Chevrolet Tahoe не оставил альтернативы ищущим американский \»полноразмер\»

Полноразмерный американский внедорожник обязан быть вместительным, комфортным и брутальным… Третье поколение Chevrolet Tahoe дебютировало в 2007 году и, претерпев рестайлинг, осталось на конвейере по сей день.

Просторный и надежный внедорожник построен на глобальной платформе GMT900, которую он делит с близнецами GMC Yukon и Сadillac Escalade.

Chevrolet Tahoe проповедует простецкий подход во всем – от внешности до конструкции. Приверженность американцев к классическим вездеходным решениям определила долгий век этих машин. Рамный Tahoe имеет сзади неразрезной мост на пружинах и тягах, а спереди – независимую пружинную подвеску на двойных рычагах. Трансмиссия радует наличием полноценной пониженной передачи в раздатке (1:2.72), но привод на передние колеса организован с помощью многодисковой муфты.

Чемоданище.

Изъяв складные сиденья, багажник Tahoe можно использовать под гараж для Daewoo Matiz

Двигателей может быть два: бензиновая «восьмерка» 5.3 л мощностью 325 л. с. и 140-сильный турбодизель 4.2 л. Бензиновый V8 сам по себе достаточно надежен. Самый распространенный его дефект – износ шестерни распредвала, приводящей трамблер. При ремонте приходится заменять и втулки распредвала. А причина поломки – некачественное масло. Хотя производитель допускает эксплуатацию моторов на «минералке», сервисмены настоятельно рекомендуют использовать синтетический Mobil 5W30, с которым подобных проблем не случается. К слову, цепной привод распредвала у Tahoe «вечный» и может не потребовать замены даже после 300 000 км пробега. Другая, не менее распространенная проблема бензинового двигателя – течь охлаждающей жидкости из прокладок впускного коллектора. Их замена обойдется от 17 000 до 20 000 руб.

Континент. Водитель Chevrolet Tahoe ощущает себя Маленьким Принцем с собственной планетой и управляет ледником, двигающим земные пласты Не первый. Пассажиры второго ряда не стеснены в пространстве и могут ходить в гости на «галерку»

Дизель же чувствителен к плохой солярке, от которой «умирает» топливный насос высокого давления. Также при пробегах около 150 000 км типичен выход из строя вакуумного насоса, питающего регулятор турбины. Долговечность его внутренностей также зависит от качества масла и периодичности его замены. Кстати, допустимым считается расход масла около одного литра на 1500 км для дизеля и на 2000 км для бензинового мотора. Вообще двигатели Chevrolet Tahoe не склонны к перегревам, но их радиаторы необходимо раз в год продувать от скопившегося мусора. Не лишним также будет напомнить любителям ездить с пустым баком, что бензонасос Tahoe не любит работать посуху и быстро от этого сгорает.

Американский подход к организации сервисного обслуживания подразумевает регулярное шприцевание подвески, которое сильно увеличивает срок службы шарниров. Периодичность ТО для внедорожников Chevrolet – раз в 15 000 км пробега и не реже двух раз в год. Стоимость стандартного комплекса с заменой масла и фильтров двигателя окажется в районе 8000 руб. Более обширное обслуживание с заменой всех жидкостей автомобиля потянет на 20 000 руб.

Тяжелоатлет.

Единственным ограничением проходимости внедорожника может стать его вес Кочерга. Не ручка, но рукоять селектора АКПП так и просится в ладонь. На себя, вниз, стартуем! Люминесцент. Вакуумные лампы индикации приемника и климата ностальгически красивы

Версии Tahoe c автоматическим подключением переднего моста порой страдают закисанием моторчика привода фрикционной муфты, в то время как сама муфта, а также АКПП работают без нареканий. Замена масла в блоке фрикционов и коробке производится раз в 30 000 км. Два литра масла фрикционов плюс работа по замене обойдутся в 2400 руб.

Мосты, как и все агрегаты «американца», любят качественную смазку, без которой быстро «умирают» несущие большие колеса ступичные подшипники.

Среди прочих распространенных «болячек» Chevrolet Tahoe – коррозия проложенного по раме бензопровода, замена которого облегчит карман на 15 000 руб., и люфт сошки маятника. В зависимости от версии автомобиля ее стоимость может варьировать от 1500 до 8000 руб. Из-за высокой нагрузки хорошо работать тут будет только оригинальная деталь.

У Chevrolet Tahoe нет салонного фильтра. В результате со временем мелким уличным мусором неизбежно забиваются радиаторы отопителя и кондиционера климатической установки в салоне. Сложная и дорогая (порядка 20 000 руб.) процедура снятия всего торпедо и продувки радиаторов становится неизбежной.

Правильный ген.

Несмотря на кажущуюся гламурность, Tahoe – наследственный вездеход

Скроенный на американский манер, с классическим дизайном, Tahoe привлекает относительной простотой конструкции, достаточной надежностью и огромным салоном. Многолетняя отработанная технология обслуживания подобных машин, отсутствие по-настоящему проблемных узлов и невысокая цена на большинство запчастей делают Chevrolet Tahoe весьма привлекательным на вторичном рынке.



Мнение владельца. Сергей, Chevrolet Tahoe 2007 г. в., 5.3 л

Купил Tahoe в 2009 году двухлетним, с пробегом около 70 000 км. До этого ездил только на легковых автомобилях и принципиально хотел большой внедорожник с угрожающим видом. Когда впервые сел за его руль, понял – это мое! Что мне только про него не говорили – что в гараж не влезает (это правда), что расход невменяемый, что до люкс-сегмента он по отделке недотягивает… Но мне машина приглянулась и по комфорту, и по динамике. А расход… Если с каждого светофора «топить» (а срываться с места он умеет!), будет под 30 литров. Если же на трассе только слегка касаться педали – можно уложиться и в 11 литров на сотню. В салоне тишина, а места – хоть отбавляй! В дальних поездках автомобиль исключительно комфортен, причем и на втором ряду тоже. Подвеска мягкая.

Но на откровенное бездорожье я его не загонял ни разу – зимой через занесенную снегом лесную опушку однажды только пробрался.

Из поломок – вышел как-то утром, а он не заводится. Думал, ерунда. Оказалось, свернуло привод трамблера. Распространенная вещь, хорошо, что под окнами дома… Больше никаких проблем не было.



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