УАЗ научил «Патриота» следить за водителем и самим собой

УАЗ совместно с партнерами представил тестовый образец внедорожника «Патриот», который оснащен телематической системой. Такой комплекс может пригодиться корпоративным автопаркам, позволяет не только отслеживать местоположение и параметры автомобиля, но и состояние и стиль вождения самого водителя.

Установленная на тестовый «Патриот» телематическая платформа объединяет в себе работу ассистентов помощи водителю, системы «ЭРА-ГЛОНАСС», диспетчерского центра и мобильного приложения для iOS и Android, сообщает пресс-служба УАЗа. Такое решение поволяет автоматизировать сервисы по многопользовательскому контролю за доступом к автомобилю, контролю за стилем управления, соблюдением маршрута движения и правил дорожного движения водителями транспортных средств. Попутно телематика позволяет контролировать расход топлива, планировать ТО и ремонт автомобилей, исходя из получаемых сведений о состоянии транспортных средств.

Установленный в автомобиле телематический блок подключен к электронной системе автомобиля, принимает навигационный сигнал со спутника, собирает информацию о состоянии машины и передает ее через сотовую сеть связи на сервер телематической платформы. Там информация проходит обработку и систематизацию на сервере и передается диспетчеру для анализа и дальнейшего взаимодействия с водителем или автомобилем путем отправки команд.

Одновременно за счет интеграции систем ассистентов помощи водителя в телематические сервисы диспетчер может вовремя выявить наличие рассеянности, утомленности, сонливости или агрессивность у водителя и, тем самым, принимать профилактические меры по повышению безопасности вождения.

При этом сам водитель нажатием кнопки Service водитель может в любой момент связаться с диспетчером, который видит положение автомобиля на карте, получаемое по сигналам от спутников. Наличие такой кнопки позволяет решать массу оперативных вопросов — например, вызов скорой технической или правовой помощи прямо на дороге.

УАЗ заявляет, что использование такой системы дает возможность клиентам экономить в среднем 15% топлива за счет прекращения сливов и отклонений от маршрутов, сократить искажение пробега автомобиля, снизить простои автомобилей на ТО и получить дополнительные скидки при страховании автопарка. Одновременно с этим мобильное приложение (платформы iOS, Android) позволит своевременно получать информацию.