В Петербурге открыты онлайн-продажи новых автомобилей УАЗ

Петербургский онлайн-автодилер Carmart открыл на своей площадке продажи новых автомобилей УАЗ.

Марка стала первым отечественным брендом, которая доступна в России для покупки в режиме онлайн. На выбранный автомобиль при необходимости можно будет оформить кредит, застраховать, а также оформить его доставку до дома или офиса.

Carmart предлагает покупателям три модели УАЗ – Патриот, Пикап и Хантер. Приобрести любой из автомобилей можно ни разу не появляясь в дилерском центре – это основной принцип работы Carmart. При этом стоимость каждой из трех представленных моделей УАЗ будет ниже, чем в автосалонах марки.

Онлайн-автодилер Carmart был открыт в ноябре 2016 года. Инвестором проекта выступил один из пяти ведущих автохолдингов Санкт-Петербурга – ГК «Максимум». Сейчас на площадке доступно 29 моделей новых автомобилей 6-ти брендов, дилером которых является «Максимум». Это Hyundai, Ford, Mitsubishi, Honda, Suzuki и УАЗ. Всего на Carmart представлено 800 новых машин и 250 автомобилей с пробегом.

— УАЗ силен своими корпоративными продажами, но мы сосредоточимся на индивидуальных покупателях, которые являются поклонниками марки, — говорит генеральный директор автохолдинга «Максимум» и Carmart Вадим Арустамян. – В наших планах реализовать 100-150 автомобилей УАЗ в следующем году, что составит около 15% от общего объема продаж Carmart.

В Санкт-Петербурге УАЗ входит в 15 ведущих брендов по итогам 10 месяцев 2016 года. За этот период продажи марки выросли на 6%. Самой популярной моделью является Патриот, на который приходится около половины от всего объема продаж марки на петербургском рынке.

Напомним, что Carmart предоставляет полный цикл покупки автомобиля — выбор марки, модели и комплектации, оформление страхового полиса и при необходимости кредита, выбор дополнительного оборудования, оплата безналичным расчетом (банковская карта, перевод со счета на счет; также доступна оплата наличными в дилерском центре холдинга «Максимум»), бесплатная доставка и послепродажное обслуживание. Покупатель полностью контролирует итоговую сумму чека — при изменении состава дополнительного оборудования, условий страховки или кредита цена мгновенно меняется, что позволяет пользователю самому решать, сколько и на каких условиях он готов платить.

География доставки автомобилей от Carmart – Санкт-Петербург и Ленинградская область в пределах 100 км от улицы Руставели, где располагаются дилерские центры холдинга «Максимум». Сроки поставки – от 1 до 7 дней в зависимости от набора дополнительного оборудования, выбранного покупателем. Автомобиль доставляется владельцу на специально оборудованном фирменном эвакуаторе.