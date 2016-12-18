Ford EcoSport получил в России новые «зимние» опции

Перечень «зимних» опций в EcoSport был расширен – теперь в стандартное оснащение модели, начиная с серии Trend Plus с двигателем 1,6 л, включена функция электрообогрева рулевого колеса.

Кроме того, в базовое оснащение Ford EcoSport 2017 модельного года в дополнение к уже имеющемуся USB-разъему, расположенному в нижней части центральной консоли и выполняющему функцию подзарядки и передачи данных, добавлен USB-разъем в потолочной консоли для подзарядки устройств с креплением на лобовом стекле.

Ранее в число «зимних» опций EcoSport уже вошли электрообогрев лобового стекла, электроподогрев передних сидений и боковых зеркал, а также дополнительный электрический отопитель салона и воздуховоды к ногам задних пассажиров.

Модель доступна клиентам в комплектациях Trend, Trend Plus, Titanium и Titanium Plus, в передне- и полноприводной версиях. Они оснащаются двумя вариантами бензиновых двигателей: Duratec 1,6 л мощностью 122 л.с. российского производства в сочетании с механической и автоматической коробками передач, а также 2-литровым двигателем мощностью 140 л.с. в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Двигатель объемом 1,6 л адаптирован для работы на бензине АИ-92.

Диапазон цен на EcoSport 2017 модельного года — от 902 000 до 1 205 000 рублей.