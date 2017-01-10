Путешествие по Дагестану от Махачкалы и Каспийского моря до Верхнего Гуниба и Дербента

Наше путешествие по Дагестану начиналось с посещения Махачкалы. Мы планировали провести в ней спортивные сборы, но потом программа немного расширилась

Сразу по прибытии мы отправились на пляж. О пляжах Махачкалы вспоминают редко, да и туристы из России на Каспии не частые гости. А зря. Море здесь очень гостеприимно, с тёплой изумрудной водой и полным штилем. Уже вечером, после ужина, состоявшего из хинкала и чуду, мы пошли знакомиться с этим своеобразным городом, с его неповторимым обликом и богатейшей историей. По данным переписи, здесь проживает чуть более семисот тысяч человек, но на самом деле их гораздо больше. Махачкала тянется вдоль побережья Каспийского моря вплоть до своего города-спутника Каспийска, где расположена одна из баз Каспийской флотилии. Фактически два города давно уже слились в одно целое, объединив объекты торговой, туристической и других инфраструктур. Другим краем Махачкала упирается в предгорье Кавказских гор. Таким образом возникает своеобразный урбанистический конгломерат, длинной полосой растянувшийся между горами и морем.

История столицы Дагестана официально начинается в 1844 году. В 1857 году русское военное укрепление Петровское получило статус портового города Порт-Петровск, а название Махачкала появилось лишь в 1921 году, благодаря известному революционеру Махачу Дахадаеву. Его массивный памятник возвышается на площади центрального вокзала. При этом в раннесредневековых исторических хрониках, в частности, в летописях армянских историков, сообщается о поселениях на территории современной Махачкалы, относящихся к VII веку. Это неудивительно, учитывая то, что «дагестанский коридор» в цепи Великого Шёлкового пути был причиной извечной борьбы между персами, арабами, дагестанскими народами, а также гуннами и прочими кочевыми племенами.

Говоря о Махачкале, непременно нужно упомянуть о здешнем автомобильном движении. Если коротко, оно своеобразное. Малознакомому с местными правилами человеку сложно понять, как люди и машины понимают друг друга. Там, где нет светофоров, пешеходы не обращают внимания на ПДД, а машины даже не делают вид, что их соблюдают. Скорее всего, взаимодействие происходит на интуитивном уровне, ведь при таком хаотичном движении всего и вся, невозможно в конце концов не столкнуться в одну большую кучу. Но нет, негласный модус вивенди соблюдается и поддерживается непонятным разуму способом. В общем, из-за огромного количества автомобилей, сумбура на дорогах и своеобразной манеры вождения отдельных участников движения возникает желание вырваться на простор. И пусть горные дороги не отличаются особой широтой и комфортом, но сам факт прорыва из этого муравейника в мир, где властвуют лишь могучие природные стихии, освобождает сознание из тисков замкнутого пространства.

Мемориальный комплекс-музей «Ватан». Гунибский район

Впрочем, если есть желание всё же задержаться в городе, то всегда можно найти немало интересных мест. Здесь есть музей изобразительного искусства, исторический, архитектурный и ещё не менее десятка музеев различной направленности. Национальная библиотека имени Расула Гамзатова – масштабный многофункциональный объект для проведения всевозможных культурных мероприятий. А недавно был построен красивый и уютный Театр поэзии, где выступают поэты, литераторы и артисты не только из Дагестана, но и со всей страны. Кроме того, в Махачкале немало частных художественных галерей, есть литературные клубы, несколько крупных театров. Кстати, театры в Дагестане особенно популярны. Как известно, в республике проживает много народностей, и практически у каждой из них есть свой национальный театр. Самые крупные – это Русский, Аварский, Кумыкский, Лезгинский, Даргинский и Лакский. Вообще, национальная тема здесь одна из самых щепетильных, однако родственное происхождение дагестанских народов, общая религия и пребывание республики в составе Российской Федерации определяют основы взаимного сосуществования и формируют кодекс общественных отношений. Ещё одним скрепляющим фактором является русское население, в советское время сыгравшее огромную роль в становлении местной экономики и заметно повлиявшее на индустриальное, культурное и образовательное развитие региона. Несмотря на постепенное сокращение численности русских, Дагестан остаётся родиной для более чем ста тысяч человек этой национальности. В Махачкале проводят службы два православных храма. И хотя в Дагестане четырнадцать государственных языков, между собой представители разных народов всё равно говорят на русском, да и преподавание в городских школах и вузах тоже ведётся на этом языке.

