Снегоходы и сайды. Новинки зимнего и летнего сезонов 2017 года от компании Polaris

Компания Polaris, выпускающая вездеходную технику для серьёзной работы и активного досуга, представила новинки зимнего и летнего сезонов 2017 года

Главной новинкой 2017 года среди снегоходов Polaris стала модель 800 PRO-RMK 174, которая благодаря длинной гусенице с развитыми грунтозацепами в три дюйма отлично справляется с любым зимним покрытием.

СНЕГОХОДЫ ДЛЯ СКЛОНОВ И ТЯЖЁЛОГО СНЕГА СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ГУСЕНИЦЕЙ

Polaris 800 PRO-RMK 174 весит 199 кг и является самым лёгким снегоходом среди 174-дюймовых конкурентов. Привод гусеницы цепной, с задней подвеской Axys. Конструкция полозьев гусеницы легче и прочнее, чем у предшественников. Благодаря этим качествам снегоход точно реагирует на перенос веса пилота, легко поднимает переднюю часть при выходе на снежный наст и лучше управляется при разгоне. Этому способствует и запатентованная передняя подвеска Axys с коваными А-образными алюминиевыми рычагами и настраиваемыми амортизаторами Walker Evans. База лыж может меняться в диапазоне от 39 до 41 дюйма. В комплект снегохода входят три сумки – на руле, под сиденьем и на туннеле. Большой дисплей интерактивного информационного центра способен сообщаться с мобильным телефоном пилота, показывать уведомления о входящих вызовах или тексты сообщений и отображать уровень зарядки аккумулятора и силу сигнала. Есть возможность спланировать маршрут поездки, сохранить его в виде файла GPX и передать на дисплей через интерфейс USB.

Благодаря передней подвеске Axys снегоход точно реагирует

на перенос веса пилота

Другая модель снегохода – 800 PRO-RMK с гусеницей длиной 163 дюйма – тоже получила трёхдюймовый зацеп и цепной привод, а также продвинутые интерактивные дисплеи. В случае если снегоходы моделей 163 комплектуются обычными гусеницами с зацепом 2,6 дюйма, вместо цепного используется необслуживаемый зубчатый ременный привод Quick Drive, который имеет сниженную на 21% инерцию вращающихся частей и меньшее усилие подъёма передней части (на 2,25 кг). Двухтактный двигатель 800 Cleanfire HO укомплектован облегчённым коленвалом и электрическим масляным насосом. Обе модели могут быть окрашены в яркие современные цвета, а отделка Titanium дополнена вставками Lime Squeeze или Orange Burst.

Форма силовой схемы снегохода тяготеет к треугольнику – простой

геометрической фигуре, обеспечивающей максимум прочности

Но зима с её снегом и холодами обязательно пройдёт, и наступит время весенней распутицы, а за ним – жаркие летние маршруты. Polaris позаботился и о поклонниках колёсной техники, предложив на лето 2017 года интересные модели сайдов.

POLARIS RZR XP 1000. ПОЛЁТ НАД БОЛОТОМ

Сто десять лошадиных сил и пять с половиной секунд до сотни – гоночные показатели. Супермощный сайд Polaris RZR XP 1000 готов и к скоростному заезду, и к преодолению тотального бездорожья.

Во времена паровозов фраза «открутить на полную» означала открыть клапан регулятора пара до упора. При этом машина, независимо от того, был ли сзади прицеплен состав, буксовала несколько десятков метров, а затем стартовала очень быстро и эффектно. Примерно так же ведёт себя вездеход Polaris RZR XP 1000 EPS High Lifter – стоит только до упора нажать педаль газа. Паровозная тяга фирменного литрового мотора ProStar 1000 делает разгон стремительным и на твёрдом грунте, и в вязкой глине. Главное, чтобы хватило сцепления зубастым 29-дюймовым колёсам.

Конечно, таскать тяжёлый состав или прицеп High Lifter вряд ли сможет, хотя в списке опций фаркоп значится. Зато он отлично выскакивает из топких засад, куда сам и забирается в тех редких случаях, когда не хватает скорости, сцепления колёс и ходов подвески, чтобы преодолеть сложный участок с разгона. Ведь для уверенного штурма препятствий у этого сайда есть всё, что только можно придумать – мощная тяга, супердлинноходная (406 мм впереди и 470 мм сзади) подвеска с изогнутыми нижними рычагами, в меру жёсткие регулируемые пружины с амортизаторами Walker Evans, не препятствующие артикуляции, но отлично противостоящие кренам. И, наконец, продуманная защита водителя, пассажира и силового агрегата от воды и брызг – три шноркеля систем воздушного питания мотора, вентиляции и охлаждения ремня вариатора, выведены сзади кабины выше головы водителя. Залить, конечно, можно и их, но только в ситуации, когда сам пилот будет готов с головой окунуться в подводно-водолазные эксперименты.

