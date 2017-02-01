Команда самиздата «Батенька, да вы трансформер» отправилась в Хакасию, чтобы найти легендарную Кашкулакскую пещеру, известную в народе

как Обитель чёрного дьявола

Перед вами история о шаманах, дьявольских испытаниях, безумной любви и о том, как экспедиция на подготовленных внедорожниках превращается в автопробег на красной «семёрке» девяносто третьего года. Изложить все подробности путешествия в рамках одной статьи вряд ли удастся, поэтому для передачи эмоций мы решили представить этот текст в форме дневниковых записей.

ГДЕ-ТО В БОГОМ ЗАБЫТОЙ ГЛУШИ

Закрой на секунду глаза, и увидишь, как старенькие красные «Жигули» седьмой модели мчатся по серпантину, поднимая клубы пыли. Закрой глаза снова. Там, в Аскизе, лицо беспомощного шамана выражает усталость и страх. Он забыл русский язык и не может найти ответы на главные вопросы. Снова и снова закрывай глаза. Лошадиные табуны летят по предгорьям, обгоняя новосибирский трамвай номер тринадцать, чтобы исчезнуть в иссиня-чёрном мареве Красноярского водохранилища. Мир сужается до прогорклого чада далёкой бильярдной «Старый Филин». На горную реку Малая Сыя спускается туманный рассвет… Стоп.

ВОРОТА СИБИРИ

Мы стоим около высокого проволочного забора и смотрим на ожившие картинки любимых антиутопий. Заринский коксохимический завод, словно Мордор, пылает где-то позади. Через несколько минут из темноты вылетит «буханка» с тремя одинаковыми охранниками, перекачанными мистерами Смитами, в омоновском камуфляже. Им даже не придётся бить нас, чтобы мы поскорее убрались восвояси, выжав последний вздох из английского внедорожника. Ещё через пять минут Land Rover Defender, отравленный бодяжной зауральской соляркой, заглохнет в пятый и теперь уже последний раз. Попытки спасти его не прекращались на протяжении всей нашей экспедиции. Но здесь, на самом краю земли, мотор остановился. Далёкий свет выскользнет из чёрной стены и возьмёт нас в кольцо. Каждому, кто был на пустой ночной дороге, известно, как это бывает. Чей-то ВАЗ медленно проедет мимо. Водителя не видно, но тяжёлый взгляд, направленный на наш экипаж, застрявший на дороге, можно почувствовать кожей. Тогда мы не успеем ничего понять. Прежде чем мы достанем трос и покатимся следом за проверенным многими экспедициями Батенькамобилем Toyota Hilux, всё стихнет, и ВАЗ растворится во тьме.

НОВОКУЗНЕЦК

В тысяче километров от сибирской столицы, проболтавшись полночи на тросе, мы въезжаем в новокузнецкий дождь. Он барабанит по невыспавшемуся новокузнецкому трамваю, по разбитому новокузнецкому тротуару, по пластмассовой облицовке круглосуточного новокузнецкого магазина, где новокузнецкая женщина отдирает ножом акцизную марку от бутылки игристого с названием Vogue, чтобы, продав эту бутылку, не столкнуться с проблемами, которые может создать новокузнецкая полиция. Где-то здесь, в районе новокузнецкого вокзала, бродит грустная новокузнецкая проститутка К-700, получившая такой никнейм из-за своей внушительной промышленной внешности. Утром мёртвый Defender отвезут на эвакуаторе в Новосибирск, а мы останемся с новокузнецким дождём и лёгким привкусом Vogue во рту. Тьма отступила, мы выбрались с ночной трассы, но выбраться из Новокузнецка, кажется, невозможно. Ещё через день мы сойдём с ума и купим у узбека Давида «Красную ракету» – ВАЗ-2107 1993 года выпуска – за тридцать пять тысяч рублей. Это дешевле, чем арендовать на десять дней какой-нибудь VW Polo.



Так мы оседлали бешеного скакуна из новосибирских легенд. Жигули «семёрка». Название – словно марка пива, второго по крепости в линейке, уступающего только «девятке». Подробности биографии зверя были туманны. Шесть лет на штрафстоянке – то ли за неуплаченный кредит, то ли (если судить по ультрафиолетовой подсветке салона) за торговлю наркотиками. Возможно, внутри кого-то убили, а может быть, это была естественная смерть. Давид налепил на заднее стекло большие белые буквы: «Строительство дач и бани». С этой надписью мы доехали до самой Москвы.

АЛТАЙ

Радиоприёмник не работает, но этого и не нужно, потому что развлечений хватает. Запах бензина опьяняет и успокаивает. Разомлев за день под палящим солнцем, ночью всё равно начнёшь ёжиться от холода. На скорости в сто километров в час колючий ледяной воздух проходит через щели автомобиля, чтобы выйти через решётку обдува прямо в салон. Решётка не закрывается, её можно только открыть сильнее. Говорят, что на зауральских дорогах стреляют и вообще творится всякий беспредел, но «Красной ракете» это не грозит – в ней гораздо проще умереть от холода, страха или зависти к тем, у кого в салоне есть хотя бы электронные часы.

Подступы к местному «Оку Саурона» перекрыты колючей проволокой.

Впрочем, это всего лишь нефтеперегонка

САЯНО-ШУШЕНСКАЯ ГЭС

В «Красной ракете» ужасный беспорядок. Прошлая ночь выдалась непростой. Хорошо, что в предгорьях Енисея нет ДПС. Здесь можно встретить только местных жителей с автоматами. Сначала той ночью нам подсказывали дорогу отзывчивые саяногорские путаны. За пару сигарет они рассказали гораздо больше, чем мы хотели узнать. Отзывчивые путаны показали на восток.