В ГОРЫ. 2354 МЕТРА НАД УРОВНЕМ МОРЯ

Ехать всегда тяжелее, когда вектор движения направлен вверх. Каждый метр в горах запросто можно засчитывать за десять, а то и за двадцать на равнине. Чувствуется сопротивление не только самой дороги, но и окружающей природы – горного разреженного воздуха, палящего солнца и порывистого ветра.

Наш УАЗ-469 1971 года рождения, не одно десятилетие посвятивший службе отечеству в качестве передвижного пункта связи, вёз нас по дороге к Верхнему Гунибу – важнейшему историческому месту в судьбе Кавказа и всей России. Именно здесь летом 1859 года были окружены остатки отряда знаменитого имама Шамиля и официально завершилась Кавказская война. Перед нами узкие тропинки, круто устремляющиеся вверх. Спешившиеся всадники, держа коней под уздцы, поднимались по ним высоко в горы. Непонятно, как тут можно было удержаться на ногах, не то что вести за собой навьюченных оружием лошадей. Мы не стали повторять этот невероятный путь на колёсах, хотя наш железный конь в период военной службы не раз участвовал во всевозможных горных ралли. Да и сейчас в его салоне вместо задних сидений, там, где когда-то была аппаратура связи, установлены две обыкновенные сосновые доски, на которых размещаются члены экипажа, а пилот внедорожника, молодой горец Даниял всегда уверено ведёт автомобиль к намеченной цели.

И вот мы выходим на Царскую поляну, где более полутора столетий назад в ожидании Шамиля разбил лагерь главнокомандующий русскими войсками на Кавказе князь Барятинский. Осмотрев поляну и заросшие травой земляные насыпи, на которых сидели за трапезой офицеры, мы подошли к берёзовой роще. Да, в горах Дагестана растут берёзы! Точнее, редкий вид берёзы Радде, занесённый в российскую Красную книгу и названный в честь русского географа и натуралиста Густава Ивановича Радде. Кстати, чуть выше находится пансионат с тем же названием, а ещё выше, на другой вершине – детский пульмонологический санаторий «Верхний Гуниб». Особенности климата в этом горном крае предопределили место его строительства. По мнению медиков и отзывам пациентов, сама природа успешно борется здесь с таким трудноизлечимым недугом, как астма. По количеству солнечных дней в году, по среднегодовой температуре и даже по скорости ветра Верхний Гуниб превосходит такие курорты, как Абастумани в Грузии, Теберда на Северном Кавказе и швейцарский Давос. Здесь же неподалёку стоят знаменитая беседка Шамиля, где один на один встречались предводитель горцев и главнокомандующий, и камень, на котором молился имам, собираясь в свой последний, как он полагал, путь…

Дороги, словно многочисленные ручьи, бегущие с разных сторон,

уходили вдаль, каждая к своей цели

Памятник «Белым журавлям» в селе Гуниб

«Спуск наверх». Странное природное явление или оптическая иллюзия?

Семейство оленей в заповеднике в Верхнем Гунибе

Мы слышали, что в этих местах водится немало живности. И действительно, нам довелось увидеть тут и оленей, и белок, и даже журавлей. Правда, журавли были ненастоящие, они составляли часть мемориальной композиции, посвящённой солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне, и символизировали павших на поле боя героев. Устремлённый ввысь, стоящий на краю крутого обрыва памятник был сооружён по мотивам знаменитой песни поэта Расула Гамзатова и композитора Яна Френкеля «Журавли». Мемориал так и называется – «Белые журавли».

Внизу на плато раскинулось просторное село. Дороги, словно многочисленные ручьи, бегущие с разных сторон, уходили вдаль, каждая к своей цели. По одной из них мы двинулись вниз, плавно огибая повороты горного серпантина. Добравшись до районного центра, мы сделали небольшую остановку. Заканчивалось время пятничной молитвы. Люди, выходя из мечети, заполняли главную площадь села. Здесь же, на площади, сосредоточились и все основные учреждения Гуниба: местная администрация, суд, банк, магазины. Рядом с входом в администрацию установлены портреты с изображениями героев Советского Союза и России – уроженцев Гунибского района. Среди них капитан третьего ранга подводник Магомед Гаджиев, лётчик-испытатель Магомед Толбоев и другие. Кстати, в Гунибе родилась и известная советская писательница Ольга Дмитриевна Форш, автор романов «Современники», «Михайловский замок», «Сумасшедший корабль» и «Ворон». Немного отдохнув, мы понеслись дальше, ощущая дорогу всеми четырьмя лапами. Да, это не поездка по асфальту на городском кроссовере – это реальный extreme trip, буквально по краю пропасти…

