Объявлены новые цены на кроссовер SsangYong Actyon

Единственный агрегат, оставшийся у Actyon — 2-литровый бензиновый, мощностью 149 лошадиных сил, который будет работать в паре с шестиступенчатой механикой или с автоматом с аналогичным числом передач. Ранее у Actyon был еще и дизельный двигатель того же объема.

За базовую версию кроссовера теперь просят 1 169 000 рублей, а самый «богатый» Actyon будет стоить уже 1 990 000 рублей. В стандартное оснащение автомобиля входят ABS, EBD, круиз-контроль, подушка безопасности водителя, кондиционер, обогрев лобового стекла, боковые зеркала с электроприводом и обогревом. Такой автомобиль оснащается передним приводом и механической коробкой передач, а в самом дорогом исполнении автомобиль предложат только с полным приводом и автоматом.

В старших комплектациях появятся подушка безопасности переднего пассажира, боковые подушки безопасности, шторки безопасности, ESP, подогрев передних и задних сидений, подогрев рулевого колеса, климат-контроль, система помощи при трогании на подъеме, камера заднего вида, а также датчики света и дождя.

Ранее стали известны цены и на новый кроссовер SangYong, Tivoli, который тоже появится в России. Цена базовой версии кроссовера составит 999 000 рублей — за эти деньги предложат исполнение Welcome, с механической коробкой передач, кондиционером и АБС. За более продвинутую версию Original с автоматической коробкой передач и более богатым оснащением попросят уже 1 269 000 рублей. Здесь в списке оснащения появляются задние датчики парковки, подогрев передних сидений и аудиосистему. Однако даже в этом исполнении Tivoli оснащается только одной подушкой безопасности.