильными ветрами, гуляющими по тундрам Заполярья. Дышать материал должен для того, чтобы во время физических нагрузок обеспечивать хороший теплоотвод. По тем же причинам шапка должна быть лёгкой. Компактность необходима для того, чтобы на шапку можно было надеть налобный фонарик и при необходимости накинуть капюшон. Очевидно, что одни характеристики противоречат другим, поэтому головных уборов должно быть несколько – для разных ситуаций. Например, для того чтобы плясать вокруг машины с тросами и лопатами – одна, для длительного неактивного пребывания на морозе – другая. Обычно используют большую тёплую ушанку и лёгкую флисовую шапочку (её, как правило, комбинируют с накинутым на голову капюшоном куртки). Так же нелишней будет маска или полумаска на лицо, для защиты от шквального ветра и летящих вместе с ним мельчайших кристаллов льда и жёсткого снега. Дополнительно, для защиты глаз, можно использовать горнолыжные очки.

Флисовые маски очень удобны. Главный их недостаток в том, что они легко

продуваются и бесполезны на сильном ветру

Вязаные маски лучше защищают при сильном ветре, но менее удобны в случаях,

когда надо часто открывать лицо



ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА



Курток тоже должно быть несколько, но обязательно с капюшонами, желательно с меховой оторочкой, защищающей от ветра и снега. Кроме того, одежда должна полностью закрывать спину, включая её нижнюю часть. Для активных действий больше годятся лёгкие и тёплые пуховики и мембранно-флисовые куртки. Для вечернего чаепития на морозе отлично подойдёт непродуваемая массивная куртка, предназначенная для экстремально низких температур, длиной до колен и с объёмным капюшоном. Очень важно, чтобы верхняя одежда имела мягкий тканевый, флисовый или меховой ворот: тогда вы сможете застёгивать её под самое горло без угрозы натереть грубым материалом шею и подбородок, а заодно избежите локальных обморожений из-за контакта холодного синтетического материала с кожей.

Воротник куртки должен быть удлинённым и иметь меховую оторочку.

Так он лучше защищает от ветра и холода

Зимняя одежда гораздо объёмнее летней, поэтому требует больше

места в багажнике. Лучше сразу распределить вещи и обувь по разным баулам

для удобства использования

ШТАНЫ

Лучше надевать две пары – одни поверх других. Под них – термобельё или лёгкие флисовые штаны, сверху – непромокаемый и непродуваемый полукомбинезон. Он надёжно защитит от холода и ветра поясницу, когда вы будете приседать, наклоняться и выполнять прочие акробатические этюды в глубоком снегу с лопатой и домкратом. В таком полукомбинезоне и надетой поверх него куртке можно без вреда для здоровья долгое время лежать на снегу под машиной с гаечными ключами в руках. Кстати о руках.

ПЕРЧАТКИ

И снова потребуется два комплекта: лёгкие флисовые или синтетические перчатки для работ, связанных с мелкой моторикой, и объёмные тёплые рукавицы, желательно меховые внутри и прочные снаружи, такого размера, чтобы в них руки помещались в упомянутых выше лёгких перчатках, потому что замена одних на другие на морозе –процедура не из приятных, особенно если её приходится повторять постоянно.

При сильном ветре и низовой пурге не помешает лыжная маска.

В противном случае появляется реальная опасность обморозить лицо

ОБУВЬ

Здесь мы отойдём от уже ставшего привычным двойного комплекта, потому что типов обуви должно быть как минимум три: высокие ботинки, непромокаемые утеплённые бахилы и лёгкая и просторная, но тёплая и высокая обувь. Заполярье ведь наступает не сразу, до него ещё как-то доехать надо, а это много часов за рулём. Опять же, иногда на пути попадаются города с гостиницами, музеями и кафе, куда вваливаться в унтах или валенках не комильфо. Для вышеуказанных целей вполне подойдут обычные высокие зимние ботинки. Но для Крайнего Севера они не годятся, даже если на их коробке было написано: «До –50 °C», потому что такая обувь рассчитана на физическую активность. То есть пока вы бегаете или быстро ходите, ногам не холодно, но стоит вам остановиться, начинаются проблемы. Поверьте, я знаю, о чём говорю. Много лет назад в дорогущих суперсеверных ботинках я отморозил палец на ноге, пока в минус пятьдесят стоял у машины и чинил дверной замок.

Для разной активности требуется разная обувь. Вести машину по трассе можно

и в обычных городских зимних ботинках, а вот пить чай при минус тридцати

лучше в валенках, желательно, ручной валки

Непромокаемые бахилы отлично подходят для зимних путешествий.

Главное, чтобы широкая подошва не перекрывала соседние педали

Вариантов зимней экипировки великое множество, какой выбрать – каждый решает сам.

Главные условия – одежда должна быть тёплой, прочной и удобной,

а модность и цветовая гамма на Севере не важны

Поэтому, как только начались настоящие холода, сразу переобуваемся. Для того чтобы вести машину, нужна высокая тёплая обувь с незафиксированным голеностопом. Лично я из всего многообразия выбираю монгольские унты. Они выгодно отличаются от классических советских лётных наличием рифлёной подошвы, которая не скользит на утоптанном снегу, и не меховым, а кожаным сапогом снаружи, на который не налипает снег. Также вполне годятся любые утеплённые резиновые сапоги с войлочным чулком или аналогичные бахилы. Как правило, заявленная пригодность использования при низких температурах у такой обуви не расходится с реальностью. Главное, на что следует обратить внимание при выборе – ширина обуви. Подошва должна помещаться только на одной педали и не захватывать соседние, иначе при управлении автомобилем могут возникнуть некоторые трудности. Для вечернего фуршетного стояния около машин и долгого бездействия на морозе отлично подойдут валенки. В них нога отдыхает, что особенно актуально, если в течение нескольких дней нет возможности снимать обувь. Главные условия при выборе валенок – они должны быть ручной валки и из стопроцентной шерсти. Увы, сегодня таким требованиям отвечает только продукция кустарей. Ещё один важный момент – валенок носят на босу ногу.

И напоследок самое важное: ни в коем случае нельзя отправляться в зимнее путешествие в новой, ещё не проверенной в деле одежде и обуви. После покупки испытайте экипировку в короткой поездке и только убедившись в том, что она достаточно удобная и тёплая, используйте её в дальней зимней экспедиции.