ЗАГАДКИ ДРЕВНИХ ГОР



Направляясь в соседнее село, расположенное в шести километрах от Гуниба, мы заметили скалу, в лоно которой, казалось, была впечатана исполинская фигура. Её облик больше напоминал стража гор, чем просто игру линий и разломов недоступных кряжей. Согласно легенде, Прометей был прикован Гефестом в горах Кавказа. Одна из версий участи великого титана, изложенная Кафкой, буквально гласит: «…Истерзанный Прометей, спасаясь от орлов, всё глубже втискивался в скалу, покуда совершенно не слился с ней».Воображение рисовало фигуру Прометея…

Добравшись до села с необычным названием Чох-Коммуна, мы отдохнули и пообедали. Стоит отметить, что традиционная горская кухня не так уж разнообразна и изысканна, но очень вкусна и питательна. И это именно то, что необходимо в здешних условиях.

Одно из самых распространённых блюд аварской кухни – это хинкал. Замешенное на кефире тесто режется на равные куски и варится в кипящей воде строго определённое время, что позволяет тесту приобрести пышность. Сваренные горячие хинкалины подаются с варёным, сушёным или обычным мясом, с колбасой, солёным сыром, с чесночными приправами разного вида и наваристым бульоном. Ещё можно отметить курзе. Это что-то вроде пельменей, только оригинальной лепки. Подаётся курзе также с жидкими приправами или поливается слабым раствором уксуса, что придаёт особый вкус мясу.

Старые трактора при въезде в Чох

Праздник День Чоха. Чохцы и гости села пробуют местный напиток

И только в этих краях готовятся удивительные по консистенции и вкусовым качествам ботиши. Их делают из особого сухого, без капли жидкости, творога, являющегося начинкой для тонко раскатанного теста. Готовые ботиши мажут сливочным маслом и посыпают толокняной мукой, подавая их на большом блюде. Тянущиеся, с нежным вкусом, они в прямом смысле тают во рту.

Из сладких блюд варят несколько видов халвы – натух и бахух. И если первое блюдо чем-то напоминает татарский чак-чак, то второе не имеет аналогов. Чтобы приготовить эту халву, местные хозяйки прикладывают немало труда – массу из муки, мёда и других ингредиентов необходимо непрерывно помешивать на медленном огне костра. Тёплую, мягкую халву, в которую добавляют грецкие орехи, подают со свежеприготовленной аппетитной лепёшкой. В Чох-Коммуне растут почти все известные нам фрукты, овощи и ягоды. Местные жители заняты выращиванием скота, разведением пчёл, садоводством и обработкой камня. Тут есть своя школа, где, кстати, преподаёт русская учительница, в совершенстве владеющая достаточно сложным в произношении аварским языком. Название Чох-Коммуна придумали переселенцы из большого села Чох, во времена советской власти построившие на этих землях одно из первых в горном Дагестане коллективных хозяйств.

После отдыха и глотка холодной родниковой воды, мы вновь вернулись к нашему УАЗу-ветерану и продолжили путь. Надо сказать, славный представитель Ульяновского цеха незаменим в горах. Здесь это один из самых популярных видов транспорта, за исключением, быть может, только японских внедорожников. Проехав старинное аварское село Чох, мы поднялись в гору, чтобы увидеть расположенный на её вершине музей-крепость «Ватан».

Мемориальный комплекс-музей «Ватан». Вид издалека

Больше двухсот лет назад в этих местах произошло грандиозное сражение между армией персидского полководца Надир-шаха и объединёнными войсками горцев под командованием аварских ханов и лидеров Андалала (вольное общество, локализирующееся в основном на территории нынешнего Гунибского района). «Гроза вселенной», как именовали на Востоке владыку из династии Каджаров, завоевав весь Иран, нанеся поражение туркам, овладев Кабулом и столицей Великих Моголов Дели, выступил против Дагестана. Однако тут в горах он встретил яростное сопротивление и был наголову разбит организованными отрядами горцев, многократно уступавшими ему в численности и вооружении. Используя знание местности и партизанские приёмы, горцы победили одну из самых грозных армий тех лет. «…Здесь, в Андалале, – писал русский резидент Колушкин, – с ними (каджарами) расправились как нигде». Количество погибших исчислялось десятками тысяч. По преданию, ещё много лет на землях в окрестностях Чоха ничего не росло из-за рек крови, пролитой в том ожесточённом сражении.

