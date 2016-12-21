УАЗ назвал цены на обновленный «Карго»

Вслед за обновленными внедорожником УАЗ «Патриот» и моделью «Пикап», такую же программу доработок получила и коммерческая модель «Карго». Грузовичок предложен покупателям с несколькими кузовами по цене от 759 000 рублей, но по оснащению он беднее «Патриота» и «Пикапа».

Грузовая версия «Карго» получила почти те же обновления, что уже примерили на себя «Патриот» и «Пикап». Это и новая решетка радиатора, и приборная панель с новым рулем, и один топливный бак на 68 л (его заправочная горловина выведена под кузов). Но подушка безопасности есть только у водителя, а системы стабилизации и передних ремней безопасности с преднатяжителями нет даже за доплату.

Дизеля тут уже тоже нет — обновленный «Карго» доступен только с бензиновым 2,7-литровым двигателем отдачей в 135 л.с. и 217 Нм. Механическая 5-ступенчатая КПП Dymos осталась прежней. А вот вместо управляемой «шайбой» раздатки Dymos на «Карго» установлена прежняя уазовская раздаточная коробка — ее выдает рычаг управления на трансмиссионном туннеле.

Есть отличия и по оснащению. Так, «Карго» предлагается только в комплектациях «Стандарт» и «Комфорт», тогда как для внедорожника и пикапа доступны еще и версии «Привелегия» и «Стиль».

После обновления «Карго» ожидаемо подорожал. Базовая комплектация «Стандарт» оценена в 759 000 рублей (было 729 990 рублей) и включает подушку безопасности водителя, электрические стеклоподъемники, регулировку руля по высоте и вылету и 16-дюймовые стальные диски.

В версии «Комфорт» за 819 000 (было 789 990 рублей) «Карго»дооснащен противотуманками, АБС, кондиционером, охлаждаемым перчаточным ящиком и магнитолой с двумя колонками.

Доплата за цвет металлик составит 8000 рублей, за блокировку дифференциала заднего моста – 29 000 рублей. Зимний пакет (подогрев лобового стекла и передних сидений, плюс более емкий аккумулятор) стоит еще 19 000 рублей.

Обновленный «Карго» предлагается с несколькими кузовами: бортовая или тентованная платформы, а также промтоварный или продуктовый фургоны. При снаряженной массе в 2050 кг «Карго» может взять на борт до 725 кг груза.