Хлещет дождь – постоянный спутник экспедиции. Машины летят по серпантину. Справа из тумана выплывают отвесные скалы. Слева дорога проходит над тёмной водой. Через минуту всё стихнет. Почти перестанет лить дождь, перестанут реветь моторы. Привлечённые невиданным зрелищем, мы остановим машины на полдороге. Вибрация смешивается со светом жёлтых и синих огней. Монструозная Саяно-Шушенская ГЭС – символ схватки людей с природой – теряет в этом тумане всё человеческое. Если подъехать к ГЭС чуть ближе, автоматчики, не менее отзывчивые, чем путаны, расскажут, что лучшее место для ночлега – это Саяно-Шушенское море, куда можно добраться, переехав на противоположный берег Енисея. Где-то недалеко отсюда, в ссылке, неустанно боролся Ленин.

На часах полночь, и наши моторы несут нас дальше с энергией комсомольских первопроходцев. Асфальт сменяется привычной щебёнкой, мы поднимаемся вверх, опускаемся вниз – и так до бесконечности. Просеки, спящие лесовозы, странные группы авто – по пять-семь машин без признаков владельцев – и снова горы. Кошмарный сон лесника, увиденный агентом Малдером, тянется на протяжении пары часов. Кажется, мы просто заблудились. Дорога заканчивается обрывом. Над ним могильная плита: Кутепов Сергей Владимирович.

«А если бы время повернуть вспять», – вздыхает эпитафия. Матерясь, мы разворачиваемся и едем назад. На часах около трёх, всего через полчаса дьявол перестанет играть с нами и выпустит на волю, к Енисею.

Енисей тщательно охраняет свои края от злых помыслов и недобрых духов

КАШКУЛАКСКАЯ ПЕЩЕРА

По пустынной трассе А-161, ведущей из посёлка Аскиз на север, через каждый километр – поклонные столбы. На них повязывают ленточки в знак уважения. Столбы чередуются с каменными плитами, стоящими то тут, то там. Это и есть курганы, могилы великих мертвецов, святыни. Их в Хакасии очень много: по разным оценкам, от тридцати трёх до ста пятидесяти тысяч. Мы молчим. У всех пересохло в горле от волнения. Совсем скоро мы подъедем к селу Малая Сыя, где нас ждёт местная шаманка и где начинается участок бездорожья, ведущий к Обители чёрного дьявола – цели нашей экспедиции. После всего пережитого и стольких роковых моментов, грозивших провалом, последние километры перед заветной целью кажутся сном.

Весь наш скептицизм растворился после недели в дороге и нескольких бесед с местными жителями. Невольно начинаешь принимать мироощущение здешних мест. Увидев недалеко от дороги очередной поклонный столб с яркими ленточками, останавливаемся и как умеем проводим обряд путника – повязываем свои ленточки и обходим камень несколько раз по часовой стрелке.

Шаманка Татьяна Кобежикова говорит: каждый, кто придёт в пещеру, вынесет из неё в два раза больше того, с чем пришёл. Поэтому нельзя идти туда с плохими помыслами.

«Красная ракета» удивительным образом преодолевает брод за бродом, юрко выпрыгивая из колеи и не позволяя «хайлаксу» вырваться вперёд. Однако вспоминая лифтованную «буханку» с помятыми боками во дворе шаманки, мы решаем оставить «Ракету» в кустах перед следующим сложным участком и всемером забираемся в Toyota. Вот где настоящий тимбилдинг! Последние два километра обошлись нам всего лишь оторванной защитой днища и липкой болотной жижей на сиденьях и за ушами. И вот он – вход в Обитель чёрного дьявола.

Огромный сталагмит в центре чёртовой пещеры то и дело бликует от света семи фонарей. Сталагмит растёт из земли, словно корень народа и культуры, словно фаллос, что-то среднее между эросом и дьяволом, ведь вся Хакасия – это степи, по которым разбросаны такие «фаллосы».

В царстве сталагмитов сгинул последний отряд партизан-белогвардейцев

Пещера погружена в сырую тишину, закалённая не одним тысячелетием жертвоприношений и шаманских обрядов. Мы скользим по сырым грязным камням, хватаясь за всё, за что только можно схватиться, свет семи дешёвых фонариков в слепом остервенении пытается выкрасть у тьмы последнюю надежду. Экскурсоводы Малой Сыи любят смаковать историю о безымянных студентах, в далёких шестидесятых съехавших в пещере с катушек. Какие-то учёные даже проводили здесь исследования, но ни к чему не пришли: беспричинный страх охватывает посетителей пещеры из-за неизвестно откуда появляющегося инфразвука.

Тусклый истрёпанный свет фонарей проникает в центральный зал. Громко капает известковая вода. Под этот же звук хакасы совершали жертвоприношение «таг тайыг» – ежегодное летнее посвящение духам горы (с незапамятных времён на заклание приносили молодого барашка, чтобы умилостивить родового духа, Чёрного шамана). Под те же звуки приносили жертвы новому времени: в Обители чёрного дьявола прятался последний партизанский отряд белогвардейцев под командованием народного героя атамана Соловьёва. Здесь расстреливали красных. Неподалёку убит и сам героический атаман.

Фонарик выхватывает последние обрывки действительности. Ритуальный полок со следами приношений: монеты, сладости, какой-то мусор. На неровной стене над алтарём, прямо в камне, вырезано слово. Вот с чего всё началось. Надпись-разгадка. Неизвестный посетитель Обители чёрного дьявола крупно вырезал здесь слово «Любовь».