Осмотрев мемориальный комплекс «Ватан» и артефакты тех лет, оставив запись в журнале для гостей, мы спустились в низину к реке. Пока мы ужинали, купались в холодной речке, наблюдали за тем, как хозяин на мельнице готовил урбеч (жидкая густая масса из льна, орехов, абрикосовых косточек, смешанная с мёдом и сливочным маслом), «железный конь» отдыхал, восстанавливаясь после напряжённого дня. Добираться обратно пришлось почти в полной темноте…

РЯДОМ СО ЗВЁЗДАМИ



Ночью в горах звёзды светят особенно ярко. Небо становится ближе, глядя на землю мириадами сверкающих глаз. Здесь можно изучать астрономическую карту во всём её великолепии и многообразии. Довелось нам увидеть и звездопад. Сонмы искромётных стрел, выпущенные из лука неведомого небесного стрельца, устремлялись вниз, в направлении крутых горных склонов, светящимся каскадом осыпаясь на землю. И посреди этого всеобщего движения неподвижно сияла одна звезда, как нам казалось, мистически связанная с этим горным краем…

Утром мы вернулись в Чох, где в это время начинался праздник – День села. Вдоль дороги развевались флаги ярко-красного цвета, символизирующего у аварцев огонь, силу, радость, мужество, жизнь – в общем, всё важное и позитивное. Въезд в село из-за большого количества гостей был закрыт, поэтому у дороги скопилось огромное количество машин – от небольших «приор» до огромных внедорожников. Оставив УАЗ у обочины, мы отправились в село пешком.

Горный водопад недалеко от Чох-Коммуны. Устремляясь с гор,

вода впадает в реку Каракойсу (ЧIегIер ГIор — авар. «Чёрная река»)

Аварский танец на сельской площади

Дойдя до площади, где находились мечеть, сельсовет и гастроном, мы с другими гостями уселись на годекане в ожидании торжественной части мероприятия и концерта. Большое впечатление произвели национальные танцы, а также местная кухня, которой нас угощали на каждом шагу. Гуляя по узким улочкам села, вьющимся от дома к дому как серпантин, мы слушали рассказы местных жителей о происхождении Чоха. В раннем Средневековье несколько сёл объединились в одно большое поселение, что и отразилось в его названии («чох» по-тюркски значит «большой»). По другой версии, название происходит от аварского слова «чIчIовух», означающего место остановки каравана и ночлега. Но так или иначе, согласно археологическим данным, люди жили здесь около десяти тысяч лет назад (в эпоху мезолита), что и делает это место древнейшим человеческим поселением в Европе, известным в научном мире как Чохская стоянка. На фасадах старинных домов можно встретить надписи на арабском языке, древние узоры на камнях, напоминающие солярные знаки, которые символизируют в народной мифологии вечное движение, жизнь, процветание, путь к солнцу, созидание. Сюда часто приезжает известная художница Клара Филипповна Власова, москвичка, влюблённая в это горное село и купившая здесь дом. Сама себя она в шутку называет «чохнутой» – потому что больше всего любит рисовать Чох. Вообще, люди здесь очень гостеприимные и интеллигентные. Здешняя природа насыщена натуральными дикими красками, пьянящими ароматами растений и цветов, неимоверно чистым горным воздухом и волшебным небом, усыпанным россыпью ярчайших звёзд.

С ГОР НА РАВНИНУ



Назад в город мы возвращались неохотно. Горы, подобно магниту, не отпускали, притягивая к себе. Но делать нечего, впереди нас ждал самый южный и самый древний город России – Дербент. Возвращались мы на уже знакомом транспорте – старой «десятке», которой управлял пожилой таксист Нурислам, прежде довозивший нас до Гуниба. Несмотря на почтенный возраст таксиста, его манере водить могли бы позавидовать молодые гонщики.

На одном из спусков произошёл забавный случай: Нурислам остановил «десятку» и попросил нас выйти из машины. Мы вышли. Вышел и он, заглушив мотор и переключив рычаг КПП на нейтралку. По всем законам физики автомобиль должен был сразу же двинуться вниз, однако, к нашему изумлению, «десятка» задом попятилась вверх. Водитель бежал рядом с самопроизвольно двигавшимся авто и махал руками, что-то объясняя. Затем он прыгнул за руль, и машина продолжила восхождение. Мы даже сняли это природное чудо на видео. Хотя чудо это или оптическая иллюзия, разобраться нам так и не удалось. По пути иногда встречались военные блокпосты, что напоминало о другой реальности кавказской жизни, составляющей её проблемную сторону. Впрочем, в последние годы ситуация с безопасностью в республике заметно улучшилась, несмотря на информацию негативного характера, нередко появляющуюся в СМИ.

