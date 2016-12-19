Volkswagen Tiguan будет выпускаться в 7-местной версии

Мировая премьера семиместной версии кроссовера VW Tiguan состоится на североамериканской автомобильной выставке в Детройте в январе 2017 года, а продажи новинки на приоритетных рынках Европы, Китая и США стартуют в конце следующей весны или в начале лета. Европейцам удлиненный паркетник будет известен под именем Tiguan Allspace (а не XL, как считалось ранее), а в Америке и Китае его предложат под названием Tiguan L без сложных дополнительных индексов и приставок, поскольку обычный «Тигуан» на этих рынках продаваться и так вроде бы не будет.

Компания Volkswagen также подтвердила, что колесная база версии Allspace вытянулась на 11 см, а в сочетании с удлиненным задним свесом общая длина автомобиля увеличилась аж на 22 см.

Дополнительное пространство позволило разместить в задней части салона третий ряд сидений, хотя места на галерке, скорее всего, хватит только для детей и подростков. Со сложенным третьим рядом Tiguan Allspace продемонстрирует одно из самых вместительных багажных отделений в своем классе.

Как и «младший» брат, удлиненный Tiguan построен на модульной платформе MQB. В Европе автомобиль будет предлагаться с широчайшей линейкой бензиновых и дизельных моторов объемом 1,4-2,0 л и мощностью от 125 до 220 л.с., в самых разных сочетаниях переднего и полного привода, механических КП и «роботов» DSG. Для США, вероятнее всего, уготованы лишь бензиновые 2-литровые турбированные варианты в двух-трех вариантах форсировки.

Приедет ли Tiguan Allspace в Россию, пока неизвестно. На нашем рынке продаются локализованные калужские «Тигуаны», а желающим приобрести непременно 7-местный кроссовер VW вскоре предложат полноразмерный паркетник Atlas. Что касается обычного Tiguan, то у нас эту модель будут продавать по цене 1 459 000 — 2 139 000 рублей без учета дополнительных опций.