Несколько первых метров сайд, словно мини-катер, уверенно рассекает поверхность воды

В случаях с разумными глубинами и на чистой воде несколько первых метров сайд уверенно рассекает поверхность, словно мини-катер, и лишь потом начинает нащупывать дно передними колёсами. Причём первые мгновения пластик днища работает как лодка, оберегая ноги и нижнюю часть тела водителя от мгновенного намокания. Этим High Lifter заметно отличается от квадроцикла, где к приёму ванны нужно готовиться ещё до момента погружения.

Ничуть не хуже High Lifter ведёт себя и в болоте, где на первый план выходят 110-сильный мотор и полный привод. Признаться, нащупывая предел проходимости, я несколько препятствий прошёл только на заднем приводе, и лишь полностью упёршись в завал из веток, подключил передний. Важно то, что у этого вездехода нет ни одного дифференциала в приводе колёс. То есть, единожды щёлкнув кнопкой подключения полного привода, вы сразу получаете максимум вездеходного потенциала. Единственный минус сверхмощного двигателя является продолжением его же главного плюса: увеличенный на низах крутящий момент при неаккуратном использовании газа провоцирует быстрый срыв колёс в пробуксовку и такое же молниеносное закапывание. То есть оперировать газом нужно аккуратно, полностью «откручивая» только при хорошем сцеплении с покрытием. На случай фатальных ошибок в траектории и переоценки своих возможностей есть высоко расположенная штатная лебёдка 4500 с выключателем на приборной панели. Её мощности хватает для эвакуации вездехода в любых условиях даже при выключенном двигателе.

Зато уж если сайд зацепится хотя бы одним колесом за твердь, то тут только держи и рули. Рулевое управление, кстати, с электроусилителем. High Lifter не только отменно подготовлен для грязевых процедур, но хорош и в динамичной езде с препятствиями. Жёсткая длинноходная подвеска в сочетании с мощным мотором и отличной развесовкой побуждают к прыжкам, которые на этом сайде получаются как-то сами собой, стоит лишь немного переборщить со скоростью. Поскольку силовой агрегат расположен поперечно за спинками сидений, вездеход не стремится в конце полёта клюнуть носом, и упражнение «правильное приземление» доступно даже новичку. Для защиты пилота и пассажиров предусмотрен не только мощный каркас, но и такая мелочь, как блокировка полного газа при непристёгнутом ремне безопасности. Казалось бы, зачем такие предосторожности, но с динамикой Polaris RZR XP 1000 EPS High Lifter они не выглядят излишними. Устойчивость в крутых поворотах, способность ходом преодолевать почти любое препятствие и значительные ускорения вполне способны выдернуть пилота из-за руля, ну или смыть его волной за борт. Для езды в тёмное время суток машина оборудована светодиодными фарами дальнего и ближнего света и диодными задними фонарями со стоп-сигналами. Электронная приборная панель помимо указателя скорости, счётчика моточасов и индикации включённой передачи отображает температуру мотора, режим привода и внешнего освещения.

Не забыли инженеры Polaris и о комфорте, если этот термин вообще применим к передвижению на подобном виде транспорта. Здесь есть зеркало заднего вида, герметичный бардачок и разъём дополнительного питания 12 В. Посадка за рулём приближена к автомобильной. В итоге руль стал ближе, что позволяет водителю дольше не уставать во время внедорожных баталий. Сиденья с ощутимой боковой поддержкой и легко моющейся обивкой в меру жёсткие и отлично демпфируют все моторные вибрации.

Подводя итог, надо признать, что Polaris RZR XP 1000 EPS High Lifter – вершина сегодняшней техники формата side by side. Вездеход предельно сбалансирован как по характеристикам двигателя и настройкам подвески, так и по уровню комфорта и внешнему оформлению, ведь даже оно работает на имидж настоящего покорителя бездорожья с большими возможностями. Понятно, что такая техника по определению не может стоить дёшево, и High Lifter подтверждает это предположение. Он дорог настолько же, насколько и удачен, поэтому при простом сопоставлении его характеристик с показателями конкурентов становится ясно, за что приходится платить.