Древнее иранское кладбище на окраине Чоха

Стена дербентской крепости Нарын-кала

С первыми лучами солнца мы подъезжали к Дербенту. Дорога проходила параллельно берегу моря, всего в нескольких километрах от него. На протяжении всего пути попадались торговые лавки, в которых продавали арбузы, дыни, виноград, хурму, инжир и восточные сладости. Въехав в город, мы сразу повернули в его старую часть, проскочив через каменную арку, представлявшую из себя сооружение давно ушедших веков. Официально Дербенту две тысячи лет. Историки и археологи утверждают, что история Дербента своими корнями уходит к поселению пятитысячелетней давности и что он связан с куро-аракской культурой, а это ни много ни мало период от 4000 до 2200 лет до н. э. Древний город входил в многоплеменное государство Кавказская Албания. Здесь, на этой земле в разные периоды пересекались интересы ведущих мировых держав – Парфии, Ирана, Турции, России. За обладание Дербентом боролись скифы, хазары, тюрки, гунны, авары. Дербент, или Дарбанд, название которого переводится с древнеперсидского как «Закрытые врата», известен ещё и старинной крепостью Нарын-Кала (Солнечная крепость). На территории крепости находится множество памятников средневековой архитектуры, руины древнейших зданий, развалины шахского дворца и крестово-купольная церковь V века.

По пути к крепости нам повстречалось несколько свадебных кортежей, спешивших подняться к самой древней достопримечательности города, где местные фотографы устраивали одну фотосессию за другой. У входа в Нарын-Калу, как и положено, стояла пара белых лимузинов, один из которых, Mercedes, украшенный сверкающими стразами, выглядел экзотикой не только для нас, туристов, но даже для местных жителей. Вообще, свадьба в Дагестане, а тем более в южной его части, отличается особым колоритом, смешением восточных традиций и западной моды, особенно в том, что касается нарядов, ювелирных украшений и прочих аксессуаров. Как правило, современные свадьбы проводятся в банкетных залах, ресторанах, реже – в шатрах или домах. Празднество сопровождается как национальной, так и обычной эстрадной музыкой. Подаются десятки видов блюд и напитков. В Дербенте посещение крепости Нарын-Кала в день свадьбы давно стало традицией. Кто знает, быть может, это перекликается с романтической версией происхождения её названия – по имени любимой жены шаха Нарын, что означает «прекрасная», «солнечная».

Город Дербент и Каспийское море с высоты стен древней крепости

Осмотрев древние памятники, местный музей и обойдя вдоль и поперёк крепость с её полуподземными ходами, лабиринтами и банями, мы отправились в ближайший ресторан, чтобы, пообедав и напившись местных напитков, среди которых абсолютными лидерами являются айран и травяной чай, выехать в направлении аэропорта. Время вполне позволяло вовремя добраться до пункта назначения, но непредвиденная пробка в районе Манаса чуть было не изменила наши планы. Опаздывать было нельзя, отпуск заканчивался, неотвратимо приближались рабочие будни. Султан, наш друг и по совместительству водитель машины, вынужден был свернуть с трассы на второстепенную дорогу, ведущую прямиком к аэропорту. Стрелка спидометра подрагивала на отметке 140 км/ч, сквозь сумерки просвечивала кромка морского берега, застроенная коттеджами и базами отдыха. Вот уже показался монумент в виде списанного Ту-134, а налево от него – последний отрезок дороги, ведущей к махачкалинскому аэропорту имени дважды героя Советского Союза Амет-хана Султана. Кордон из полицейских мы проехали без остановки, благодаря особым номерам, принадлежавшим прежнему хозяину автомобиля, быстро припарковались, прошли регистрацию и стали ждать посадки. Теперь можно было спокойно выдохнуть и подвести итоги нашего автопробега по Дагестану. Накопившаяся за время похода усталость вынудила рассудок уступить место эмоциям, бушевавшим внутри после удивительных и таких разнообразных впечатлений подаренных нам Страной гор.

Автор: Марат Шахманов

Фото: Егора Власова